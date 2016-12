El Gobierno aprueba hoy el recorte del gasto en 5.493 millones para 2017

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobará mañana viernes un acuerdo de no disponibilidad de crédito para 2017 por importe de 5.493 millones de euros, según indicaron fuentes del Gobierno, añadiendo que, de esta forma, se adecúan los Presupuestos prorrogados de 2016 al techo de gasto aprobado para el próximo año.



Conforme a esta decisión, el gasto de 2017 se ajustará al nivel de gasto real del ejercicio 2016, lo que garantizará el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal comprometida con la Unión Europea. De la no disponibilidad se excluyen créditos destinados a gastos prioritarios de índole social, como Sanidad, Educación o pensiones.



El Gobierno ya adelantó que el techo de gasto para el próximo año, situado en 118.000 millones de euros, se correspondía con el gasto realmente ejecutado este ejercicio, toda vez que el Ejecutivo aprobó en 2016 un acuerdo de no disponibilidad por 2.000 millones de euros, que se sumaron al ahorro de 1.000 millones por el adelanto del cierre del presupuesto a julio y a otros 2.000 millones más por los menores intereses de la deuda pública. En total, en torno a 5.000 millones de euros menos.



El Ejecutivo explica que el calendario electoral y la situación de un Gobierno en funciones hasta finales del mes de octubre de 2016 han impedido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, lo que ha determinado la prórroga automática de los Presupuestos de 2016, pero sin el ahorro de los citados 5.000 millones de euros.



Además, el Ejecutivo recuerda que mantiene sus compromisos con la UE en materia de reducción del déficit público, que tiene que pasar del 4,6% del PIB en 2016 al 3,1% el próximo año, lo que exige un ajuste de unos 16.000 millones de euros que hace aún más necesario el acuerdo de no disponibilidad de más de 5.400 millones en 2017 para no rebasar el techo de gasto aprobado.



"El acuerdo de no disponibilidad da cumplimiento al contenido de la actualización del plan presupuestario remitido a la UE el pasado 9 de diciembre, garantizando de esta forma la adecuación del gasto del Estado en un contexto de prórroga al techo aprobado para 2017 por las Cortes Generales y el mantenimiento del gasto en niveles del gasto real ejecutado en el año 2016", precisan las fuentes.



La no disponibilidad se desglosa a razón de 4.911 millones correspondientes al ajuste del nivel de gasto a la ejecución real en 2016 y de otros 581 millones procedentes del capítulo 8 de los Presupuestos, referidos a activos financieros con impacto en déficit público.



Como parte de esta decisión, el Gobierno ha tenido en cuenta el efecto positivo sobre las cuentas de la mejora en el mercado laboral y su impacto positivo sobre las prestaciones por desempleo.







Permiso de paternidad

El gasto no financiero del Estado disponible para 2017 ascenderá a 118.132 euros, un importe acorde con los objetivos de reducción del déficit público de la Administración Central e inferior en 205 millones al techo de gasto previsto para el próximo ejercicio.



Este mayor ajuste en las cuentas permitirá responder a las necesidades económicas asociadas a la ampliación del permiso de paternidad a un mes, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

Control de gasto

El acuerdo previsto por el Consejo de Ministros también contempla medidas de control de gasto para 2017 para evitar desviaciones en el objetivo del déficit.



En concreto, los ministerios, sus organismos autónomos, las distintas entidades gestora y los servicios comunes de la Seguridad Social no podrán entre el 1 de enero de 2017 y el momento en que se aprueben los Presupuestos de ese año iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto con cargo a diversos capítulos de las cuentas públicas, que son los 4, 6, 7 y 8.



Estas entidades tampoco podrán aprobar ni comprometer nuevos gastos de expedientes ya iniciados con cargo a estos capítulos. Tanto en este caso como en el anterior, no podrán acometerse estos mayores costes cuando el gasto aprobado y comprometido con cargo al ejercicio 2017 haya alcanzado el 80% del presupuesto prorrogado.

Autorizaciones extraordinarias

En todo caso, el Ministerio de Hacienda podrá, solo por causas excepcionales debidamente justificadas, autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite anterior.



Además, los departamentos ministeriales que no remitan antes del próximo 27 de enero los expedientes de no disponibilidad, y hasta en tanto remitan dichos expedientes, requerirán autorización previa del Ministerio de Hacienda para aprobar nuevos gastos.