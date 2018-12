Llegan las navidades y los más rezagados aún no tienen plan para los días más mágicos. Aún así, las vacaciones de Navidad están tan llenas de opciones que cualquier momento es bueno para cambiar de idea. Por ello, las agencias de viajes de todo el Estado español experimentan en estas fechas un incremento inusitado de las reservas de última hora, y por ese mismo motivo están bien pertrechados con reservas de lo más espectacular.

Muchos deciden cada vez más a menudo optar por grandes compañías online que ofrecen sus servicios por todo el mundo. Sin embargo, olvidan a menudo que hay ciertas ventajas vinculadas a la proximidad del punto de venta que no todas las agencias online pueden suplir con solvencia. Para aquellos que optan por una agencia de viaje cercana existen ciertas oportunidades que saben aprovechar. Esta es de hecho la característica que las mantiene vigentes como una opción imbatible. Las agencias de viaje a las que se acude de forma presencial aplican con ahínco la estrategia de fidelización.

De esta manera, ellos persiguen tu regreso a la agencia para próximas escapadas ofreciéndote un trato personalizado y una serie de atenciones adaptadas a tus necesidades. Sin ir más lejos, escoger una agencia en tu barrio quiere decir también escoger una puerta abierta a cualquier tipo de opción. Cada vez que pases por delante, podrás estar al tanto de cualquier chollo como ningún otro. Y al mismo tiempo, cada vez que tal chollo se presente, tu agente de confianza sabrá hacerte llegar la noticia para que seas el primero en aprovecharlo.

Por otra parte, en la agencia más cercana será mucho más sencillo acceder al servicio de atención al cliente en caso de que suceda algún percance por el que reclamar. Este tipo de servicios suele estar externalizado en las grandes empresas, por lo que en buena parte de los casos, los primeros trámites de la interacción estarán mediados por largos tiempos de espera en llamadas telefónicas o incluso con el envío de correos electrónicos como única opción. El principal escollo que esto impone es que incluso los procesos de reclamación más nimios puedan alargarse meses. Del mismo modo, cualquier consulta o imprevisto relacionada con tu escapada tendrá que recorrer un camino más corto para encontrar solución.

Según indican los estudios de varias agencias para esta campaña 2018, entre los destinos más concurridos para estas fechas se sitúan en cabeza las capitales europeas. También una gran cantidad de viajeros se lanza al otro lado del charco dejándose tentar por el encanto navideño de Nueva York. Y también entre las metas más deseadas se encuentran destinos en nuestro país, ya sean las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, o destinos con encanto en zonas rurales. Por último, los parajes soleados son cada vez más un must entre jóvenes y no tan jóvenes. Las Islas Canarias son sin duda uno de ellos, y la razón es bien sencilla. ¿A quién no le agradarían unas navidades llenas de sol y de mar? En cualquier caso, las opciones son muchas y los días para decidirse son pocos. ¡A la carga!