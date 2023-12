Volver a los orígenes: Circlassica y otros ejemplos de que regresa la Navidad de siempre

El hecho se convierte en historia, la historia en mito y el mito en negocio. Y ya nadie recuerda el hecho, si es que el mismo tuvo lugar. Esa es la crónica de nuestra Navidad que vuelve con fuerza este 2023 en ciudades como Madrid que, una vez olvidada la pandemia, se entrega al desenfreno festivo plagado de belenes, carruseles, luces, circos y pistas de hielo.

A continuación, te tratamos de resumir los mil y un planes de ocio y cultura que tienes estos días en la ciudad, incluyendo algunos clásicos que han vuelto como Cortylandia o Circlassica, pero también planes alternativos al margen de la Navidad más tradicional como Stanley Kubrick o La gran fábula del capital.

Navidad: el negocio de la ilusión

Navidad – Fuente: Unsplash

Bajas temperaturas, días sin colegio y nervios ante los regalos navideños, el escenario perfecto que mueve la ilusión de miles de niños y que pone a prueba el ingenio de los padres para tratar de encontrar un equilibrio entre inocencia y sensatez, entre fiesta y economía.

Porque si las últimas ediciones de la Navidad fueron un poco diferentes por distintos motivos, especialmente por la pandemia de Covid, este 2023 el recuerdo de aquellos días extraños ha quedado atrás y buena parte de los españoles están con ganas de fiesta, polvorón y cena de empresa.

Ya el año pasado, según el estudio de la consultora Deloitte, cada español se gastó una media de 634 euros, siendo un 30% del mismo para el ocio y la restauración. Si mantenemos el mismo ritmo de gasto en este 2023 y teniendo en cuenta la inflación, el negocio de la ilusión navideño se llevará unos 700 euros por cabeza. Y opciones para gastar no faltan este 2023, al contrario, son más que nunca.

De Circlassica a Joseph Beuys

Circlassica

¿Tienes la sensación de que este año la Navidad va a “tope máquina”, que este 2023 estamos poniendo todo el cordero en el horno y todos los langostinos en la plancha como si no hubiera un mañana? No te preocupes, no eres el único que siente que se nos está yendo un poco la mano con el derroche. Pero si hay tanta oferta es porque hay demanda, o se considera que va a haber demanda. Así que si vuelve Circlassica es porque consideran que puede ser un éxito de público.

Pero mientras en el Ifema de Madrid se trata de “recuperar la esencia del Circo Mundial”, también podemos optar por otras actividades enriquecedoras (y algunas gratuitas) entre las muchas que se incluyen en el programa de las fiestas en la ciudad de Madrid.

‘Borealis’

Borealis

Muchos viajeros son capaces de congelarse durante horas esperando uno de los grandes espectáculos de la naturaleza: la aurora boreal. Aunque no es lo mismo, y teniendo en cuenta que ver la aurora en la capital de España es prácticamente imposible (aunque solo sea por la contaminación lumínica), nos podemos acercar al Condeduque para la exposición Borealis del artista suizo Dan Acher: la mágica luz de la aurora boreal cambia la forma en la que se percibe el patio del centro de cultura.

Del 15 al 22 de diciembre, de 19 a 23 horas en Condeduque Madrid

La Bola de Nieve

La Bola de Nieve

Nos vamos a Carabanchel para disfrutar de una bola de nieve gigante, esas que muchos coleccionan tratando de custodiar la belleza melancólica de un paisaje invernal dentro de un trocito de vidrio. Pues bien, esta bola es un poco más grande: se trata de una instalación interactiva en la que los paseantes pueden tocar botones que despertarán a distintos animales vestidos de Navidad.

Del 15 al 29 de diciembre de 11 a 22 horas, en la plaza de Carabanchel

Matadero y la Navidad de Estados Unidos

Pista de hielo del Matadero

Ellos son los creadores de la Navidad contemporánea, el Halloween y tantas cosas más, así que saben mucho de fiesta. Cumpliendo con la tradición de invitar cada año a un país a compartir su Navidad, este 2023 llega Estados Unidos en colaboración con la embajada del país norteamericano.

Y entre las muchas actividades que tendremos a nuestra disposición, la pista de hielo que contará con exhibiciones de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, las clases de roller dance o de country line dance y un taller que nos cuenta el origen de Santa Claus en Estados Unidos, que no es cosa de Coca-Cola, sino de los colonos neerlandeses que llegaron a Nueva Ámsterdam (más tarde Nueva York) allá por el siglo XVII.

Y no nos olvidemos de la cineteca de Matadero en el que entre clásicos navideños como Cuento de Navidad o El mago de Oz, no faltan cintas como El Piano, Malas Tierras, Atrapado en el Tiempo o Eyes Wide Shut.

Estrella Morente y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid

La música no falta en la Navidad madrileña con actuaciones en iglesias como las de Katia Guerreiro o la Niño Josele Flamenco Band, además de numerosos conciertos en las salas de la ciudad, pero el evento musical más relevante de este final de año será el espectáculo de Estrella Morente con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Una cita benéfica en el que toda la recaudación irá destinada a la Fundación Aladina.

5 enero a las 12 horas en el Teatro Real

La Gran Fábula del Capital

‘La gran fábula del capital’

No es una exposición específicamente navideña, pero es una buena oportunidad para explorar el lado menos amable de las fiestas, ya sabéis, la de la crítica al desenfreno consumista. Y aunque ahora la Navidad también puede ser sostenible, o eso dicen, tal vez nos vendría bien acercarnos a la Sala de Bóvedas del Condeduque y echar un vistazo a esta muestra que recoge trabajos de artistas como Joseph Beuys, Barbara Hammer o Alexander Kluge

Todos ellos “diagnostican o rebaten el realismo capitalista desde sus propias fuentes alegóricas, rechazando la aspiración de éste para ser la única voz en describir, nombrar y tipificar el mundo”. Tal vez así confirmemos que para conseguir una Navidad sostenible (o cualquier fiesta sostenible) deberemos hacer algo más que que reciclaje creativo con los trillones de cajas de regalos que, una vez más, circularán en el navideño negocio de la ilusión.

Del 1 de diciembre al 14 de abril en Condeduque

Más información en el programa oficial de Navidad del Ayuntamiento de Madrid