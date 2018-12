Hemos dado la vuelta al mundo tantas veces que ya no sabemos cuándo está derecho y cuando al revés. Hemos pasado tantas horas en vuelo que aprendimos a levitar, tanto jet lag que a veces vamos hacia atrás en el tiempo.

Y es que viajamos tanto que ya nada nos sorprende. La Gran Muralla China es un tabique sin más y las pirámides de Egipto nos dan ganas de bostezar. La Tierra se nos ha quedado pequeña: es el momento de mirar más allá… de las estrellas. Pero sin gastar un euro de más, que se acerca la cuesta de enero. Aquí va la lista de seis destinos low cost fuera de la Tierra: para ti, mochilero sideral.

Estación Espacial Internacional

Antes de que la dejen caer como le pasó a la Mir, debemos acercarnos a la ISS para disfrutar de sus numerosos encantos: probar la deliciosa gastronomía de la NASA, sortear sustancias sospechosas (e ingrávidas), participar en experimentos sexuales (básicamente es eso lo que hacen allí arriba, ¿no?) y presenciar hasta 15 amaneceres en un día (al séptimo, uno ya prefiere la belleza de un macarrón liofilizado).

Teniendo en cuenta que ya nadie quiere ir hasta la ISS (los astronautas se lo juegan a piedra, papel o tijera para no subir,) los asientos de la Soyuz han pasado a ser gestionados por Ryanair. Eso sí, ahora cobran el equipaje de mano… y el oxígeno en vuelo.

Mercurio

Si a ti lo que te va es el calor, debes saber que Mercurio reforzará en 2019 sus conexiones de vuelo con la Tierra. Conscientes de que destinos como Ibiza empiezan a saturarse, el Consorcio de Turismo del planeta más cercano al Sol está tratando de seducir a numerosos DJs como Martin Garrix o Tiësto para que cambien sus residencias en la isla pitiusa por Mercurio. Al aterrizar en el planeta, recibirás gratis un bote de crema solar factor 1000.

Europa (Júpiter)

Es el momento de conocer Europa, Júpiter. Cuando se estrenó 2001: Una odisea en el espacio, el satélite del planeta más grande del Sistema Solar se puso de moda y las cadenas hoteleras se subieron a la parra estableciendo precios desorbitados. Hoy ya nadie habla del monolito en Europa y el precio medio de un fin de semana en el satélite ha descendido considerablemente. Una oportunidad ideal para conocer sus cuchillas de hielo de 15 metros y las columnas de vapor de agua más famosas del Sistema Solar.

Pandora

La codicia de los humanos por extraer hasta el último grano de unobtainium fue frenada por los Na’vi gracias al apoyo de la Teniente Ripley, entre otros. Aunque, por razones obvias, el Departamento de Inmigración del satélite de Polifemo restringe la entrada de seres humanos en sus fronteras, todavía no han llegado a aplicar las técnicas de la Administración Trump en Estados Unidos.

Las Montañas Aleluya y el Árbol Madre están más cerca que nunca con la Pandora Pass, una tarjeta emitida por el Consorcio de Turismo con numerosos descuentos. 4.4 años luz no es nada si ya te has tragado algún atasco en Madrid.

Acheron LV-426

Desde que Ridley Scott y compañía decidieran cargarse la saga de Alien, el planeta originario de los extraterrestres más famosos de la historia ha dejado de interesar a muchos turistas. Tanto es así, que el gobierno alienígena ha tenido que tomar medidas para volver a atraer a humanos a sus fronteras: precios populares en la visita a las principales atracciones (!) que incluyen una recepción por parte de la ínclita Reina Alien. Así mismo, prometen no dejar larvas en nuestro organismo y no atacarnos durante un periodo no superior a 9 días. A partir de ahí, a correr de vuelta a la nave.

Plutón

Es el destino más melancólico del universo: que te quiten la etiqueta de planeta no debe ser fácil de llevar. La caída de precios en el ex planeta fue dramática desde que el grupo de expertos astrónomos de la Tierra pusieran la cruz al pobre Plutón. Con todo, Plutón sigue siendo un destino único para los viajeros más intrépidos que desean poner pie donde nadie antes ha llegado.

Aunque las conexiones desde la Tierra se han reducido drásticamente, el precio medio por noche de un hotel en el planeta enano es muy asequible. Y la prestigiosa guía Lonely Exoplanet ya lo recomienda como tendencia para 2019.