Primavera Sound y los otros festivales que alegrarán el verano

Con el verano llegan los festivales. Ambiente de fiesta, buena música y diversión con los amigos están aseguradas. Los encontrarás en muchos puntos de España. De tal modo, puede que se organice uno cerca de tu casa. Pero también es posible organizar una escapada para asistir a alguno de ellos.

¡No te pierdas el Primavera Sound y los otros festivales parta disfrutar este verano! ¡Goza de la música y del calor en distintos lugares del país! ¡Te lo pasarás en grande!

Primavera Sound Madrid

Primavera 5 – Foto: Kimmika

Uno de los más importantes festivales internacionales de música de nuestro país es el Primavera Sound. Un año más, tras celebrarse en Barcelona, llega a Madrid del 5 al 11 de junio. Los conciertos se suceden en la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey. El cartel este año es espectacular. Pet Shop Boys, Blur, Depeche Mode y Rosalía son algunos de los artistas de esta edición.

Recuerda que, de jueves a sábado, con tu entrada diaria a los conciertos, se incluye el trayecto en el bus lanzadera. Este comunica el estadio Cívitas Metropolitano con la Ciudad del Rock. El viaje de ida y vuelta es gratuito. El horario, ininterrumpido entre las 15.00 y las 00.00 horas. Asimismo, puedes adquirir abonos para varios días. Y, si vives en Madrid, no olvides aprovechar los descuentos para residentes.

O Son Do Camiño (Santiago de Compostela)

Entre el 15 y el 17 de junio, en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, se celebra O Son do Camiño 2023. La edición de este año traerá por primera vez a Galicia a artistas de primer orden. Bizarrap, Leiva, Maluma, Aitana y Vetusta Morla son solo algunos de ellos.

Los menores 16 años pueden acceder a los conciertos acompañados de un adulto. De hecho, los niños de menos de 8 años entran gratis. Entre 16 y 18 años pueden ir solos, pero necesitan una autorización firmada de los padres o tutores. Además, en el entorno del festival hay una zona Glamping, donde alquilar tiendas de diversos tipos.

Sónar Barcelona

Concierto/Foto: Unsplash

Uno de los festivales del verano más populares es el Sónar Barcelona. Este año se celebra su 30ª edición los días 15, 16 y 17 de junio. Los conciertos se desarrollan en dos ubicaciones. De jueves a sábado Fira Montjuïc tiene lugar el Sónar de Día. Las noches de viernes y sábado es el Sónar de Noche en Fira Gran Via L’Hospitalet.

La edición de este año se celebra por todo lo alto. No puedes perderte la zona de restauración climatizada, numerosos puntos de agua potable gratuita, el escenario SonarVillage by Estrella Damm, el SonarPark by DICE y el área SonarVIP by Red Bull. Entre su nutrida programación, el jueves es el turno de Black Coffee, el viernes de The Blessed Madonna y el sábado la sesión inédita de 2manydjs invite Peach & Tiga.

Pero el Sónar no solo es famoso por la música electrónica, también por su tecnología. Performances en directo, shows experimentales y presentaciones de artistas como Desert, en la que no faltará la IA en escena, son solo algunos de los espectáculos que te esperan.

Recuerda que todo el mundo puede acudir al Sónar de Día con su entrada, pero que los menores de 16 años han de ir acompañados de un adulto. Por su parte, los niños de menos de seis años acceden gratis. Por lo que respecta al Sónar de Noche, solo está permitido el acceso a mayores de 16 años.

Resurrection Festival (Viveiro)

El pueblo costero de Viveiro (Lugo) celebra en verano el Resurrection Fest. Este festival gallego se ha convertido en un referente para el metal, el hardcore y el punk. Año tras año su cartel es más espectacular.

En el 2023 tiene lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio. Por sus cuatro escenarios pasarán a diario numerosos artistas, entre los que destacan Ghost, Behemoth, Pantera, Slipknot y Parkway Drive. Puedes comprar entradas diarias o un abono para todo el festival. Con el abono hay zonas de descanso gratuitas para acampar en el parque Pernas Peón, en el mirador de San Roque y en Esteiro de Xove. También puedes reservar parcela de pago en la playa de Area o alquilar una tienda en la zona Glamping.

Boombastic Asturias

Guitarrista/Foto: Unsplash

Del 20 al 22 de julio de 2023, pon rumbo a Asturias. Y es que en el recinto de La Morgal, en Llanera, se organiza el Boombastic. Un festival en que actuarán artistas como Mora, Bizarrap y Quevedo, entre otros, pero en el que podrás vivir muchas más experiencias más allá de la música.

El Boombastic cuenta con zonas de descanso y Glamping, y muchas otras opciones para disfrutar de unos días de diversión. En la Wedding Chapel puedes celebrar una boda en una capilla hinchable. ¡Incluso te entregarán un certificado no oficial! Desde las atracciones podrás ver los conciertos subido a la noria. También hay una Makeup Zone para peinarte o maquillarte. ¡Y no olvides refrescarte en la Pool Party! ¿Te vienes de festival este verano?