Gran Vía cierra su paso al tráfico durante las navidades

MADRID.- Desde de las cinco de la tarde de este viernes, la Gran Vía madrileña ha cerrado su paso al tráfico (excepto a los autobuses públicos, taxis o vehículos de residentes que sí tienen acceso, a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora) y los peatones se han adueñado de la calzada.



El gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, ha informado de que se producirá desde este mismo viernes un refuerzo del servicio de autobuses por el corte al tráfico de Gran Vía según la demanda y que arranca con "un esfuerzo similar al del cierre de la línea 1" de Metro, aunque ha matizado que la medida que hoy se pone en marcha "no necesitará tanto refuerzo", por lo que ha instado a ir evaluándola día a día.









"Es bueno que la EMT y el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) se sienten para ir evaluando esta medida día a día porque tampoco creo que sea bueno poner más recursos de los necesarios ya que, al fin y al cabo, son recursos públicos", ha señalado, acompañado por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.



Heredia ha explicado que ayer se produjo "por fin" la reunión con el Consorcio, donde se transmitió a la EMT el tipo de refuerzo que planteaban ante el cierre al tráfico de Gran Vía, Mayor y Atocha en Navidad. "Por supuesto que la EMT, como en otras ocasiones, podrá hacer el esfuerzo para hacer esos refuerzos y que haya el mejor servicio posible", ha manifestado.

Menos circulación dentro de la M-30

El cierre al tráfico supondrá "menos circulación dentro de la M-30". "Uno puede poner infinitos autobuses que, si están atascados en el tráfico, no sirven de nada. Ya el servicio de la EMT iba a ser mucho mejor simplemente por la reducción que va a haber en el interior de la M-30", ha defendido.



El gerente ha detallado que el Consorcio considera que la EMT debe poner en marcha refuerzos, algo que a la EMT les parece "óptimo". "La EMT lleva pidiendo hacer refuerzos en Navidad durante muchos años y nos alegra muchísimo saber que esto ha servido para reconocer que es bueno reforzar el acceso al centro en autobús", ha destacado.

Cifra determinada por el CRTM

En cuanto al número de autobuses de refuerzo, Álvaro Fernández Heredia ha contestado que la cifra es la que determine el Consorcio. Hasta ayer no conocían las peticiones del CRTM y ahora, entre anoche y esta mañana, están siendo estudiadas por la EMT. Así, por ejemplo, se ha determinado que en algunas líneas señaladas no es necesario ese refuerzo, por ejemplo, en la que va al aeropuerto.



"Hemos llegado a un consenso y los mismos refuerzos que nos piden hacer a partir de hoy y en días clave de la medida pues se van a poner", ha remarcado. El gerente ha concretado que los refuerzos, de los que no hay una cifra exacta, "van variando en función de los cortes" ya que la demanda es diferente por la mañana que la de la tarde.

En función de la demanda

Independientemente del número, la EMT "está capacitada para realizarlos, como ha demostrado en ocasiones anteriores". "Los refuerzos se dimensionan en función de la demanda", ha aclarado.



Así, Heredia ha destacado que 50 son el número de autobuses que formaron el dispositivo del servicio especial por el cierre de la línea 1 de Metro, la segunda más demandada con 200.000 viajeros y que atraviesa la ciudad de norte a sur.



El gerente ha pedido que no se genere "alarma social" con lo relacionado con el dispositivo porque Madrid está "en disposición de dar un servicio con la EMT de acceso al centro más que suficiente". "Estamos haciendo un esfuerzo similar al de la línea 1 con una medida que no necesita seguramente tanto refuerzo", ha declarado. Por eso "es bueno que la EMT y el Consorcio se sienten para ir evaluando esa medida día a día".