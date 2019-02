Mallorca es uno de los destinos vacacionales preferidos por turistas de todo el mundo. La isla más grande del archipiélago balear reúne un sinfín de atractivos para los visitantes, con una gran variedad de paisajes naturales, un clima envidiable, una fabulosa gastronomía y numerosas actividades para los más deportistas. De los numerosos atractivos de Mallorca los que más saben son los especialistas de Click Mallorca, agencia de viajes establecida en Mallorca y web donde encontrar las mejores excursiones por la isla. Estos expertos nos explican cuáles son las excursiones más demandadas en la isla balear durante todo el año, las más populares y originales.

Excursiones en barco y catamarán por Mallorca

El mar es un elemento fundamental en la vida de Mallorca, casi omnipresente en el paisaje y en la forma de vida de sus gentes. El barco y el catamarán son medios de transporte principales en excursiones de verano y también pueden ser empleados en otras estaciones del año.

Entre los destinos favoritos y más recomendados para excursiones en barco y catamarán se encuentran las islas de Cabrera y Dragonera y las bahías de Palma de Mallorca y Alcudia. El paisaje litoral de Cabrera es considerado como el mejor conservado de España. Es Parque Nacional y en su entorno habitan más de 500 especies de plantas y cerca de 1.000 de animales marinos. En cuanto a Dragonera, es un islote con Parque Natural y también constituye el refugio de abundante flora y fauna.

Las excursiones por las bahías de Palma y Mallorca permiten disfrutar en todo esplendor del Mar Mediterráneo y de maravillosas calas. En algunas de estas calas de cristalinas aguas es posible no solo nadar sino también practicar snorkel para contemplar de cerca algunas de las especies submarinas.

Rutas gastronómicas por Mallorca

El archipiélago balear tiene también mucho que ofrecer al visitante en gastronomía, pues forma parte fundamental de su historia y cultura. Las rutas gastronómicas permiten degustar licores autóctonos, repostería elaborada en conventos, tapas, vinos y pescados típicos de la zona, entre otros.

La coca de Trampó, el arrós Brut, los caracoles y la sopa mallorquina son platos típicos de la gastronomía local que merece la pena probar. La coca de Trampó está elaborada con huevo, aceite, mantequilla, sal sobre una masa de harina. A esta mezcla se le añaden pimientos rojos y verdes, tomate, cebolla, pimentón y aceite de oliva. El arrós Brut es un arroz caldoso caliente muy sabroso, con numerosos ingredientes como carne, embutidos, verduras y especias. Los caracoles tienen tradición marinera y se sirven acompañados de un caldo realizado con perejil, ajo, hinojo, hierbabuena y guindilla. Por último, la sopa mallorquina es una sopa de verduras con cebolla y pimiento que se acompaña con pan payés.

Excursiones por Palma

Recorrer el casco histórico de Palma es otra de las excursiones más recomendables en Mallorca, ideal para todas las edades. La capital es una ciudad llena de atractivos con monumentos como la catedral de “La Seu”, el Real Palacio de la Almudaina o el Museo de Arte Contemporáneo.

En el casco antiguo hay numerosas iglesias góticas, magníficas plazas y patios interiores que son testigo de siglos de historia. Además, en Palma hay abundantes librerías antiguas, llenas de encanto y visita obligada para coleccionistas.

La riqueza histórica procede, principalmente, de un pasado en el que estuvieron presentes tanto moros como cristianos y romanos. Legado importante de la tradición cristiana es la catedral de “La Seu”, en el centro de la ciudad. Este monumento data del siglo XIV, es una de las estructuras góticas más elevadas de Europa y consta de un total de 61 ventanales. A principios del siglo XX la catedral experimentó algunos cambios de la mano del famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí.

Excursiones por las Cuevas

Otro de los grandes atractivos naturales de Mallorca y que no se puede pasar por alto son las Cuevas del Drach. Localizadas en el este del archipiélago, junto a Porto Cristo, se extienden hasta una profundidad de 25 m y 2,4 km de longitud. No son el lugar preferido de los claustrofóbicos por su gran profundidad pero quienes no lo son pueden disfrutar de un paisaje recóndito único, con un gran lago subterráneo de más de 100 metros de longitud. En este lago son ofrecidos diariamente conciertos de música clásica. Además, las cuevas están iluminadas artificialmente por el ingeniero Carles Buigas, resaltando aún más su majestuosidad y belleza.

Toda la información sobre Mallorca

Toda la información sobre estas excursiones a Mallorca y muchas otras puede ser encontrada en la web de Click-Mallorca. Las reservas son muy cómodas y rápidas, en solo dos pasos. El buscador permite encontrar las excursiones más económicas tanto en autocar como en barco o catamarán, de la forma más sencilla.