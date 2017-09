Toda la actualidad informativa sobre el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont tacha de "inaceptable" que el Gobierno hable de violencia en Catalunya



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tachado este lunes de "injusto e inaceptable" que el Gobierno central hable de violencia, cuando ésta no ha sido ni será nunca una opción en Cataluña, ha añadido. En una entrevista en la radio francesa France Inter en París, Puigdemont ha subrayado que la actitud pacífica ha sido demostrada al mundo después de seis años consecutivos de grandes movilizaciones sin ningún incidente.



El diputado y alcalde de Tortosa declara ante el fiscal del Supremo



El alcalde de Tortosa (Tarragona) y diputado del PDeCat, Ferran Bel, comparecerá voluntariamente este lunes ante la Fiscalía del Supremo para esclarecer su papel en la organización del referéndum soberanista. Ferrán Bel se ha prestado a declarar voluntariamente, ya que, por ser aforado, podría no haberlo hecho salvo como resultado de un suplicatorio que le hubiera concedido el Congreso al Supremo. Ha explicado su decisión en que respeta "las instituciones". Acerca de la comparecencia, que se producirá en la Fiscalía a las 17 horas, el alcalde de Tortosa ha subrayado que ni él ni el resto de citados por la Fiscalía cambiará su parecer sobre la necesidad de que todos los alcaldes faciliten el voto de los catalanes en el referéndum.

La mencionada web se encontraba activa desde este jueves y estaba vinculada directamente con el dominio web de la Generalitat de Catalunya. Dicha web, donde se podía encontrar toda la información requerida para el funcionamiento del Referéndum del 1-O, llegó a alcanzar las 600.000 visitas antes de su clausura. El dominio marianorajoy.cat fue inscrito después de que la Guardia Civil cerrase los tres primeros enlaces que la Generalitat puso a disposición de los ciudadanos.



La negativa de PNV a negociar los presupuestos de Rajoy "no es postureo"



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que "si Madrid se excede" en las medidas que toma en Catalunya, "el ambiente para hablar con el Gobierno sobre presupuestos no será el más adecuado". Esteban ha dicho que, en estos momentos, la negativa del PNV a negociar el proyecto de cuentas públicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy "no es postureo", sino que "manifiesta simple y llanamente lo que piensa" respecto a la actitud del PP. Según Esteban, su partido espera que el Gobierno dé "un cauce político" a la situación en Catalunya para poder empezar a negociar los nuevos Presupuestos Generales del Estado y, ha advertido de que, si no se logra esa salida política, "no se darán las circunstancias" para que PNV pueda hablar con el Gobierno.

El Tribunal de Cuentas comunica las fianzas a Mas y los investigados por el 9-N



El expresidente de la Generalitat Artur Mas y varios ex altos cargos del Govern deberán comparecer este lunes ante el Tribunal de Cuentas, tras ser citados para que hagan las alegaciones pertinentes antes de imponerles una fianza por supuesto desvío de caudales públicos para la consulta del 9-N. Entre los citados están, además de Mas, los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todas ellos inhabilitados al igual que Mas, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

La patronal catalana pide un referéndum legal y un nuevo Estatut

Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment -la principal patronal empresarial de Catalunya-, ha abogado por hoja de ruta rápida del diálogo para la creación de un nuevo Estatut y un referéndum legal en 2019. El Estatut debería recoger el reconocimiento de identidad, más inversiones del Estado, el pacto fiscal, y la representación de Catalunya en organismos internacionales y competiciones deportivas. "Esa propuesta con esos cuatro bloques en nuestra opinión es válida y sería bueno que el Gobierno y el Govern recuperen el diálogo, porque si no, es fácil que se vaya a una confrontación", recoge El Mundo.