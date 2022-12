¿Te atreves a visitar estos bosques encantados de España?

Xanas, mouros, Mari, meigas, trasgus, el Olentzero… Son muchos los personajes mitológicos que pueblan las profundidades de nuestros bosques, esos lugares brumosos y enigmáticos, mágicos y estremecedores que nos seducen con sus relatos legendarios.

Y es con la bajada invernal de temperaturas cuando estos bosques se visten de conjuro y fábula ofreciendo al senderista postales inolvidables. Abrígate bien y ten los ojos bien abiertos porque nos vamos a recorrer los bosques encantados de nuestra geografía.

El bosque de Oma (Bizkaia)

Bosque de Oma – Fuente: Depositphotos

Fue a principios de la década de los 80 cuando el artista Agustín Ibarrola creó una de sus obras más recordadas. Interviniendo en un área del bosque de las laderas del valle de Oma, en el municipio vizcaíno de Kortezubi, Ibarrola pintó un conjunto de troncos generando diferentes figuras geométricas, humanas y de animales.

Como otras muestras de land art, el artista vasco buscó con esta obra plasmar la relación entre la naturaleza y la presencia humana transformando este espacio natural en una suerte de bosque animado.

Este pasado verano, estudiantes de Bellas Artes bajo la dirección de José Ibarrola, hijo del artista, han comenzado a trabajar en un nuevo bosque en el mismo valle después de que el original se haya ido degradando con el paso del tiempo. Será la segunda vida del bosque de Oma de Ibarrola.

Bosque de Fragas do Eume (A Coruña)

Bosque de Fragas do Eume – Fuente: Unsplash

El parque natural de Fragas do Eume acumula casi 10.000 hectáreas en las riberas del río Eume. Pese al desastre medioambiental que supuso el incendio de hace una década cuando se quemaron 350 hectáreas, el bosque de Fragas do Eume sigue manteniéndose como uno de los bosques atlánticos de ribera más exuberantes de Europa.

Este paraíso natural coruñés no es solo el hogar de la principal colonia de murciélagos de Galicia, sino también el escenario de muchas leyendas e historias truculentas: debido a su frondosidad, fue el resguardo perfecto para todo tipo de personajes errantes, desde ermitaños a bandoleros y, probablemente, alguna que otra meiga.

Barranco de Badajoz (Tenerife)

Barranco de Badajoz – Fuente: Wikipedia

Ángeles, ovnis, islas de cristal, nazis y hasta paradojas temporales se han vinculado con el Barranco de Badajoz de la isla de Tenerife, uno de los lugares más enigmáticos de las Canarias. Como sucede en el bosque coruñés, el Barranco de Badajoz también fue un lugar de retiro, en este caso de muchos guanches que huyeron con la conquista castellana a finales del siglo XV.

Entre los escondrijos mejor guarecidos del barranco destaca la cueva del Cañizo ubicada a 100 metros de alturas con respecto al cauce del barranco y prácticamente inaccesible: ¿será este el lugar de donde surgen esos misteriosos seres blancos protagonistas de enigmáticas leyendas?

Bosque de Muniellos (Asturias)

Bosque de Muniellos – Fuente: Depositphotos

Pocas sensaciones se pueden comparar a recorrer en solitario un bosque brumoso como el de Muniellos, uno de los bosques más estremecedores de Asturias. Aquí conviven los robles, los castaños y las hayas con los trasgus y las xanas, ilustres miembros de la prolífica mitología astur.

Cuando oigas crujir una rama detrás de ti, quién sabe, puede ser uno de estos fantásticos seres que acechan a senderistas solitarios que acuden a las profundidades de Muniellos buscando respuestas a grandes preguntas.

El Monte de las Ánimas (Soria)

Ruinas de San Juan de Duero – Fuente: Depositphotos

“La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria (…) la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche”.

Podría ser un relato de Poe, pero no, es nuestro Gustavo Adolfo Bécquer que publica en 1861 El monte de las ánimas: ambientado en la noche de difuntos en las afueras de Soria y a las orillas del río Duero, incluye en él las melancólicas ruinas del monasterio de San Juan de Duero.

Bosque del valle de Baztan (Nafarroa)

Bosque de Baztan – Fuente: Unsplash

¿A que te suena Zugarramurdi? Se trata de un municipio navarro y una de las cuevas más tenebrosas y legendarias de nuestra geografía que ha inspirado numerosos relatos y hasta una película. Al norte del valle de Baztan, cerca ya de la frontera francesa, se ubica esta cueva que fue escenario de supuestos aquelarres que terminaron con varias personas quemadas en la hoguera tras un auto de fe de la Inquisición.

En el entorno de Zugarramurdi se extiende el bosque de Baztan poblado especialmente de hayas, pero también de robles y castaños, un verdadero edén para el senderista que puede recorrer itinerarios como la propia Ruta de las Cuevas.

La montaña de Montserrat (Barcelona)

Montaña de Montserrat – Fuente: Unsplash

El 23 de octubre de 1940, en plena II Guerra Mundial, el comandante nazi Heinrich Himmler hizo una visita a la montaña de Montserrat para buscar… ¿el Santo Grial? Más tarde, este entorno se convirtió en lugar de encuentro de ufólogos que buscan en los cielos señales de otros mundos.

Y es que dicen que la montaña de Montserrat es uno de los grandes centros energéticos del mundo, corriendo entre la roca energía ionizada procedente de corrientes telúricas que serían las responsables de algunos de estos extraños fenómenos de la montaña mágica catalana.

Secuoyas del Monte Cabezón (Cantabria)

Secuoyas del monte Cabezón – Fuente: Depositphotos

¿Sabías que en España también tenemos secuoyas? Estos árboles gigantes que despiertan nuestra fantasía pueblan el Espacio Natural Protegido de las Secuoyas del monte Cabezón, cerca de la localidad de Cabezón de la Sal, a media hora al oeste de Santander.

¿Y cómo llegaron estas secuoyas rojas, las coníferas más altas del mundo, a este rincón de la comarca Saja-Nansa? Fueron plantadas tras la Guerra Civil, en plena autarquía, con el objetivo de reducir la importación de materias primas forestales. 80 años más tarde aún perviven más de 800 secuoyas en este bosque mágico de gigantes de madera.

Bosque de Garajonay (La Gomera)

Bosque de Garajonay – Fuente: Wikipedia

Se trata del gran tesoro natural de la isla de La Gomera, uno de los pocos bosques de laurisilva que se pueden encontrar a nivel mundial. Como el famoso bosque de la también atlántica isla de Madeira, el parque nacional de Garajonay protege estas 4.000 hectáreas de barrancos, arroyos y lomos escarpados.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 fue también declarado Reserva de la Biosfera en 2012 —el mismo año del incendio que devoró 700 hectáreas del parque—, todo ello con el objetivo de proteger uno de los espacios naturales más singulares de Canarias que recibe cada año más de 800.000 visitantes.

Bosque de Otzarreta (Bizkaia)

Bosque de Otzarreta – Fuente: Depositphotos

Y terminamos este itinerario mágico recorriendo los bosques encantados de nuestra geografía regresando a Euskadi, tierra verde y orgullosa plagada de personajes míticos como Mari, la divinidad que habita las cumbres de las montañas vascas y que es la madre que reina sobre todo los elementos naturales de esta tierra.

Seguro que Mari siente especial orgullo del bosque de Otzarreta, un sensual espacio natural cubierto de hayas en el parque natural de Gorbeia, a menos de una hora al sur de Bilbao.

El singular crecimiento vertical de las ramas y la habitual niebla que cubre este lugar ha inspirado numerosas leyendas como la que nos habla de Basajaun, el señor de los bosques cubierto de pelo por todo el cuerpo que protege a los pastores y sus rebaños y que avisa con un silbido cuando llega una tormenta.