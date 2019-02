¿El carnaval ya no es lo que era? No son pocos los que reniegan de esta fiesta tradicional porque la consideran pasada de moda. ¿Será que no tenemos ganas de disfrazarnos porque ya vamos disfrazados todos los días?

Te guste más o te guste menos, el carnaval puede ser una buena excusa para conocer diferentes ciudades de Europa en las que esta fiesta todavía resiste como un atractivo turístico de primer orden. Prepara la maleta (y la máscara) y acompáñanos en este viaje en busca del mejor carnaval de Europa. Y si prefieres disfrutar de esta fiesta sin salir de España, no hace falta recordar que en nuestro país se desarrollan algunos de los más populares del continente.