Pedro Sánchez confirma que se presenta a las primarias "para recuperar el PSOE"

DOS HERMANAS (SEVILLA).- Unos 2.000 simpatizantes y militantes del PSOE en Sevilla, corazón del partido y casa de Susana Díaz, coreó a Pedro Sánchez a gritos para que confirmara su candidatura a la secretaría general. Literalmente le empujaron para que diera el paso.

-La multitud: “¡Dilo ya, dilo ya!”

-PS: Bueno bueno, calma. Dejadme continuar.

-¡Pedro presidente, Pedro presidente! ¡Dilo ya!”

-Bueno, bueno. Tranquilos. Escuchadme, que esto es importante.

-¡Pedro, dilo ya! ¡Aquí en Sevilla, dilo aquí en Sevilla, que se entere Susana!

-Por favor, por favor compañeros…

-¡No es no, no es no! ¡Preséntate Pedrooo!

-A ver, compañeros. Calma. Yo elegí el silencio estos meses para reflexionar lo mejor para el PSOE. Os he estado escuchado, sé que muchos de vosotros me queréis como candidato. No soy un político que se ande con rodeos y con estrategias de vieja política, es momento de comprometerse, de dar lo mejor de uno mismo, no soy el mismo que hace tres años, tengo más experiencia…

-¡Dilo ya, Pedro! ¡Dilo ya!

-Así que…

-¡Pedro, Pedro, Pedro!

-Así que será un honor liderar vuestro proyecto por España. Quiero anunciaros que seré vuestro candidato a la secretaría general del PSOE.

Y así, Pedro Sánchez regresó a la primera línea política, tras meses de silencio, tras verse forzado a dimitir como líder del PSOE, tras perder dos elecciones generales, tras enfrentarse a los barones territoriales y haberse negado a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Sánchez le disputará la secretaría general del PSOE a Patxi López y (previsiblemente a Susana Díaz), y lo hará defendiendo que las primarias son un plebiscito en el que los militantes socialistas tendrán que elegir entre dos PSOE: el de abajo y el de arriba, el de las bases y el de la élites, el PSOE “de izquierdas, coherente y con credibilidad” que él dice defender, y el de la gestora, el de sus rivales, que pactaron con el PP. “Digamos alto y claro, que la militancia es la máxima autoridad”, dijo al terminar el acto, con un guiño a sus adeptos, aquellos que escucharon a la líder del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, proclamar solemnemente a las puertas de Ferraz que ella era la “autoridad máxima” en aquel convulso comité federal del 1 de octubre en el que se vio forzado a dimitir.

No ha habido nada casual en el mitin de este sábado en Dos Hermanas, todo parecía milimétricamente calculado, excepto la enorme afluencia que ha llegad para arropar al exlíder socialista. Unas 2.000 personas, más que las que apoyaron a Sánchez junto a Susana Díaz en el cierre de campaña en Sevilla en las últimas elecciones generales.

El histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, un ferviente crítico con la presidenta andaluza es quien ha puesto toda su experiencia y peso orgánico al servicio de Sánchez, para que su regreso fuera rotundo. “Pedro resurge de su sacrificio, del empuje de los militantes, ahora es más líder que hace cuatro años cuando anunciaba la campaña. En el momento que decida que tira del carro, le vamos a seguir”, anunció Toscano, muy consciente que el anuncio de la candidatura del madrileño debía ser en Sevilla, en el fuero susanista, en el capital del PSOE.

El mensaje que sale de aquí es potentísimo para las aspiraciones de Pedro Sánchez a recuperar el timón del partido: el madrileño ha sido aupado por la militancia, es el candidato de las bases, y regresa para arrebatar el PSOE “a las élites y a los barones territoriales”. “La gestora abrió una brecha profunda en el partido. Con todo el respeto, le digo a la gestora: os habéis equivocado dando el Gobierno al PP”.

La militancia tendrá que decidir

Finalmente, las primarias socialistas de junio serán un choque de trenes, justo lo que la gestora y los notables del partido querían evitar a toda costa. La campaña de Pedro Sánchez a las primarias se sustentará en un relato político arriesgado, según sus rivales, un planteamiento que puede ahondar en la fractura interna del partido y poner en riesgo la estabilidad del PSOE. El madrileño dibuja conscientemente un PSOE partido en dos, y anuncia que las primarias “van a ser un plebiscito, en el que la militancia tendrá que decidir entre dos opciones: “un PSOE de izquierdas y autónomo, libre de toda injerencia, con una militancia libre; o un partido que se abstuvo ante el PP y dejó al PSOE en tierra de nadie”.

Al simplificar en dos bandos la batalla por el liderazgo del partido, Sánchez lanza un mensaje claro a su antaño compañero de filas, el exlehendakari Patxi López: el vasco debe elegir con quién está, con él, o con Susana Díaz. Para el madrileño, la presidenta de Andalucía representa “un PSOE subalterno de la derecha”. “Estas primarias serán de la militancia, y no van a dar paso a un liderazgo a la vieja usanza, por arriba y con una candidatura única. A la gestora, le decimos hoy en Dos Hermanas que va a ser que no. Quien no fueron escuchados en la abstención al PP, los militantes, esta vez van a ser escuchados en las primarias”, avisó.

El madrileño, escudado siempre en Toscano, hizo una muestra de su famosa determinación, arrojo y músculo. Agradeció a las plataformas críticas con el PSOE, pilotadas por la sevillana Nieves Hernández, que hayan “mantenido la llama del socialismo encendida”. “Habéis conservado los valores del PSOE, habéis transformado la decepción de muchos votantes del PSOE en esperanza, y por eso os digo, que con el coraje y el compromiso de aquí, en junio vamos a recuperar el PSOE”. Ahora Sánchez va a recorrer de verdad el territorio, agrupación a agrupación, porque su campaña para las primarias ya ha empezado. No le acompaña ningún barón territorial, casi nadie de peso institucional y orgánico, sin embargo, esa división entre los dirigentes y la militancia, ese relato épico de los pequeños contra los grandes es su mejor baza para recuperar el mando del partido. López y Sánchez ya son candidatos. Falta Susana Díaz. Toda la presión está ahora sobre ella.