La Fed empezará en octubre a deshacerse gradualmente de su cartera de deuda

La Reserva Federal (Fed) puso este miércoles formalmente fin al multimillonario programa de compra de deuda y anunció que a partir octubre dará inicio a la reducción de su abultada cartera de deuda adquirida tras la crisis financiera en EEUU de 2008-09, y que ronda los 4,5 billones de dólares.

Esta retirada será "gradual y predecible", dijo Janet Yellen, presidenta del banco central estadounidense, en rueda de prensa, al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés).

La Fed ya había dejado de comprar deuda dentro de su agresivo plan de estímulo monetario, conocido como "relajación cuantitativa", pero aún reinvertía los beneficios obtenidos por estos activos.

De acuerdo con Yellen, el ritmo de esta rebaja inicial será de entorno a 10.000 millones de dólares al mes en un principio, divididos en 6.000 millones en bonos estadounidenses y 4.000 millones en activos respaldados por hipotecas (MBS) entre octubre y diciembre de este año. Posteriormente, podría acelerarse a 50.000 millones mensuales más adelante, hasta los 30.000 millones de dólares en bonos y 20.000 millones de dólares en MBS.

La presidenta de la Reserva Federal (Fe), Janet Yellen, durante la rueda de prensa tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, en Washington. REUTERS/Joshua Roberts

Asimismo, y tal como esperaban los mercados, la Fed no dio sorpresas y aprobó, en una decisión unánime, no modificar los tipos de interés, actualmente entre el 1 y el 1,25 %. No obstante, reiteró que podría elevarse el precio del dinero una vez más antes de acabar 2017, algo que los economistas sitúan en la última reunión del año del organismo, en diciembre.

Para 2018, las proyecciones anticipan tres subidas adicionales de los tipos de interés de referencia.

Sobre el repunte inflacionario del mes de agosto, la Fed apuntó como responsable a los efectos de los huracanes Harvey e Irma, y cuyas "reconstrucciones (...) afectarán la actividad económica en el corto plazo", dijo. El alza de los precios de la gasolina tras esos desastres naturales aumentarán la inflación temporalmente, explicó, pero a 12 meses vista la institución espera que se mantengan por debajo del 2 %.

Los analistas, sin embargo, son más cautelosos. "Claramente, la Fed todavía cree que el bajo desempleo finalmente se traducirá en un repunte de la inflación. Pero si la inflación sigue fallando es difícil verla continuar con una subida de tipos", sostuvo Luke Bartholomew, del banco de inversión Aberdeen Standard Investments.

Mejora de las previsiones

Por otro lado, el banco central dirigido por Yellen elevó las previsiones de crecimiento económico para 2017 al 2,4 %, frente al 2,2 % previsto en junio, y mantuvo sin cambios el del 2,1 % para 2018.

En su nueva actualización de sus previsiones macroeconómicas, señaló que el desempleo cerrará en el 4,3 % este año y descenderá al 4,1 % en el próximo, mientras que la inflación será del 1,6 % este año y avanzará al 1,9 % anual para 2018.

Otra de las incertidumbres que se ciernen sobre la Fed es si Yellen continuará al frente cuando concluya su mandato, en febrero de 2018. "Tengo la intención de cumplir con mi mandato como presidenta, no voy a hablar de intenciones más allá de eso", dijo ante las preguntas de los periodistas.

Yellen informó de que no había conversado al respecto con el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha afirmado que la considera una de las candidatas junto con Gary Cohn, actual director del consejo de asesores económicos de la Casa Blanca.

Corresponde al mandatario decidir si opta por mantenerla al frente del banco central o escoge a un sucesor, y ya ha asegurado que tomará una decisión sobre el asunto a finales de año.

Aunque durante la campaña electoral criticó duramente a Yellen, designada en 2014 por su predecesor, el demócrata Barack Obama, por considerar que actuaba de manera "política", en los últimos meses el mandatario ha cambiado de opinión y ha expresado "respeto" por su "buen trabajo" al frente del banco central.