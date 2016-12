Pablo Iglesias, a las bases de Podemos: "Perdonadme, sé que os estamos avergonzando"

MADRID.— El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho pública este miércoles en su cuenta de Twitter una carta a los "inscritos e inscritas" en Podemos en la que pide perdón a las bases: "Perdonadme, sé que os estamos avergonzando".



El líder de Podemos también pide a los miembros de su partido que se contengan a la hora de airear sus diferencias para así "parar la espiral de torpeza" dentro de la organización: "Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios destruiremos Podemos".



En un vídeo de ocho minutos de duración, el secretario general de Podemos ha leído un texto en el que reconoce que con la actual lucha interna en Podemos, los dirigentes están "decepcionando" a las bases.







"Pido a los que sois portavoces y a los que sin serlo intervenís con regularidad en los medios que os contengáis, que dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas. Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios destruiremos Podemos", dice Iglesias.



El vídeo pone cara a esas bases en la persona de la llamada Abuela de Podemos, Teresa Torres Peral que, según explica Iglesias, le ha enviado un mensaje de whatsapp reprochando a los dirigentes de Podemos que no estén "todos a una como en Fuenteovejuna" y que corran riesgo de estropearlo todo "por esa tontería de yo quiero estar en primera fila". "Sabes que eres el que tiene que estar pero si no te ayudan los demás y empiezan a tirar cada uno por su lado eso es una jaula de grillos y es lo que quiero hacer ver a los demás", explica la abuela de Podemos.

Tras recibir ayer un mensaje de Teresa Torres, la abuela de Podemos, he querido responderle. A ella y a vosotr@s, y pediros perdón. pic.twitter.com/Plp81m8ONO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de diciembre de 2016

El líder de Podemos admite que "por suerte nadie en Podemos puede callar a nadie", pero añade a continuación que "esto no va de callarse, ni de contenerse, sino de respetar" a las bases que "no pueden ir a un plató ni tienen miles de seguidores en Twitter y sólo pueden lanzar un grito de indignación y desesperación".



En su larga carta, Iglesias asume que él también se ha equivocado: "A veces he cometido el error de responder a compañeros que me interpelaban en los medios y en las redes". Asegura que lo hizo porque pensó que sería un "debate sano" pero que ha terminado por convertirse "en la mejor arma de nuestros enemigos".

Iglesias: "Sería humillante que lo que no lograron los poderosos y sus aparatos lo hiciéramos nosotros"

"Sería humillante que lo que no lograron los poderosos y sus aparatos lo hiciéramos nosotros", advcierte a los suyos. Así, asegura que de cara al congreso de Vistalegre II él va a esforzarse para que las diferencias enriquezcan Podemos y que, si finalmente hay que votar entre diversas listas, intentará que todos sigan juntos.



"Estoy convencido de que aún podemos rectificar y estamos a tiempo de hacerlo bien. Os saluda vuestro secretario general", finaliza la carta que lee Iglesias en el vídeo.



Tras unos días en los que se ha intensificado el cruce de acusaciones entre pablistas y errejonistas en Podemos, el líder del partido pide perdón a inscritos y votantes por hacerles pasar "esta vergüenza" de convertir en noticia sus propios problemas en vez de hablar de los problemas de la gente, "mientras los viejos partidos recuperan su arrogancia y se frotan las manos".



Eso sí, también lanza mensajes hacia el interior del partido al opinar que "desde hace meses" en Podemos no siempre han sabido "distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de familias que buscan cuotas de poder".

Fin de las campañas en su defensa

Iglesias se desmarca en su carta de la campaña que sus afines lanzaron en Twitter el día contra Íñigo Errejón bajo la etique #ÍñigoAsíNo. Eso sí, pide a los "compañeros" que salieron a defenderle en las redes sociales —"con la mejor intención porque no quisieron callarse más", apuntilla— que "dejen de hacerlo", porque que "la dignidad del proyecto y de quienes les apoyan es más importante que responder a acusaciones, que la lista más votada, que el control de los órganos del partido y también más importante que quién es el secretario general o el portavoz parlamentario o quién cobra un salario por trabajar en Podemos".



Así, reconoce que él no es "neutral ni equidistante" en el debate pero insiste en que la dignidad del proyecto "está por encima de cualquier posición política". "Podemos nació para cambiar las cosas, no para mirarse el ombligo", aseverera. En la misma línea, lamenta que los ciudadanos les vean "tirándose los trastos a la cabeza", haciéndose "daño" y dándose lecciones "sobre quién es más ganador, más demócrata, más sincero o más amable". "Podemos nació para cambiar las cosas, no para mirarse el ombligo", concluye Iglesias.



Errejón da las gracias a Iglesias

El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha dado las gracias a Pablo Iglesias por pedir perdón a las bases por la guerra interna de esta formación. "Gracias Pablo Iglesias. A Podemos le toca madurar como organización y a todos nosotros estar a la altura de las esperanzas que hemos despertado", ha escrito el 'número dos' del partido en su cuenta de Twitter, en respuesta al que, cinco horas antes, envió Iglesias.



Por su parte, también a través de Twitter, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha animado a los dirigentes de la formación a seguir el ejemplo de Pablo Iglesias y "pedir disculpas" por los enfrentamientos de los últimos días y, de paso, "aplicarse el cuento" para que las disputas vividas no se repitan.

Gracias @Pablo_Iglesias_ a Podemos le toca madurar como org. y a todos nosotros estar a la altura de las esperanzas que hemos despertado. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 28 de diciembre de 2016

También el eurodiputado de Podemos y representante de la corriente Anticapitalistas Miguel Urbán ha abogado por "pedir disculpas a los inscritos y votantes" por las disputas internas de los últimos días, y "poner remedio" a las peleas de "patio de colegio" y no sólo "entonar el mea culpa".



Para Urbán, de la corriente anticapitalista, las disputas internas que ha provocado la destitución de Jose Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid únicamente propician la refriega interna del partido en vez de discutir "qué tiene que hacer Podemos para cambiar las cosas", un debate que considera "de altura" en vez de asemejarse a un "patio de colegio".