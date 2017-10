Grups de ciutadans reclamen que policies i guàrdies civils marxin de Catalunya

Centenars de joves s'han concentrat aquest dilluns davant la Prefectura de la policia espanyola a la Via Laietana de Barcelona per protestar per l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat durant el referèndum de l'1-O de diumenge.



El nombre de joves reunits davant l'antiga comissaria ha anat creixent al llarg de la tarda des del migdia, quan en acabar una concentració de 15.000 joves a la plaça de Catalunya, algunes desenes d'estudiants han marxat fins Via Laietana per protestar per la violenta intervenció dels policies contra membres de meses, apoderats o persones que defensaven el lliure exercici del dret a vot.

Concentració per demanar que la policia espanyola marxi de Catalunya davant de la comissaria de Via Laietana / EFE Juan Carlos Càrdenas

El joves han mantingut tallada al trànsit la Via Laietana des del migdia, sense que s'hagin produït incidents majors en aquesta acció pacífica d'escrache a la Policia Nacional.



Els participants a la concentració es manifesten amb lemes favorables a la no violència, llencen avions de paper per sobre dels cotxes policials i entonen la cançó de l'Estaca davant d'aquest edifici, símbol històric de la repressió franquista.



Diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, amb alguns agents davant els manifestants, s'han estacionat a manera de barrera davant l'edifici de Prefectura per protegir la seu dels policies espanyols i els vehicles que tenen als carrers adjacents

Guàrdies civils obligats a deixar un hotel a Calella

Uns dos cents guàrdies civils han hagut de deixar l'hotel en el qual s'allotjaven a Calella, a 50 quilòmetres de Barcelona, ​​un dia després de participar en l'operació contra els ciutadans que volien votar en el referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya.



Centenars de ciutadans han celebrat la marxa dels agents, que sortien de paisà, protegits pels Mossos d'Esquadra, i ja han estat reubicats per la Direcció General de la Guàrdia Civil.

L'advocat dels guàrdies, Antonio Suárez Valdés ha anunciat, en declaracions a Europa Press, que presentarà una querella contra la gerència de l'Hotel Vila de Calella i contra l'Ajuntament d'aquest municipi per un presumpte delicte de coaccions. La gerència de l'hotel ha manifestat a Televisió de Catalunya que ha demanat que marxessin acollint-se al seu dret d'admissió.



Segons el mateix advocat, la decisió de fer-los fora es va comunicar després de les "pressions sofertes en la nit d'ahir" durant la qual es van produir a les portes de l'hotel manifestacions de disgust per la presència a aquest poble, de 18,000 habitants, dels individus que havien participat en les agressions contra ciutadans que volien exercir el seu dret a vot.

¨L'Associació professional dels agents, l'AUGC, ha mostrat la seva "creixent preocupació per aquest clima d'hostilitat cap als guàrdies civils, una situació que s'ha desbocat en tan sols uns dies, i que dificulta enormement la seva feina".



L'Ajuntament ha denunciat els agents per la seva reacció davant la protesta "pacífica" davant l'establiment d'un grup de persones que "exercien el seu dret democràtic" després d'una jornada en què guàrdies i policies van intervenir brutalment contra la població que volia participar al referèndum d'autodeterminació.

Segons un vídeo difós per Ràdio Calella, els manifestants els van reclamar que s'en anessin i els van cridar amb retrets per l'actuació en la jornada del referèndum.



L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, assenyala que un grup d'aquests guàrdies civils van carregar després de l'escrache contra les persones que s'amuntegaven al carrer. Al lloc va acudir una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís per part dels agents de l'Institut Armat.



Segons han indicat des de la policia catalana, van acudir al lloc i van fer un cordó de seguretat, i van intentar mediar perquè la gent marxés. Els guàrdies, van explicar, van creuar el cordó i van començar a carregar contra els manifestants amb porres extensibles. L'incident va concloure a la 1.30 hores deixant, segons l'Ajuntament, 14 contusionats i quatre ferits que van requerir atenció mèdica.

Altres episodis de tensió

Agents de la policia espanyola també han estat escridassats a diferents poblacions de per grups de ciutadans al crit de "fora les forces d'ocupació".



A Pineda de Mar (Barcelona), uns 40 agents han abandonat l'hotel i s'han dirigit a dos autobusos entre els insults i esbroncades d'un centenar de veïns, un grup dels quals ha arribat a fer un cordó de seguretat per facilitar la sortida dels policies, sense presència dels Mossos d'Esquadra.



Fonts policials han indicat a l'agència Efe que en el cas de la policia són 250 els agents antiavalots que hauran de canviar d'allotjament mentre romangui el dispositiu desplegat a Catalunya.



Agents del cos de 'Policia Nacional' i un conductor que els abroncava pels successos de l'1-O també han protagonitzat moments de tensió a Girona, segons han assegurat diversos testimonis i ha confirmat una portaveu d'aquest cos de seguretat. Els agents van veure com rebien xiulets de diversos vehicles que es trobaven molt a prop dels furgons policials, entre els quals es va produir una picabaralla.