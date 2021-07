Ya sea porque necesitas cambiar de aires, por causa de los estudios, porque has encontrado un trabajo en las islas Canarias, porque te has jubilado, o por otros motivos laborales como ser nómada digital, sin duda, el archipiélago canario es uno de los territorios dentro de la geografía Española mejor valorados para vivir.

Así que si decides mudarte a cualquiera de sus capitales tanto a Santa Cruz de Tenerife o a las Palmas de Gran Canaria, vamos a contarte las principales ventajas e inconvenientes de irse a vivir a las islas Canarias para que no te quede ninguna duda y puedas valorar el realizar o no esta maravillosa empresa. ¡Empezamos!

La climatología

Comenzamos con la más obvia: la climatología. Y es que el clima de Canarias es muy apacible a lo largo de todo el año (de hecho la temperatura media no es superior a 25 grados a lo largo de todo el año siendo la temperatura más baja no inferior a 14 grados) así que podrás disfrutar del día al máximo, tanto para trabajar y poder aprovechar tu tiempo libre, como para tener una segunda residencia o instalarte en las islas tras tu jubilación.

Vestir con comodidad, realizar actividades al aire libre y, cómo no, poder disfrutar de sus espectaculares playas durante todo el año constituyen un auténtico lujo en tu día a día. Tu salud también te lo agradecerá.

Espacios naturales

Cuando pensamos en Canarias, a la mente se nos vienen al instante playas de arena negra y calas de arena dorada, pero hay que tener en cuenta que las playas de Canarias son solo un elemento más de sus fabulosos espacios naturales. De hecho la orografía de las islas hace que el gradiente de altura/distancia permita que se creen una microclimas y unos paisajes espectaculares. Podrás ir de la playa a la montaña en 35 minutos en coche.

Y es que no solo puedes disfrutar de alrededor de 450 playas, como Maspalomas o la Playa del Inglés, sino también de 4 parques nacionales, numerosas reservas naturales, y la posibilidad de disfrutar de uno de los mejores lugares astronómicos de Europa gracias a la limpieza de sus cielos.

Sin duda, la naturaleza es otra de las ventajas de ir a vivir a las islas Canarias. Podrás gozar de ella sin necesidad de depender de grandes desplazamientos. Ya sea a pie, en bicicleta o en coche, las rutas, sendas e itinerarios a recorrer se ajustarán a la perfección al poco o mucho tiempo del que dispongas. Nada más fácil que desconectar del trabajo para recargar energías para la semana laboral.

El archipiélago

Una de las desventajas de vivir en el archipiélago canario es precisamente esa: vivirás en una isla. Aunque lo cierto es que esto no tiene por qué tener ninguna importancia, ya que las infraestructuras de Canarias son estupendas y dispone de 8 aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales que la mantienen constantemente comunicada con todo el mundo, así como una red relevante de líneas marítimas, sin olvidar las carreteras. Pero si siempre has vivido en el continente es un pequeño cambio al que tendrás que adaptarte.

Y si te preocupan las telecomunicaciones, puedes estar tranquilo, ya que están aseguradas a causa del cableado submarino. Además, no olvides que el alquiler de una vivienda es más económico que en muchas ciudades de la península.

Las actividades de ocio

Como puedes suponer, después de haberte mencionado el buen tiempo y los espacios naturales, Canarias satisface a todo el mundo por la gran diversidad de planes que ofrece. Si te gusta la naturaleza, tienes rutas de senderismo, de bicicleta de montaña, playas y deportes de todo tipo para pasártelo bien.

Y si quieres planes urbanos o bullicio y disfrutar del ocio nocturno, podrás disfrutar de las tiendas, locales, establecimientos de moda y la animación de ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, en donde vivirás unos carnavales inolvidables. Si después de tanto ajetreo, te apetece relajarte en un spa para recobrar energías, te sorprenderán la variedad y calidad de los que aquí se encuentran.

Compra online

Hay un inconveniente que deberás conocer si te mudas al archipiélago canario. Y es que la compra onlineen las islas Canarias tiene ciertas particularidades. Ello es debido a la situación aduanera. De tal manera, aquí hay establecida una regulación propia y particular que condicionará que puedas comprar o recibir ciertos envíos internacionales o bien que, si los recibes, se incrementen en ocasiones sus precios a causa de los sobrecostes.

No obstante, este no deja de ser un detalle menor frente a todas las ventajas de las islas Canarias para ir a vivir a un lugar de ensueño con una excelente calidad de vida, pero que no está de más que seas consciente de él para no llevarte luego sorpresas.

