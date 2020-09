Si estás pensando en viajar a Estados Unidos has de tener en cuenta una serie de detalles que te evitarán tener problemas para acceder al país. Y es que a veces el entusiasmo nos puede cuando planeamos unas vacaciones o una escapada y pasamos por alto trámites administrativos o detalles relevantes a la hora de preparar nuestro equipaje, por lo que luego podemos tener algún disgusto.

Con el fin de ayudarte a la planificación y que todo eso no sea un problema, te contamos los requisitos imprescindibles para viajar a Estados Unidos. Si quieres saber por qué necesitas una autorización ESTA, cuándo hace falta un visado, qué artículos no puedes llevar contigo y cómo viajar con tus medicamentos sin inconvenientes, no dejes de leer.

Por qué necesitas una autorización ESTA

La ESTA o Sistema Electrónico de Autorización de Viaje consiste en un permiso expedido por el Department of Homeland Security estadounidense para poder viajar a Estados Unidos en avión o en barco. Esta autorización la tienen que solicitar los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). Este incluye a España, Andorra, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal, entre muchos otros.

En definitiva, si eres ciudadano español o de otro lugar incluido en el Programa de Exención de Visado y vas a viajar a Estados Unidos para estar en el país menos de 90 días, necesitas tener la autorización ESTA. No importa si el motivo de tu viaje es turístico, personal o de negocios. De igual modo, deberás solicitarla si solo vas a estar de paso en territorio estadounidense haciendo escala para ir a otro destino. Ten en cuenta que la compañías aéreas están conectadas al sistema ESTA y si no les consta expedido este permiso, no te dejarán embarcar.

Cómo solicitar la ESTA

Puedes realizar este trámite de forma rápida, sencilla y cómoda. Solo necesitas rellenar un formulario online para solicitar la ESTA y recibirás la autorización en unos minutos o antes de 24 horas. Ten a mano el pasaporte en vigor y la tarjeta bancaria con la que vayas a efectuar el pago de las tasas. También es recomendable facilitar un correo electrónico para que puedan ponerse en contacto contigo si fuera necesario.

La validez de la ESTA es de 2 años a contar desde el momento de la emisión, por lo que puedes viajar a Estados Unidos las veces que quieras durante ese plazo con la misma autorización. No obstante, si el pasaporte te caduca deberás solicitarla de nuevo. Recuerda que los menores necesitan su propia autorización, tengan la edad que tengan, por lo que si viajas en familia, cada uno de vosotros deberá contar con el permiso expedido a su nombre.

Cuándo necesitas un visado

Cuando la estancia en Estados Unidos vaya a ser superior a 90 días, necesitarás para entrar al país un visado. En este caso, deberás tramitarlo en la embajada correspondiente. Así, según las circunstancias de tu viaje, obtendrás una visa de visitante, si es por turismo o motivos personales, o una visa de negocios, para el supuesto de que sea por causas laborales. En estos casos de larga estancia no se permite acceder al país solo con la ESTA.

Prohibiciones y limitaciones de artículos para acceder a Estados Unidos

Aunque tengas todos los trámites administrativos en regla, extrema las precauciones para no tener problemas con los agentes de aduanas cuando aterrices o desembarques en Estados Unidos. Son numerosos los artículos prohibidos, que no te permitirán pasar o para los que necesitarías una licencia especial. Se prohíben los artículos de usos militares, como programas informáticos y planos, armas, municiones, plantas, semillas, artículos procedentes de países con embargos, como Cuba, Birmania, Irán y Sudán, productos que contengan pelo de perro o de gato y sustancias ilegales, entre otros.

Por lo que respecta a los alimentos, pueden introducirse pequeñas cantidades de aceites, vinagres, cafés, tés, quesos… No obstante, no están permitidos los preparados para sopas ni carnes de animales de granja ni jamón. Los vegetales y las frutas tienes que declararlos en la aduana o te pueden imponer una multa de 500 dólares. Lo aconsejable es que declares todo lo que lleves y que, a menos que alguno de esos artículos resulte imprescindible y no puedas comprarlo allí, evites cargar con ello. Ahorrarás tiempo, peso y problemas.

Cómo acceder con medicamentos a los Estados Unidos

Los medicamentos merecen mención aparte. Solo es posible introducir los que son legales y estén allí disponibles. Cabe destacar que en Estados Unidos las lentillas solo se pueden comprar con receta médica, por lo que si te quedas sin ellas deberás ir a un oftalmólogo para que te las prescriba, lo que no resulta precisamente barato, así que sé previsor.

En base a esa premisa, puedes llevar pequeñas cantidades de medicamentos sin receta, como aspirinas, paracetamol o ibuprofeno, y medicamentos de prescripción médica. Con estos últimos has de aportar un justificante médico en inglés que demuestre que los necesitas. Consérvalos en su embalaje original y ten en cuenta que te permitirán introducir la cantidad correspondiente a tu estancia en el país o a los días de tratamiento. En cualquier caso, recuerda informar de todo medicamento que portes, sea del tipo que sea.