Un juzgado admite la demanda del PP contra el cambio de nombres de calles franquistas de Alicante

ALICANTE.- El grupo municipal del PP en Alicante ha comunicado que el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante ha admitido a trámite la demanda que presentó la formación contra la decisión de la Junta de Gobierno para iniciar el cambio de nomenclatura en las calles con nombres franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.



Al respecto, el portavoz municipal, Luis Barcala, ha concretado que el juzgado otorga 20 días al Ayuntamiento para que remita el expediente completo e igualmente le da 10 días para presentar alegaciones a la medida cautelar pedida para la suspensión del acuerdo.







Así, ha explicado que de prosperar la medida cautelar se producirá "la paralización del proceso de cambio de calles". "Esta cuestión es muy importante porque mientras discutimos si es legal o no y debe anularse la resolución es importante que no se ejecute el cambio y no se generen molestias a los vecinos afectados por esas 46 calles", ha argumentado.



"La intransigencia, el sectarismo y la falta de diálogo por parte del tripartito es la que ha motivado que tengamos que recurrir a los tribunales, porque una cosa es lo que dicen, lo que predican, y otra muy distinta lo que hacen", ha zanjado.