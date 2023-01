¿Qué es un hotel cápsula? Por qué merece la pena (o no) alojarse en uno

Los hoteles cápsula comenzaron a popularizarse en Japón hace unas décadas y, con el tiempo, han empezado a proliferar por todas partes del mundo, incluida España. Pero ¿sabes realmente en qué consisten? Y si es así, ¿te has preguntado alguna vez si te compensa reservar alojamiento en uno de ellos?

Como todavía puedes tener dudas al respecto, te contamos hoy todo lo que debes saber sobre los hoteles cápsula y si merece o no la pena alojarse en uno. ¿Te vienes a averiguarlo?

¿Qué es un hotel cápsula?

Hotel cápsula en Tokio/Foto: Wikimedia-Trueshow111 CC BY-SA 4.0

Un hotel cápsula es un tipo de alojamiento minimalista en el que se ofrece un espacio en el que solo cabe una cama para dormir, así como baños y duchas compartidos con el resto de huéspedes. El concepto es simple: un cubículo exclusivamente para pasar la noche, con poco espacio, con la cama, enchufes y, en ocasiones, un pequeño televisor. Esto permite disponer de muchos más huecos para los clientes y ofrecer mejores precios.

Los hoteles cápsula surgieron en Japón, un país en que existen auténticos problemas de espacio; al fin y al cabo, hablamos de una isla superpoblada. Así que fue en la ciudad de Osaka, en el año 1979, donde se inauguró el primero de este tipo. El concepto no ha variado desde entonces.

Su diseño se limita a cápsulas de un par de metros de largo, distribuidas en dos filas a cada lado del pasillo, aunque encontrarás alguno especial con camas más grandes que emulan a los hoteles de cinco estrellas. No obstante, no dejan de ser cubículos algo más amplios. Este tipo de alojamientos se han ido extendiendo por el mundo y ahora es posible hallarlos en otros lugares como España, Argentina y Colombia, entre otros.

Funcionamiento del hotel cápsula

Hotel cápsula en Varsovia/Foto: Wikimedia-Adrian CC BY-SA 3.0 PLGrycuk

Precisamente por sus especiales características, quien se aloja en un hotel cápsula ha de seguir determinadas normas. De manera general, los zapatos deben dejarse en una taquilla habilitada para ello con el resto de pertenencias. Esta taquilla se cierra con llave, y se recomienda al huésped que lleve consigo todo lo que vaya a necesitar para pasar la noche, como los productos de aseo y alguna que otra moneda.

Por su parte, las cápsulas se suelen cerra por medio de una persiana, una cortina o una puerta corredera, así que el aislamiento sonoro es más bien escaso, y escucharás al resto de huéspedes recorrer los pasillos y roncar en los cubículos cercanos. De hecho, las normas suelen prohibir hablar entre personas o por el móvil en el interior para no molestar al resto.

Inconvenientes del hotel cápsula

Hotel cápsula en Liubliana/Foto: Pixabay

El ruido puede ser uno de los principales problemas en este tipo de alojamientos, precisamente por lo comentado anteriormente. Y es que más que la cantidad de espacio, a la hora de dormir lo que importa es la calidad de sueño que nos facilita el entorno, es decir, las condiciones en las que dormimos. Estas incluyen aspectos tales como la oscuridad y el silencio. En definitiva, la necesidad de ausencia de contaminación auditiva, olfativa y lumínica, y esto no siempre se consigue en un alojamiento de estas características.

Ten en cuenta que, aunque la cápsula se cierre, los pasillos están iluminados, total o parcialmente, toda la noche. Además, en el cubículo de al lado puede haber alojado alguien que ronca y que con casi total seguridad te va a parecer que está al lado. Y tampoco podemos olvidar que no todo el mundo es igual de cuidadoso para no hacer ruido al ir al baño por la noche, por ejemplo. De igual modo, si aprecias la intimidad, no te convencerá nada compartir el baño y cruzarte por el pasillo con otros desconocidos en bata.

Ventajas del hotel cápsula

¿Cuál es la principal ventaja de los hoteles cápsula? Sin ninguna duda, el precio. Normalmente los hallarás en grandes urbes donde las plazas hoteleras o los alquileres de apartamentos vacacionales han disparado la cantidad que tienes que pagar por noche, y la diferencia entre unos y otros se convierte en enorme. Así que si quieres vivir una experiencia distinta, no tienes claustrofobia y deseas ahorrarte una buena cantidad de dinero, puedes probar quedar en un hotel cápsula durante una noche.

Los profesionales de la salud no recomiendan dormir más tiempo en un alojamiento con estas características, donde el sueño se verá afectado y nuestro cuerpo no descansará como debería, aunque no pasa nada porque lo pruebes una vez o te quite de un apuro en uno de tus viajes.

Hoteles cápsula en España

En la actualidad, encontrarás hoteles cápsula en numerosas capitales europeas. Asimismo, en España, hay establecimientos de este tipo en ciudades como Madrid, Málaga y Bilbao, donde abrió el primer hotel cápsula del país. También encontrarás alguno en el Camino de Santiago, como en la localidad gallega de Sarria (Lugo), donde compite con los albergues más tradicionales, constituyendo una buena opción para los peregrinos.