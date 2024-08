Siete pueblos de Portugal perfectos para una escapada

Para muchos viajeros españoles, Portugal sigue siendo la gran desconocida: siempre miramos más allá de los Pirineos, al otro lado del Atlántico o del Mediterráneo, incluso si se trata de una escapada de pocos días. Porque, ¿cuántos de los pueblos y localidades de esta lista conoces? Puede que te suenen, ¿pero ya has estado allí?

Recorremos cinco distritos portugueses, de norte a sur, sin olvidarnos de las islas, descubriendo un puñado de pueblos y pequeñas ciudades perfectas para una escapada y para profundizar en la historia, tradición y actualidad de un país que comparte con nosotros península. Porque, seguro que lo sabes todo de los candidatos a las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿pero sabes el nombre del presidente de Portugal?

Rio de Onor

Como aperitivo para nuestro viaje por la Portugal profunda, más allá de Oporto, Lisboa y el Algarve, nos pasamos por Rio de Onor, uno de los pueblos más curiosos de la península ibérica: una raya separa ambas vertientes del pueblo, ambas fronteras, porque Rio Onor de Bragança es, al otro lado, Rihonor de Castilla, a menos de media hora al sur de Puebla de Sanabria, en Zamora.

Pese a algunas piquillas y chanzas, los vecinos de ambas localidades viven como si se tratara de una sola, salvo que cuando cruzas la frontera hacia un lado o hacia otro debes poner en hora el reloj: ya sabes, una hora menos en Portugal.

Braganza

Continuamos ruta un poco más al sur para visitar una localidad de aroma real ubicada al sur de la propia Sierra de la Culebra: siguiendo la N-122 desde Zamora, llegas en poco más de 70 minutos. Cruza la vieja muralla medieval por la Puerta de la Villa, por el este y conoce su castillo, uno de los más bonitos de Portugal gracias a su buen estado de conservación: una muralla de dos metros de anchura y hasta quince torretas marcan el perfil de este castillo.

Al oeste de la vieja ciudadela creció la ciudad, donde podemos acercarnos a conocer la obra de Graça Morais en el centro de arte contemporáneo que lleva su nombre, el cual representa la vertiente más moderna de Braganza. Y al norte de la localidad un paseo por el Parque Natural de Montesinho.

Guarda

Bajamos más hacia el sur para visitar el distrito de Guarda y la localidad que lo da nombre, a 40 kilómetros de Fuentes de Oñoro en Salamanca. Guarda no solo es la ciudad ubicada a más altura de todo el país (1056 metros de altura) sino que también posee uno de los cascos medievales más populares de Portugal, empezando por su judería. Pero el edificio más notable de Guarda en su majestuosa catedral de granito conocida como el navío de piedra, una estructura a medio camino entre el gótico y el manuelino.

Y no te olvides de acercarte a las Pasarelas del Mondego ubicadas en el corazón del Geoparque de Estrela: 12 km a lo largo del río Mondego y sus afluentes, incluyendo tres puentes colgantes además de las conocidas como Aldeas de Montaña.

Monsanto

Bajamos al distrito de Castelo Branco para conocer uno de los pueblos más emblemáticos del centro de Portugal. Es una freguesia del municipio de Idanha-a-Nova en pleno Geoparque de Naturtejo, una villa histórica ubicada en el Cabeço de Monsanto con sus más de 750 metros de altura.

Y no, no es un pueblo más, solo hace falta echar un vistazo a las fotos del mismo o recordar que fue reconocida como la aldea más portuguesa de Portugal en 1938, gracias a su tradicional caserío de granito entre inmensos bloques de piedra, algunos de ellos recubiertos con musgo: un espectáculo inolvidable.

Elvas

Siempre hacia el sur, es momento de descubrir el cuarto de los distritos más orientales de Portugal que en este caso hace frontera con Extremadura: Portalegre. Entre los tesoros de esta región que, junto a las vecinas Évora y Beja, forman el Alentejo, destaca Elvas, una localidad de poco más de 20.000 habitantes.

Y atención porque Elvas tampoco es otra localidad más en nuestro país vecino: custodia la mayor fortificación abaluartada del mundo lo que le ha permitido ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad. ¡Menudo tándem que forma junto a la vecina Alcazaba de Badajoz!

Azenhas do Mar

Seguro que ya echáis de menos el mar en este periplo portugués. Pues lo solucionamos con nuestras dos últimas propuestas. Primero nos pasamos por el distrito de Beja, entre Setúbal y Faro, para conocer Azenhas do Mar, uno de los emblemas atlánticos de nuestro vecino.

Pertenece al municipio de Sintra, cuya capital se encuentra a quince minutos al interior, ofreciendo una postal para recordar: un caserío de paredes blancas y tejados rojos asomado un acantilado que protege una playa.

Porto Santo

Y para terminar nuestra escapada por Portugal, una visita a la isla secreta de Madeira, uno de los mejores lugares de nuestro país vecino para desaparecer una temporada. A diferencia de la exuberancia natural de su hermana mayor, Porto Santo es una pequeña isla frágil y árida en la que destaca su impresionante playa de nueve kilómetros: ya sabes, aguas azul turquesa, tranquilas y relajantes y arena fina y dorada que explican el apelativo de Porto Santo: la isla dorada.

Puede que Porto Santo ya no sea el rincón solitario que fue hace un par de décadas, pero sigue sin tener semáforos: aquí no hay forma de acelerar a tope para pasar en ámbar-casi-rojo… porque no hay. Así que guarda tus acelerones y claxones para cuando regreses a la gran ciudad tras tu escapada portuguesa.