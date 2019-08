1 “ Spain is different”

Sin duda, se trata del lema más popular de la historia del turismo español, hasta el punto de que 70 años después de que apareciera por primera vez en un cartel se sigue asociando a nuestro país. Primero fue Spain is beautiful and ‘different’ y a finales de los 50 pasó a quedarse solo en ‘diferente’, hasta que perdió las equivocas comillas.

Los organismos turísticos españoles ponían el énfasis en lo castizo y folclórico para marcar esa diferencia con otros países del entorno. Eran los años 60 y el boom turístico español explotaría al calor de aquel eslogan. Con el tiempo, no obstante, Spain is different terminó como una frase irónica que ilustra nuestras vergüenzas como país. Aunque el problema actual, tal vez, sea otro: España ya no es diferente a nadie porque el turismo masivo termina confundiéndolo todo.