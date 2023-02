¿Qué fue de los toros de Osborne de la carretera? ¿cuántos quedan y dónde están?

En septiembre de 2005, el artista Javier Figueredo transformó el toro de Osborne en una vaca: pintó manchas blancas sobre el negro clásico de la figura promocional de la bodega gaditana además de unas ubres en la zona de los testículos. La intervención artística —o gamberrada, según quién lo narre— de Figueredo le supuso dos días de arresto domiciliario por «una falta de deslucimiento de bienes inmuebles».

Pero el acto de Figueredo, por el que le seguían preguntando años después, a su pesar, abrió camino: años más tarde, los dos toros de La Rioja sufrieron modificaciones, mientras que uno cercano a Santa Pola fue cubierto con un detalle de El Guernica de Picasso. Pero es que muchos años antes, el mítico artista neoyorquino amigo de Basquiat Keith Haring había recreado el toro de Osborne, sin olvidarnos de su recordada presencia en la película Jamón, Jamón.

De disputado emblema comercial a controvertido símbolo cultural

Toro de Osborne con las letras de la firma gaditana en el Puerto de Santa María – Fuente: Depositphotos

Así que no cabe duda de que este polémico pero incontestable emblema de las carreteras españolas sigue presente en el imaginario colectivo seis décadas después de su creación. Y, ¿a dónde tienes que ir para encontrarte con uno de estos gigantes negro azabache de 14 metros? A continuación, te contamos dónde están los toros Osborne que siguen presenten en nuestra geografía. Pero, antes, una corta introducción histórica: porque, ¿qué pinta ese toro en las carreteras españolas?

Año 1772. James Duff y Juan Haurie fundan una compañía vinculada al vino de Jerez a la que se incorpora Thomas Osborne Mann varias décadas más tarde que es el que impulsa y desarrolla el negocio, dando nombre definitivo a la firma y origen a una saga familiar que ha controlado Bodegas Osborne hasta nuestros días.

En la primera mitad del siglo XX, Bodegas Osborne consolida su presencia comercial con la adquisición de otras empresas del sector. Y tal y como hizo Tío Pepe unos años antes con el diseño ejecutado por Luis Pérez Solero, Osborne busca un emblema para vender las bondades de uno de sus nuevos productos, el brandy Veterano.

Toro de Osborne en la provincia de Toledo – Fuente: Pixabay

Bodegas Osborne contacta con la agencia de publicidad Azor y su entonces director, Manolo Prieto, se pone al mando de la campaña diseñando un logo con forma de toro. En un principio, era de madera, con 4 metros de altura con las astas pintadas de blanco y el nombre del brandy Veterano impreso sobre el fondo negro. El primer toro de Osborne se colocó en 1957 en el kilómetro 55 de la carretera que conducía de Madrid a Burgos a la altura de Cabanillas de la Sierra.

Cuatro años más tarde, debido al desgaste que originaba la climatología, se cambia el material por la chapa metálica desapareciendo el blanco de los cuernos y creciendo tres metros en altura. Y al año siguiente se eliminan las letras sobre el toro para cumplir el nuevo decreto ley que delimita la publicidad en los márgenes de la carretera: el toro vuelve a crecer, esta vez hasta sus definitivos 14 metros. Pero lo que es más importante: es la definitiva simplificación del emblema: el perfil de un toro negro… y nada más.

Toro de Osborne cerca de Briones (La Rioja) – Fuente: Depositphotos

Como las firmas comerciales que aspiran a ser conocidas con un simple logo sin ninguna otra marca ni palabra —como la manzana de Apple o el swoosh de Nike— el toro negro de la carretera pasa a ser un símbolo inequívoco de Osborne… aún más alejado de la carretera desde 1974: tienen que reubicarse a 50 metros.

Pero en 1988, tras la nueva aprobación del reglamente de carreteras, queda prohibida la publicidad en cualquier lugar visible desde la carretera o el arcén. Y es entonces cuando, para muchos, el toro de Osborne sobrepasa su carácter publicitario para convertirse en símbolo cultural de buena parte de la geografía española tras 30 años de presencia junto a muchas carreteras. Y el Tribunal Supremo indulta al toro de Osborne.

No obstante, 60 años después, el toro sigue dando de qué hablar en los juzgados, ya que otras firmas comerciales también quieren usar este animal como imagen, situación que hizo que Osborne se cruzara demandas con la firma Badtoro, contencioso que terminó en “tablas” ya que el “toro no es símbolo oficial de España” como concluyó el Tribunal Supremo.

Y es que Osborne todavía no llega a Apple que es capaz de “devorar” la manzana de los Beatles —a cambio de un acuerdo multimillonario— aunque esta llegará al mercado muchos años antes que la mordida de Steve Jobs y compañía.

¿Dónde están los toros de Osborne?

Toro de Osborne cerca de Trujillo – Fuente: Depositphotos

Empezaremos por dónde no están y es que, en su día, llegaron a existir más de 200 toros de Osborne de los que hoy “solo” quedan 92. Canarias, Catalunya, Cantabria y Región de Murcia serían las cuatro comunidades autónomas sin toros de Osborne ya que no encontramos el que se iba a instalar en la Región de Murcia. Por su parte, los intentos por instalar toros en Catalunya no han sido demasiado exitosos: hasta cuatro veces se derribó el toro de El Bruc en la provincia de Barcelona en cuestión de siete años.

Los 92 toros que, según la propia Bodegas Osborne —que cuenta con un mapa con la ubicación de los toros en la exposición Toro Gallery— resisten en las carreteras españolas, se distribuyen de la siguiente manera:

Andalucía: 24

Castilla-La Mancha: 15

Castilla y León: 13

Comunitat Valenciana: 9

Asturias: 6

Aragón: 6

Extremadura: 5

Galicia: 5

Comunidad de Madrid: 3

La Rioja: 2

Navarra: 1

Illes Balears: 1

Melilla: 1

Euskadi: 1

Y no hay que olvidar, por último, que el toro de Osborne ha sido exportado a otros lugares fuera de España como Dinamarca, México o, incluso, Japón.