Viajar con seguro: ¿merece la pena?

Cuando hablamos de viajes siempre surge la duda de si hemos de contratar un seguro o de si será un gasto innecesario. Y aunque pensemos que no va a producirse ni un solo incidente, lo cierto es que siempre existe la posibilidad de enfermarse, perder las maletas, torcerse un tobillo o cualquier otra circunstancia peor.

Así que resulta conveniente averiguar si nos conviene viajar con seguro. Analizamos si merece la pena y, en caso de que sea así, comprendemos en qué cláusulas debemos fijarnos antes de contratarlo.

Contratar un seguro de viaje

Billete de tren – Fuente: Unsplash

Si prefieres tener la seguridad de que estarás cubierto cuando viajes en caso de que necesites asistencia médica en el extranjero, lo más recomendable es que contrates un seguro de viaje. Pero hablamos del extranjero, porque si tu viaje o las escapadas que haces son dentro de España, no te merece la pena, puesto que ya te protege tu tarjeta del sistema sanitario por todo el país.

No obstante, si existe la posibilidad de que no vayas a poder viajar o de que se trate de una época en la que temes que haya retrasos o cancelaciones en el transporte aéreo o terrestre, puede que sí te convenga contratarlo. Así que en lo primero que te tienes que fijar para contratar o no un seguro de viaje es el destino al que te diriges y la seguridad que tendrás de viajar o no, pues eso lo condicionará todo.

Gastos médicos

Contratar un seguro que cubra los gastos médicos de emergencia en países como Estados Unidos resulta imprescindible, puesto que es uno de esos destinos en los que solo encontrarás sanidad privada y con un coste muy elevado.

Otra de las coberturas relacionadas con la salud que tienes que considerar son aquellas que cubren la repatriación o la evacuación. Estas pueden ser necesarias si tienes que ser trasladado a un hospital o en el caso de que hayas de regresar por alguna enfermedad grave o, en el peor de los supuestos, por fallecimiento. El seguro cubriría los gastos de todos estos traslados si esta cobertura estuviera incluida.

Imprevistos

Maleta/Foto: Pixabay

De igual modo, un seguro de viaje puede cubrirte ante determinados imprevistos, como cancelaciones o retrasos en el transporte. Ten en cuenta que esto no solo puede producirse porque haya cancelaciones en tu vuelo, por ejemplo, sino también porque te ha surgido algún imprevisto que te impida viajar, como una enfermedad, obligaciones laborales o un accidente. Asimismo, es posible incluir el robo, pérdida o deterioro del equipaje, al igual que de los dispositivos electrónicos que portes, algo especialmente relevante en nuestros días.

Asistencia legal y responsabilidad civil

Con un seguro de viaje estarás cubierto ante las demandas por responsabilidad civil y podrás recibir sin problemas asistencia legal en el extranjero. Es decir, si tienes la mala fortuna de atropellar a alguien en tu destino o provocarle daño porque le has golpeado con tu tabla de surf o tu cometa al practicar deporte, el seguro te cubrirá la indemnización. Son solo un par de ejemplos, pero las posibilidades son infinitas.

¿Cuándo contratar el seguro de viaje?

Hombre practicando kitesurf/Foto: Pixabay

Teniendo todo esto en cuenta podremos valorar si nos merece la pena contratar un seguro de viaje y, en el supuesto de que sea así, prestar atención a esas cláusulas que resultan necesarias para estar bien cubiertos. De igual modo, estaremos en disposición de decidir si nos merece la pena incluir o no alguna de ellas. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que a mayores coberturas, mayor coste del seguro.

De manera general, si vas a viajar y a practicar deportes de aventura, te conviene un seguro de viaje. Después de todo, las posibilidades de sufrir una lesión y necesitar atención médica se incrementan. Asimismo, aumenta la probabilidad de tener que estar respaldado por algún seguro con responsabilidad civil. Pero si no vas a hacer actividades de este tipo, analiza el destino: ¿vas a salir de Europa o vas a quedarte en España?

Viajar por Europa

París/Foto: Pixabay

Si lo que más te preocupa es la salud, en España no necesitas tener un seguro de viaje, aunque sí es recomendable si te vas a mover en transportes que pueden sufrir cancelaciones o en los que te puedan extraviar o robar el equipaje. Un seguro simple que cubriera este tipo de supuestos sería suficiente.

Por lo que respecta a otros países europeos o del Espacio Schengen, aunque tengamos la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para que nos atiendan en caso de necesitar asistencia sanitaria, debes saber que es el ciudadano quien ha de adelantar el dinero. Así que tendrás que pagar los gastos médicos y luego reclamarlos a tu regreso a España para que te los reembolsen. El seguro, además, te ofrece otras ventajas, por lo que también vale la pena estudiar la posibilidad de contratar uno.

Otros destinos internacionales

Avión/Foto: Pixabay

En otros destinos internacionales, como pueden ser los Estados Unidos o los países asiáticos, el seguro de viaje es imprescindible. Lo mismo sucede si vas a viajar en crucero, puesto que en alta mar no tendrás hospitales a los que ir y te atenderán los médicos del barco. Los precios de los seguros de viaje resultan muy competitivos en la actualidad, y no te supondrá un gran coste por encima de lo que ya vas a invertir en el trayecto.

Por último, también debes tener en cuenta que si eres de los que realizan al año varios viajes de menos de dos meses de duración, puede compensarte contratar un seguro de viaje anual o un seguro multiviaje. Esto es especialmente recomendable en los viajeros que aprovechan los fines de semana, puentes, días libres y vacaciones a lo largo del año para viajar al extranjero, así como los que tienen que desplazarse varias veces otros países por motivos de trabajo.