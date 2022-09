Ocho balnearios para superar la depresión post-vacacional

Las vacaciones han quedado atrás, pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de nuestro tiempo libre durante el fin de semana o planificar uno o dos días de escapada para que nuestro ánimo no decaiga con la vuelta a la rutina y la llegada del otoño.

Para ello, nada mejor que relajarnos y disfrutar de alguno de estos ocho balnearios que te proponemos hoy para superar la depresión post-vacacional. En distintos lugares de España y para todo tipo de presupuestos, puede que entre ellos se encuentre uno que se ajuste a lo que necesites.

Ocho balnearios para visitar en España

Hotel Balneario Orduña Plaza

En Bizkaia (País Vasco), se encuentra el Hotel Balneario Orduña Plaza, en un edificio neoclásico del siglo XVIII. La ubicación resulta excepcional, por lo que resulta perfecto para pasar un fin de semana de descanso disfrutando de sus instalaciones y conociendo la localidad.

Bañeras de hidromasaje, ducha vichy, masajes clásicos y orientales, rituales de sueño y tratamientos de belleza son algunos de los servicios que ofrecen. Además, cuenta con gimnasio y aparcamiento gratuito.

Monasterio de Valbuena

En plena Ribera del Duero se halla un precioso monasterio del siglo XII, convertido en un complejo turístico excepcional. Nos referimos al Monasterio de Santa María de Valbuena, en San Bernardo, en la provincia de Valladolid (Castilla y León). El manantial de San Bernardo nutre con sus aguas al balneario, las cuales brotan a 25 ºC y poseen propiedades laxantes y diuréticas. Además, también están indicadas para tratar problemas digestivos y situaciones de estrés.

Disfruta del circuito de contrastes en la recreación de la capilla de San Pedro, sus masajes y sus tratamientos de belleza. Y aprovecha para visitar alguna de las bodegas que se sitúan en su entorno, a unos kilómetros a pie del alojamiento.

Hotal Balneario La Hermida

En la hermosa comarca cántabra de Liébana, el Hotel Balneario de la Hermida es un paraíso a la entrada de los Picos de Europa para olvidarse del mundo y alejar la depresión post-vacacional. En sus históricos manantiales, las aguas minero-medicinales brotan a 60 ºC, y se utilizan con fines terapéuticos desde el siglo XVIII. Están recomendadas para tratar problemas del aparato locomotor, afecciones de la pie, estrés y enfermedades respiratorias.

Disfruta de su sauna nebulizada, de la piscina termal, de las bañeras de hidromasaje, de masajes y tratamientos de belleza. También podrás realizar rutas de senderismo por la zona para disfrutar de uno de los espacios naturales más impresionantes de nuestro país.

Las Caldas Villa Termal

En la orilla derecha del río Nalón, en las proximidades de Oviedo, Las Caldas Villa Termal constituye un destino único para el termalismo. Las propiedades minero-medicinales de sus aguas, que brotan a 40 ºC, son antiinflamatorias, sedantes y descontracturantes, por lo que resultan terapéuticas. Piscinas, baños de vapor y duchas de contrastes son algunos de los servicios que encontrarás en sus instalaciones, en las que también destaca una terma romana y un circuito termal privado, además del centro ecotermal Aquaxana, al aire libre.

Para alojarte puedes elegir entre el Gran Hotel Las Caldas Wellness Clinic o en el Hotel Las Caldas Spa & Sport, este último ideal si viajas en familia. La ubicación es perfecta para practicar turismo activo y acercarte a conocer la ciudad de Oviedo.

Balneario de Alange

El Balneario de Alange es uno de los sitios imprescindibles del turismo termal en Extremadura. Situado en las proximidades de la ciudad de Mérida, alberga las termas romanas, restos árabes y unas bañeras del siglo XIX que te sorprenderán; todo ello combinado con las últimas técnicas hidrotermales para ofrecerte unos días de relax inolvidables.

Hotel Balneario Palacio De Las Salinas

Si resides en el centro del país y no dispones de mucho tiempo para una escapada, una opción estupenda es el Hotel Balneario Palacio de Las Salinas (Ctra. Salinas, km 4, 47400 Medina del Campo, Valladolid).

La ubicación es idónea para el turismo enológico, y en sus instalaciones podrás disfrutar de sus inmensos jardines y sus cuatro kilómetros de paseos en los que no faltan los bancos y los miradores. Además de los tratamientos y el circuito termal del balneario, recuerda que también se ofrecen actividades gratuitas con monitor como defensa personal, Taichi y Chi Cun.

Hotel Balneario de Lugo

Un destino perfecto para descubrir después de los calurosos meses de verano es Lugo. En la histórica ciudad de la Muralla Romana, muy cerca del casco histórico, se localiza el Hotel Balneario de Lugo, en un tranquilo paraje a orillas del río Miño.

El edificio dispone de 62 habitaciones y el balneario cuenta con las aguas minero-medicinales recomendadas para tratar problemas reumáticos, afecciones respiratorias, estrés y enfermedades de la piel. Además, en la planta baja se encuentran las Termas Romanas, que pueden visitarse a diario. Y recuerda que a principios de octubre se celebra el patrón de la ciudad: el San Froilán, con las fiestas más grandes y emblemáticas del otoño gallego.

AIRE Hotel & Ancient Bath Almería

En la antigua Plaza Vieja de la ciudad almeriense, se alza el AIRE Hotel & Ancient Bath Almería, en un antiguo edificio decimonónico. Este lugar es perfecto si buscas un destino urbano en el que relajarte y poder descubrir al mismo tiempo un centro histórico excepcional. Con sus 22 habitaciones, su biblioteca, la piscina en la azotea con vistas a la Alcazaba y los baños para relajarse, constituyen una opción ideal si quieres sorprender a tu pareja durante un fin de semana para seguir disfrutando del tiempo libre, aunque se hayan terminado las vacaciones.