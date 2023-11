La compañía Disney celebra su centenario. Son muchas las actividades que ha organizado durante estos meses a lo largo y ancho de todo el mundo para celebrarlo con todos nosotros, pero también hay muchos sitios a los que ir en nuestro país si alguno de esos actos ya ha pasado o si todavía están pendientes de llegar algunos de ellos.

Así que, para sumarnos a la celebración, repasamos en esta ocasión siete sitios para celebrar en España el 100 aniversario de Disney. Son planes para todos los gustos, así que seguro que hay alguno de ellos que te apetece.

Alcázar de Segovia

Alcázar de Segovia/Foto: Unsplash

Celebramos una fecha tan especial en una localización mítica en la que se basó la primera película de animación de la famosa compañía estadounidense. Y es que el Alcázar de Segovia (Pl. Reina Victoria Eugenia, s/n, 40003 Segovia, Castilla y León) fue la inspiración del castillo que aparece en la popular Blancanieves y los siete enanitos, que se estrenó por vez primera en el año 1937.

El Alcázar de Segovia, ciudad catalogada como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, así que es si todavía no lo conoces, esta es una ocasión perfecta para hacerlo.

Plaza de España (Sevilla)

Plaza de España (Sevilla)/Foto: Unsplash

Hay otro escenario inigualable para celebrar los 100 años de Disney, en esta ocasión, para los fans de la saga Star Wars. Nos referimos a la ciudad de Sevilla (Andalucía), en cuya hermosa Plaza de España se rodaron escenas de Star Wars. Episodio II. El ataque de los clones (2002). Esta monumental plaza se convirtió en el planeta Naboo. Una excusa perfecta para disfrutar de la luz, la belleza y la gastronomía de la tierra sevillana.

El Torreón Mágico (Zaragoza)

Pero no solo sitios históricos son estupendos destinos para celebrar el aniversario de la compañía estadounidense. Hay otros lugares que nos ofrecen experiencias únicas, ya sea que viajemos en pareja, con amigos o en familia.

Uno de ellos, ideal para los seguidores del universo Harry Potter, es el Torreón Mágico (C. Mayor, 20, 50619 Asín, Zaragoza, Aragón), una casa de turismo rural en el que lo primero que verás será un letrero que reza Wizards welcome. En su interior te espera toda una decoración inspirada en las casas de Hogwarts, con sus techos pintados, tarros, frases en latín, escobas voladoras, capas, bufandas y, por supuesto, tienda de varitas y pociones mágicas.

Escape Room Aventurico

Escape room en El País de las Maravillas/Foto: aventurico.com

Si buscas un plan con niños para vivir la magia Disney, no te pierdas Aventurico, un escape room en el que podréis disfrutar en familia, tanto en Madrid (C. de Alejandro González, 3, 28028) como en Barcelona (C/ de Roger de Flor, 89, 08013). Entre los juegos que ofrecen, con espectaculares ambientaciones, resulta de lo más idóneo El País de las Maravillas, basado en las aventuras de Alicia, tal y como Disney las llevó al cine de animación en el año 1951.

En El País de las Maravillas deberéis averiguar por qué y quién es el responsable de parar el tiempo. La Reina Roja ha acusado de ello a Humpty Dumpty, pero seréis vosotros los que tengáis que descubrir quién ha sido realmente el ladrón del tiempo y volver a poner todo en su sitio.

Mundo Pixar (Madrid)

Toy Story/Foto: Unsplash

El pasado mes de octubre se organizó en Madrid la exposición Disney 100, para celebrar el centenario. La muestra interactiva, ubicada en una carpa delante del Corte Inglés de la Castellana, y de acceso gratuito, fue todo un éxito. Asimismo, hubo otra en Madrid Río, y aunque ambas se hayan clausurado, todavía puedes celebrar de manera especial este año Disney en la capital del país.

Acércate hasta la Plaza de España para fotografiarte junto a la gigantesca estatua de Mickey, y ten en cuenta que desde el 5 de diciembre de 2023 hasta abril de 2024 está en Ifema-Madrid la exposición inmersiva Mundo Pixar. Disfrutarás de más de 3.000 metros cuadrados de diversión, con los escenarios de películas como Toy Story, Del revés, Cars y Coco, y personajes como Nemo. Se estima que la visita dura entre una 60 y 90 minutos de duración.

Locales en Madrid

De paso que andas por Madrid, recuerda que hay un sitio perfecto para los enamorados del universo Disney: Los Secretos de Lola (C. de la Cava Baja, 21, 28005 Madrid). Ubicado en el barrio de La Latina, en este restaurante madrileño decorado como un auténtico mundo de fantasía, te sentirás rodeado de personajes Disney y degustarás platos de lo más variado, como huevos rotos Humpty Dumpty, croquetas caseras de Remy, calamares bajo el mar y el boleto dorado Willy Wonka.

No es la única opción en la ciudad. No te pierdas tampoco Rosi la Loca (C. de Cádiz, 4, 28012 Madrid), un colorido gastrobar inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Tazas con personajes de la película y cócteles inspirados en ella como Amie Alice, Rosi Rabbit y El Gato Loco. Y en cuanto a la comida, si no sabes por qué decidirte, elige el menú degustación.

Una tarde de cine

Sala de cine/Foto: Unsplash

Estés donde estés, hay un plan típico, pero no por eso menos apetecible, para celebrar un centenario como este: el cine. Ten en cuenta que, a partir del 24 de noviembre, puede verse en salas de toda España Wish: el poder de los deseos, la nueva película de animación de Disney. Wish es una comedia musical, protagonizada por la joven Asha en el reino de Rosas.

Elige tu plan para celebrar el centenario de Disney o disfruta de todos los que te apetezca en estos meses. Y no olvides a los peques de la casa, ¡les encantarán!