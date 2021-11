La imaginación es una de las facultades más formidables del ser humano. Somos capaces de encontrar soluciones a problemas aparentemente irresolubles, podemos trazar planes extraordinarios e idear proyectos fantásticos.

El problema es cuando se nos va un poco la cabeza y la imaginación desborda por completo la realidad, cuando un plan aparentemente maravilloso no es comprendido por nadie más que uno mismo y no sale del papel. No te pierdas esta lista de insólitos megaproyectos que nunca se llevaron a cabo.