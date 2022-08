Turismo vinícola: bodegas y viñedos para conocer en España

Hace 25 siglos, Eurípides —sí, el de “no me Sófocles que te Esquilo”— dijo que “donde no hay vino, no hay amor”. Y no somos quién para contradecir a un tipo que escribió Electra o Medea. Y si los Beatles cantaron aquello de “todo lo que necesitas es amor”, quizás estuvieran queriendo decir que “todo lo que necesitas es vino”.

Bueno, cualquier excusa, por rocambolesca que esta sea, puede ser aceptable si se trata de hacer enoturismo por uno de los países donde la cultura del vino está más arraigada. Hasta 70 denominaciones de origen tenemos en España, varias de las cuales vamos a degustar en esta ruta de turismo vinícola por las mejores bodegas y viñedos a visitar en nuestro país.

Bodegas Williams & Humbert (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Bodegas Williams & Humbert – Fuente: Bodegas Williams & Humbert

Comenzamos nuestra ruta enoturística en el sur, allá donde se elaboran algunos de los vinos y brandis más singulares del mundo, como el propio Jerez. Hace ya casi 150 años, Sir Alexander Williams —“gran conocedor y admirador de los productos jerezanos”— junto al experto en relaciones internacionales Arthur Humbert fundaron una bodega en Jerez de la Frontera que terminaría por convertirse en una de la más grandes de Europa.

Y es que en las bodegas de Williams & Humbert no solo se producen vinos tintos, blancos y finos, además de los propios brandies de Jerez y Sherries, sino también vodkas, ron, ginebras… La bodega de las bodegas en España que ha sido visitada a lo largo de las décadas por todo tipo de personalidades, incluyendo a los propios Beatles… antes de que escribieran All You Need Is Love.

Y ya que estamos en la zona, a un paso podemos visitar una de las sedes de González Byass, uno de los mayores grupos bodegueros del mundo, responsables de Tio Pepe entre otras muchas firmas.

Pagos del Rey (Morales de Toro, Zamora)

Bodega Pagos del Rey en Morales de Toro – Fuente: Pagos del Rey

Aunque ubicado en Morales de Toro y muy asociada, por lo tanto, a la zamorana Denominación de Origen de Toro, Bodega Pagos del Rey surge con el objetivo de establecer una sede para la compañía que tiene bodegas en Ribera del Duero, Rioja, Rueda y la propia Toro, incluyendo vinos muy populares como Altos de Tamaron, Bajoz, Castillo de Albai o “La Única”, una colección de botellas pintadas a mano por varios artistas.

En la visita a la Bodega Pagos del Rey en Toro podemos conocer el Museo del Vino, inaugurado en 2014, donde exponen las diversas manifestaciones culturales de la viticultura incluyendo 28 depósitos originales de vinificación, 1.000 metros cuadrados cubiertos y 2.000 metros cuadrados de jardín.