Si buscas como próximo destino una ciudad cosmopolita y llena de vida, con una belleza paisajística increíble y una riqueza cultural y gastronómica a la par, no lo dudes, te encantará Toronto.

Aerolíneas como Air Canada ofrecen vuelos desde Madrid a Canadá, que te conducirán a un lugar perfecto para conocer las famosas cataratas del Niágara. Así que hoy te recomendamos qué ver en Toronto en dos o tres días, para que no te pierdas ninguno de los rincones imprescindibles de este destino a orillas del lago Ontario.

CN Tower

Si hay un símbolo en Toronto, protagonista de su skyline, es la torre de comunicaciones CN Tower, una de las atracciones turísticas imprescindibles en la ciudad. Cualquier momento del día es bueno para subirse a lo alto de su espectacular mirador a 342 metros de altura, aunque durante el atardecer tiene un encanto especial.

En ella, también puedes disfrutar de un restaurante panorámico giratorio y, a los pies de la torre, visitar el Ripley’s Aquarium: el acuario de interior más grande del país.

Los barrios de Toronto

Nada como callejear por los barrios de Toronto para conocer la ciudad, donde hay una serie de paradas imprescindibles. En Downtown se encuentran el mercado de St. Lawrence, el antiguo ayuntamiento de 1899 y Dundas Square. Además, no dejes de recorrer Chinatown y el barrio de Kensington Market, con sus tiendas vintage y sus cafés y restaurantes. Si te gustan los museos, reserva algo de tiempo para detenerte en el Royal Ontario Museum y pasear por el entorno de la universidad. Puedes completar la visita por Distillery District, un barrio con edificios industriales de estilo victoriano, convertido en una de las zonas de moda de la ciudad.

Por otro lado, si tienes curiosidad por echar un vistazo al PATH, puedes aprovechar para hacerlo al día siguiente por la mañana. Estas galerías subterráneas de Toronto, con locales comerciales y restaurantes, constituyen toda una ciudad con 28 kilómetros de pasillos, y se utiliza para desplazarse durante el duro invierno sin necesidad de salir al exterior.

Islas de Toronto

También puedes reservar parte de la mañana para conocer las islas de Toronto. Se trata de un conjunto de islotes en el lago Ontario, comunicados por pasarelas, en los que puedes pasear, contemplar las vistas de la ciudad o incluso bañarte en la playa. Para llegar a las islas solo has de tomar alguna de las embarcaciones en el muelle, donde se ofrecen varias rutas.

Optes o no por conocer las islas de Toronto, si hay una excursión que si te pierdes lamentarás toda la vida es la que te llevará a las cataratas del Niágara. Las cataratas se forman por la confluencia de los lagos Ontario y Erie, de manera que cuentan con un lado canadiense, desde el que se contemplan con mayor amplitud y majestuosidad, y otro estadounidense.

Cataratas del Niágara

Puedes ver las impresionantes cataratas del Niágara desde los numerosos miradores que hay en el entorno, además de subirte al barco Maid of the Mist para contemplarlas desde las aguas o disfrutar de atracciones como Skylon Tower y el Journey Behind the Falls.

Las excursiones desde Toronto para conocerlas son numerosas. No obstante, también puedes ir por tu cuenta tomando el autobús en la estación de Toronto hasta el pueblo de Niagara Falls, a un par de kilómetros de las cataratas, donde se ofrece una buena conexión por medio de transporte público. Calcula que el trayecto completo dura una hora y media desde la ciudad, mientras que para la visita necesitarás alrededor de una hora. Según el tiempo del que dispongas, reserva una tarde para conocer este lugar único o dedícale todo el día. Puedes encontrar vuelos desde Madrid a Canadá, ida y vuelta, en el mes de septiembre por 678 €, al igual que desde Barcelona, donde encontrarás vuelos a Toronto o Montreal a partir de 420 € en Economy o desde 1.460 € un ida y vuelta en la clase Premium Economy. Desde ambas ciudades, por algo más, puedes programar tu viaje en pleno verano.

Por último, si te gusta viajar en avión con todo lujo de detalles, valora la posibilidad de hacerlo con Signature Class de Air Canada. Los servicios que incluye, además de una cabina con las máximas comodidades, en la que el trayecto se te hará corto, abarcan tales como prioridad en el check-in y en el embarque, identificación prioritaria de equipaje y servicio de conserjería, entre muchos otros. Una forma única de viajar a Canadá.