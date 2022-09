Para muchos viajeros, septiembre es el mes ideal para disfrutar del verano, para gozar de nuestras benditas playas. Piénsalo: mientras todos tus compañeros de trabajo padecen el estrés septembrino tú te tuestas al sol. Suena bien, ¿verdad?

Además, no hace tanto calor, los precios suelen estar más contenidos y, que nos perdonen nuestros queridos peques, pero los destinos turísticos están un poco más… tranquilos. Así que si estás pensando en apurar las vacaciones en la costa, no te pierdas esta selección de siete playas para no renunciar al verano en septiembre.

Playa de la Barrosa (Cádiz)

Playa de la Barrosa – Fuente: Depositphotos

La Barrosa es un valor seguro en uno de los litorales más seductores de España. Más de cinco kilómetros de arena fina y dorada y aguas limpias y refrescantes. Incluso en temporada alta nadie se queda sin su trocito de paraíso en La Barrosa, así que en septiembre todavía tendrás más espacio para estar a tu aire, para sentir la brisa atlántica bajo la sombrilla.

Ocupando la mayor parte del frente litoral del municipio de Chiclana de la Frontera, La Barrosa arranca al norte junto al Poblado de Sancti Petri, un antiguo pueblo pesquero en el que se pescaba el atún rojo mediante la ancestral técnica de la almadraba. Más al sur se llega a Novo Sancti Petri, una zona turística con apartamentos y hoteles, cerca ya del extremo de La Barrosa cuando pasa a denominarse Playa del Puerco por la torre homónima.

Playa de Matalascañas (Huelva)

Playa de Matalascañas – Fuente: Depositphotos

Seguimos en Andalucía, seguimos en la costa atlántica. Bien es cierto que el agua del mar a este lado de la costa andaluza puede estar un puntito más fresca que en la zona mediterránea, pero el paisaje que ofrecen playas como la de Matalascañas bien merece el “esfuerzo”.

Formando parte del municipio de Almonte, Matalascañas es el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana, así que en este destino podemos tener dos paraísos naturales en la misma visita.

Incluida este 2022 en la lista de National Geographic de las mejores playas de España, estamos ante otro arenal de cinco kilómetros en el que no nos será difícil encontrar nuestro rinconcito aislado. Ahora bien, si quieres la foto más típica, acércate a la zona de los restos de la Torre de la Higuera que padeció el envite del terrible Terremoto de Lisboa de 1755.

Playa de San Juan (Alacant)

Playa de San Juan – Fuente: Depositphotos

Tranquilo, que no te dejamos sin Mediterráneo tampoco en septiembre. Si buscas una playa de primer nivel en un entorno más urbanizado y con todo tipo de servicios, San Juan es lo que buscas. Casi tres kilómetros de arena fina con una anchura que ronda los 100 metros.

De nuevo, otra playa que aun en temporada alta no es agobiante. Además, es de muy fácil acceso desde otros puntos del litoral alicantino a través del TRAM Metropolitano que conecta Dénia con la propia capital provincial.

Salpicado con icónicos chiringuitos en varios puntos de su arenal, la playa de San Juan se fusiona con Mutxavista a la altura del municipio de El Campello: cambia el nombre, pero mantiene su estampa paradisiaca.

Playa de S’Amarador (Mallorca)

S’Amarador – Fuente: Depositphotos

No es el secreto mejor guardado del venerado litoral balear, pero nos da igual. No olvidemos que ya estamos en septiembre y el turismo de sol y playa va reduciendo su presencia en nuestros arenales. Y aunque a buen seguro que no estarás solo en este icónico rincón de la isla de Mallorca, S’Amarador es un paraíso que ha de ser compartido.

Formando parte del Parque Natural de Cala Mondragó desde 1992, este reconocimiento ha protegido el territorio del exceso de urbanización manteniendo el paisaje (casi) inalterado. Cuenta con un parking de pago a unos cinco minutos y una zona tipo merendero para picnics. Además, conecta a través de un camino costero con Cala Mondragó: ya que estamos aquí no podemos dejar de visitar otro símbolo del litoral mallorquín.

Dunas de Corralejo (Fuerteventura)

Dunas de Corralejo – Fuente: Unsplash

Se nos eriza la piel tan solo viendo la foto que acompaña este texto. Y es que las Dunas de Corralejo es otro de esos destinos inolvidables que nos recuerda la suerte que tenemos de contar con uno de los litorales más deslumbrantes del mundo.

Son 2.600 hectáreas de superficie, con 10 kilómetros de largo y 2,5 de ancho, el campo de dunas más extenso de todo el archipiélago canario. Recorrer la FV-104 que atraviesa este espectáculo hará las delicias de los aficionados a la fotografía: ni siquiera el mamotreto del hotel Riu Palace Tres Islas rompe el embrujo.

Y las playas, claro. El extremo oriental de las dunas culmina en las aguas atlánticas ofreciendo numerosos arenales que encandilarán también a los aficionados al surf o al windsurf. Todo ello frente a la isla de Lobos que también cuenta con su propio paraíso de arena: la playa de Las Conchas.

Playas de Calella de Palafrugell (Girona)

Calas en Calella de Palafrugell – Fuente: Unsplash

Regresamos a la península para una visita a la Costa Brava, que nunca puede faltar en un recorrido por nuestro litoral. Y Calella de Palafrugell es uno de los mejores planes para septiembre. Porque si hay suerte con la meteorología, este bendito pueblo de pescadores convertido en icono de la Costa Brava puede ofrecer unas vacaciones inolvidables.

Y es que Calella es un paraíso para el fanático de las calas sumando hasta nueve en su entorno: El Golfet, Cala Foradada, Sant Roc, Port Pelegrí, La Platgeta, Port d’en Calau, Port Bo, Malaespina y El Canadell. De ellas, Port Bo o la platja de Les Barques tal vez sea la más fotogénica como vemos en la imagen. Apetece un baño, ¿verdad?

Playa de Gorliz (Bizkaia)

Playa de Gorliz – Fuente: Depositphotos

Y nos despedimos del verano cumpliendo con el ritual de un chapuzón en el Cantábrico. No queremos ponernos pesados una vez más con la temperatura de sus aguas —venimos de allí y sabemos de lo que hablamos— pero es un hecho: esto no es el Mediterráneo. Pero es la suerte que tenemos: playas de todos los colores, sabores… y temperaturas.

La sanadora agua cantábrica nos espera también en este magnético rincón vizcaíno: la playa de Gorliz, con sus más de 800 metros de longitud que la convierte en una de las más extensas de la provincia. Pero más allá de datos, están las sensaciones, las que deja una bahía en forma de concha con la Punta Astondo al este y Txitxarropunta al oeste: una indómita delicia cantábrica, la última perla de este itinerario playero para viajeros septembrinos.