Si tienes pensado conducir en el extranjero o alquilar un coche en tu destino, y disfrutar de la libertad que produce ir al volante cuando viajas para descubrir aquellos lugares a los que difícilmente podrías llegar de otra forma, esto te interesa.

Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre circular con tu carnet de conducir en otros países y cómo puedes obtener fácilmente una licencia internacional, de manera que no tengas nunca más dudas ni problemas al respecto.

Conducir en los países de la Unión Europea

Antes de saber si tu carnet de conducir vale para moverse por otros países debes tener en cuenta que ha de estar en regla y en plena validez en tu país. A partir de ahí, todo depende de cuál sea tu destino.

Por lo que respecta a los países miembros de la Unión Europea (UE), como es el caso del carnet emitido en España, tu permiso de circulación es válido para moverte en coche por cualquiera de ellos, siempre y cuando tu viaje no supere los seis meses de duración. Ten en cuenta que si el carnet caduca mientras estás fuera, puedes solicitar una prórroga de vigencia ante la Jefatura Provincial de Tráfico española; un trámite que es posible gestionar desde la embajada de tu país en el extranjero.

Para el supuesto de que la estancia vaya a ser superior de medio año, es necesario que te pongas en contacto con el departamento de tráfico del país correspondiente para inscribir tu carnet de conducir y poder seguir circulando.

Conducir en países fuera de la Unión Europea

En los países fuera de la Unión Europea, de manera general, podrás conducir con tu carnet un máximo de seis meses y lo harás como turista. No obstante, en caso de que haya algún siniestro o accidente, por pequeño que sea, los problemas burocráticos pueden ser tan complicados como numerosos, motivo por el que siempre se recomienda obtener el Permiso Internacional de Conducir para esta clase de viajes.

Con esta licencia internacional no tendrás ningún inconveniente a la hora de conducir en el extranjero, puesto que tiene una validez de un año y cuenta con el amparo de un organismo internacional como la ONU.

Tratados bilaterales con España

Además de tales casos, España cuenta con tratados bilaterales con otros países, de manera que podrás circular en ellos con tu carnet de conducir español. Así sucede con Andorra, Argelia, Argentina, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Colombia, Croacia, Chile, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Marruecos, Noruega, Perú, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Como norma general, si la licencia de conducir está en el mismo idioma que el idioma oficial del país de destino, probablemente no necesites un Permiso Internacional de Conducir. Sin embargo, lo más sensato es asegurarse primero, preguntando en las oficinas de tráfico correspondientes.

Qué es el PIC

El Permiso Internacional de Conducir, también conocido como IDP (International Driving Permit) es un certificado que valida tu licencia de conducción para conducir en más de 150 países. Está traducido a una docena de idiomas, los más hablados en el mundo, para que no tengas problemas al mostrarlo allá donde vayas.

No obstante, has de tener en cuenta que su duración es de un año y no sustituye a tu permiso de conducir original, de manera que el IDP es solo válido si también muestras el otro, pues es una traducción legal y certificada de la licencia de tu país. Además, muchas agencias de alquiler de vehículos, compañías de seguros y autoridades extranjeras te pedirán el IDP, de manera que ahorrarás demoras e inconvenientes si ya viajas con uno.

Solicitar el IDP

Puedes solicitar fácilmente el Permiso Internacional de Conducir o IDP sin salir de casa a través de la web de la Asociación Internacional de Conductores (International Drivers Association), que utiliza para emitirlo el formato estándar de la Convención de Ginebra sobre el Tráfico Vial de 1949.

Para hacerlo solo tienes que ser mayor de edad, adjuntar una copia de tu licencia de conducir por las dos caras y una foto tipo pasaporte. En un par de horas, tendrás el IDP digital en tu bandeja de entrada del correo electrónico y, si tienes prisa, puedes seleccionar el Pedido Express y tenerlo en 20 minutos. La copia impresa de tu IDP te llegará a casa entre 2 y 30 días después, en función del método de envío que elijas.

Ahorra tiempo y esfuerzo, y anímate a solicitar Permiso Internacional de Conducir para tener siempre a mano durante tus desplazamientos al extranjero, ya sea por vacaciones o trabajo, y no te preocupes más por trámites burocráticos ni imprevistos que puedan surgir para conducir o alquilar un coche. ¡Disfruta del viaje!

