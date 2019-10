Si estás pensando en pasar algún tiempo en la ciudad condal, lo cual es una gran idea por todo lo que tiene que ofrecer, y una vez hechos los planes básicos aún se podría hacer más pero no se sabe el qué, he aquí la solución: Alquila tu coche en Barcelona para hacer los mejores viajes de un día a los alrededores de esta gloriosa provincia y enamórate de su esplendor. Porque es una gran verdad que no puede faltar el paseo por las Ramblas o una visita al Poble Espanyol y ni qué decir de las magníficas obras de arte en forma de edificios legadas por el maestro Gaudí, pero no todo el mundo le da una oportunidad a lo que se encuentra un poco más distante de la misma ciudad y es un error.

Lo primero que habrá que hacer, por supuesto, es dar con una empresa que ofrezca coches de alquiler baratos en Barcelona porque una vez que se tenga esto tan sólo será cuestión de elegir hacia dónde se pone rumbo.

Viajes cortos desde Barcelona

Viajes cortos desde Barcelona en alquiler de coche

Cardona: Es muy probable que cuando uno piensa en Barcelona una de las pocas cosas que no se le vendrá a la mente será una cierta impronta medieval pero, como ya adelantábamos, el contar con un coche y la libertad que eso ofrece nos puede llevar a lugares tan mágicos como éste porque sí, Cardona cuenta con un castillo amurallado en lo alto de un cerro. Si se va hasta allí no puede faltar la visita a la Colegiata de San Vicente, un increíble templo que llega a elevarse hasta los 20 metros de altura.

Reus: Nos dirigimos ahora hasta Tarragona y por varios motivos. Para empezar es aquí donde nació Gaudí y si a alguien le interesa su obra (aunque allí no se encuentran ninguno de sus edificios) puede pasarse por el Gaudí Centre para contar con información de lo más interesante sobre sus creaciones. Además en Reus son famosos por su vermut así que no es mala idea, después del paso por el museo, el tomarse algo de descanso y hacer un brindis.

Pueblos espectaculares cerca de Barcelona

Luidger

Figueres: Y pasamos de una figura de lo más destacada en Cataluña a otro que tampoco podía faltar, como es el caso de Dalí porque es aquí donde se encuentra su ciudad natal y no sólo eso también la que fue su casa y que hoy en día puede visitarse como si de un museo más se tratase y es que no es para menos. Allí uno puede meterse un poco más en el papel de un gran artista, dónde encontraba inspiración (su casa da directa al mar) o saber cómo era su vida más personal (con detalles tan curiosos como camas separadas para él y su amada o ventanas a la altura de Gala quien no era excesivamente alta)

Vilanova i la Geltrú: Aquí las playas son uno de los puntos fuertes que, además, se suelen ver acompañadas, en temporada estival, de temperaturas increíbles. Pero la capital de la comarca del Garraf es mucho más que eso. Aquí la oferta gastronómica, cultural y festiva es a destacar con lo que, se busque el plan que se busque, puede ser un buen lugar en el que recalar.