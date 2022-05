2022 será recordado como el año de la bancarrota de todos los aficionados a la música en vivo. Tras dos años sin apenas festivales, esta segunda parte de 2022 miramos la agenda de festivales, y nuestra cartera… y algo no acaba de cuadrar. Pero solo se vive una vez, así que habrá que hacer un esfuerzo extra para no perderse la mejor música en directo.

Para ir abriendo boca, os proponemos 9 festivales para este mes de mayo: del rock femenino al underground extremeño y de la música indie más sofisticada al festival de festivales que nos espera en Barcelona. ¡Rock on!

Woman Metal Mezcla Fest (6, 7 y 8 de mayo en Fuenlabrada)

La historia del rock todavía le debe una (y dos y tres) a las mujeres. Woman Metal Mezcla Fest es un humilde pero cañero festival que visibiliza la música rock y metal en clave femenina con la presencia de grupos como Become the Murderer, Último Deseo, The Killer Kids o Hösten. Todo ello en la mítica sala La Hora Rock de Fuenlabrada. Y si todavía tienes dudas, echa un vistazo a los precios. ¿A qué no es mal plan para arrancar esta temporada de festivales?

Fred Festival (13 y 14 de mayo en Terrassa)

No todo son festivales multitudinarios en los que ver a los grupos a través de las macropantallas… Casi como una sesión de videos de YouTube pero al aire libre y a precio de oro. Así que de vez en cuando es bueno no perder la costumbre de sudar en primera fila en conciertos un poco más íntimos. Fred Festival es uno de esos eventos que permiten descubrir a artistas locales compartiendo escenario con otras bandas más asentadas. La La Love You y Cupido comparten tablas con La Ludwig Band, Kimberley Tell o Albercocks en el Fred Festival que se celebra en el Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa.

Fa Ce La Fest (12, 13 y 14 de mayo en Lugo)

Fa Ce La Fest avisa: “no somos un festival clon más, sino una clara apuesta por la diferenciación y la calidad”. Y es que la fiebre festivalera ha provocado una feroz competencia entre eventos. Y más en este 2022 en el que muchos de ellos regresan tras dos años parados. Es el caso de este festival de Lugo que apuesta por la música indie con grupos icónicos de la escena como Triángulo de Amor Bizarro, The Wedding Present, los Punsetes o The Wave Pictures.

Tomavistas (19, 20, 21 en Madrid)

Los chicos del Tomavistas se las han arreglado estos dos años de pandemia para mantener viva la llama de la mejor música independiente en directo a través de propuestas de todo tipo adaptadas a las restricciones sanitarias. Pero el Tomavistas tal y como lo conocemos por fin vuelve este mes de mayo, aunque en una nueva ubicación: el Recinto Ferial de Ifema.

El pop británico lidera el cartel con grupos veteranos como Jarv Is… Suede o Slowdive, a lo que hay que sumar propuestas tan interesantes como Kevin Morby o los australianos Rolling Blackouts Coastal Fever, sin olvidar a grupos nacionales como Carolina Durante, Camellos o Kokoshca. Nos vemos en Ifema.

Cáceres Underground Weekend (19, 20, 21, 22 de mayo en Cáceres)

El platillo volante del underground cacereño nos abducirá con su explosivo cóctel de rock, indie, surf y psicodelia de la mano de los míticos Burning además de Biznaga, Guadalupe Plata o Fran Nixon, todo ello repartido en tres escenarios: el del Gran Teatro, Boogaloo y Mastropiero. Una buena excusa para acercarse a una ciudad de moda en España.

Interestelar Sevilla (20 y 21 de mayo en Sevilla)

No todos son virus puñeteros, también las nubes pueden arruinar un festival, y si no que se lo digan a los asistentes de aquel Festival Internacional de Benicàssim de 1997 que se quedaron sin Pavement tras una descomunal tormenta. Algo parecido sucedió con el Interestelar Sevilla del año pasado que tuvo que suspender sus conciertos por las malas condiciones meteorológicas que, confiamos, no vuelvan a arruinar la de 2022 que contará con propuestas como IZAL, La M.O.D.A., Tigre y Diamante, Nathy Peluso, Miss Caffeina o Cariño.

Sierrasur Ecofestival (20 y 21 de mayo en Zahara de la Sierra, Cádiz)

Seguimos en Andalucía con una interesante propuesta que combina música y actividades en la naturaleza en el Área recreativa Arroyomolinos de Zahara de la Sierra, unos de esos pueblos blancos que maravillan. Clásicos del pop español como Celtas Cortos, Kiko Veneno o Los Secretos junto a jóvenes valores como La Otra o La Mare se dan cita en este paraíso serrano.

Love the 90’s (28 de mayo en Valencia)

Los nostálgicos de los 90 tienen una nueva cita en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Ya lo dice el lema de este año: ¡en 2022 tenemos que recuperar el tiempo perdido! Technotronic, OBK, Viceversa, Jenny de Ace of Base o Snap! se suben al escenario para recordar muchos de esos himnos pop de los 90. Y ya que estamos en Valencia, un homenaje a la Ruta del Bacalao de la mano de Chimo Bayo y Paco Pil. ¡Hu, ha!

Primavera Sound (del 2 al 12 de junio en Barcelona)

Vamos a ver, señores del Primavera. ¿Estáis en vuestros cabales? ¿Cómo se pueden juntar tantos y tanto grupazos y artistas en 10 días de música ininterrumpida? ¿Qué pretendéis, que nos dé un síncope o algo así? Empeñados en elaborar el mejor cartel de todos los tiempos, los del Primavera Sound vivirán con el corazón en un puño las primeras dos semanas de junio, confiando en que no se cierna sobre nosotros una nueva plaga bíblica.

A pesar de la caída del cartel de Massive Attack (estos tipos nos la tienen jurada desde su lamentable espantada del Mad Cool 2018), el PS 2022 es una verdadera locura: Pavement, The Strokes, Gorillaz, Nick Cave, Bauhaus, Einstürzende Neubauten, Yeah Yeah Yeahs, Beach House, Beck, Jesus and Mary Chain… Y hasta Napalm Death, maldita sea.

Lo dicho: una locura de festival que ya se exporta allende los mares: desde Buenos Aires a Sao Paulo pasando por Los Ángeles. Así que tranquilo que si te pierdes esta edición, pronto tendrás un Primavera en tu pueblo sustituyendo a la Orquesta Panorama.