Nueve festivales de música alternativos para este verano

Si tu pueblo aún no tiene un festival de música alternativa, no desesperes, el concejal de festejos está trabajando en ello. Seguro que el próximo verano llegará. Porque no me dirás que alguno de los pueblos que acoge uno de los festivales que te recomendamos a continuación son centros turísticos de nivel mundial. Pero no hace falta ser Madrid o Barcelona si tienes entusiasmo por la música y habilidad para rentabilizar una propuesta cultura alternativa. Toma nota.

Observatorio Festival (del 28 al 29 de junio en Balboa)

Observatorio Festival

Comenzamos nuestra ruta festivalera en El Bierzo donde se celebra un festival que presume de sostenibilidad y de entorno privilegiado. Y es que el pueblo de Balboa no es como el polígono Marconi. El Observatorio Festival alcanza ya su sexta edición con la presencia de El Buen Hijo, Tomasa del Real, Merina Gris, Tamarindo, o Ego-Trip: bandas y artistas en su mayor parte de nueva generación que aspiran a atraer a un público menos aficionado a los selfies.

Alterna Festival (del 5 al 6 de julio en El Bonillo)

Alterna Festival

Siguiente parada: Albacete. ¿Que no se puede organizar un festival de verano en el Campo de Montiel? ¡Agárrame el mocho! Claro que se puede porque estos chicos ya llevan 15 años dando guerra en El Bonillo. Narco, Def Con Dos o Zoo serán algunas de las bandas que se podrán ver en este festival que promete, por supuesto, acampada en sombra.

Vida Festival (del 4 al 6 de julio en Vilanova i La Geltrú)

Vida Festival

Es hora de ponerse la camisa de estampados imposibles que solo sale del armario para festivalear e irse a uno de los eventos más especiales del verano catalán. Una vez más naturaleza y música se combinan de forma única en Vida Festival donde podremos ver a Ride, James Blake, Black Lips, Los Planetas o El Columpio Asesino en uno de sus últimos conciertos.

Rock Land Art Fest (del 19 al 21 de julio en Santo Domingo de la Calzada)

Rock Land Art Fest

Es hora de visitar esta localidad asociada al Camino de Santiago para volver a disfrutar de la música rock en un fin de semana que cuenta con importantes nombres de la escena, desde los veteranísimos Scorpions hasta los referentes del rock vasco Soziedad Alkoholika, pasando por el Drogas o los prometedores liverpoolianos Crawlers que podremos ver en el Mad Cool madrileño. ¡Ah! y también podrás escuchar el The Final Countdown de la mano de Europe. La siguen tocando, ¿no?

Atlantic Fest (del 19 al 21 de julio en Vilagarcía de Arousa)

Atlantic Fest

Si buscas un entorno marinero pero lo de Benicàssim ya no te convence a estas alturas, puedes pasarte por Vilagarcía de Arousa y disfrutar de su Praia da Concha para ver uno de los mejores carteles indies que pasarán por tierras gallegas este verano: Mika, Sidonie, Los Planetas, Cariño o Alcalá Norte, entre otros.

Tsunami Xixón Festival (del 19 al 21 de julio en Gijón)

Tsunami Xixón Festival

Menudo fin de semana el del 19 de julio, ¡festivales por doquier! Pero si lo tuyo es el punk, no tendrás ninguna duda: vente a Gijón para volver a disfrutar de Bad Religion que será la figura principal del cartel junto a Yungblud, Royal Blood, Descendents o The Last Internationale. Como cierre del festival la mítica banda alemana de rock duro Scorpions recordara sus himnos celebrando sus 50 años en la carretera.

Brizna Festival (del 2 al 4 de agosto en Ayerbe)

Brizna Festival

Es turno de la Hoya de Huesca donde visitaremos la localidad de Ayerbe, a poco menos de 30 kilómetros de la capital. Y es que el Brizna aspira ser algo más que un festival tradicional, de subir al escenario a una serie de grupos y hasta el verano siguiente: rutas turísticas por Ayerbe, una excursión a Loarre o un recorrido por la gastronomía local son algunos de los planes complementarios a la actuación de Cupido, Cala Vento, Cariño o Burning.

Gigante Festival (del 29 al 31 de agosto en Guadalajara)

Gigante Festival

Ya son diez años los que lleva el Gigante en Guadalajara, uno de esos festivales que ha logrado consolidarse pese la feroz competencia que hemos vivido en los últimos tiempos. Dorian, Xoel López, Ojete Calor o Niños Mutantes serán las figuras nacionales que darán lustre a este festival que se celebra en el Estadio Fuente de la Niña.

Rock in Pino (16 de agosto en Pinofranqueado)

No parece mal lugar para un festival

¿Quieres un festival alternativo, pero alternativo de verdad? Pues vente a Las Hurdes el 16 de agosto y verás. Un festival al que no le patrocinan ni Heineken ni Jaggermeister, sino Carpintería Vegas, Muebles Mario y Electricista Kino. Es decir, un festival como los de antes, de esos que no pertenecen a un fondo de inversión como unos cuantos que yo me sé.

El Último Ke Zierre, Kaos Urbano, Los Jacobos y Massive Attack son cuatro de las bandas de Rock in Pino. No, espera, Massive Attack han cancelado su concierto en Rock in Pino a última hora. Los sustituyen Radiocrimen.