Nou rutes o excursions curtes per a tots els públics per recórrer Catalunya

És habitual que des de Públic us proposem diverses rutes de senderisme d'arreu del territori, sigui per aficionats o recorreguts més exigents. Sovint requereixen una preparació especial i certa planificació, puix en moltes ocasions requereixen - pel cap baix - tot el matí, o part de la tarda. En aquesta ocasió, però, us proposem nou rutes o excursions per recórrer Catalunya per a tots els públics, i que comparteixen la característica principal que són curtes.

Van del Pirineu a les Terres de l'Ebre, passant per Prades i les Terres de Lleida, amb propostes assequibles, generalment amb poc desnivell i que no superen les tres hores. Opcions ideals per a fer amb família, i mantenir-nos actius des dels més grans fins als més petits, i gaudir d'una estona de natura i distensió.

Cova de Can Riera

Aquesta ruta que trobem a Komoot requereix un mínim de forma física, però per norma general es pot fer en menys de tres hores. A més, els camins són fàcils i per a tots els nivells. La cova de Can Riera és el punt de referència d'aquesta ruta circular d'uns 8 km i 350 m de desnivell positiu, que ens porta a Puig Vicenç des de Torroelles de Llobregat (Baix Llobregat).

Això no obstant, també és cert que la podem escurçar anant i tornant a la cova si volem invertir menys temps. Hi destaquen les formacions rocoses sorprenents de tons vermellosos que recorden els paisatges del desert americà.



La Fageda d'en Jordà

Un autèntic clàssic de l'excursionisme català és passejar per la Fageda d'en Jordà, un bosc de faigs molt màgic, especialment a la tardor. En aquest cas no ens portarà més que una hora i mitja per norma general, però ens hi podem entretenir tant com vulguem, gràcies a la pau i serenor que transmet l'indret.

Powered by Wikiloc

I és que és una ruta fàcil i molt tranquil·la per aquest indret de la Garrotxa, ideal per a passejades relaxants, amb un desnivell que no va més enllà dels 50 m i poc més de 6,3 km, segons aquest track de Wikiloc. Es tracta d'una ruta circular, però que les facilitats que ofereix ens permetrà adaptar-la al nostre gust.



La Foradada

Us proposem ara la Foradada, una muntanya del massís del Montsià, dels més coneguts i celebrats a la zona. En bona part és gràcies a les seves facilitats d'accés, la seva situació privilegiada a set-cents metres d'altitud i uns vessants que cauen en picat prop del mar. Un mirador de la comarca i del Delta de l'Ebre sense comparador.

Powered by Wikiloc

Trobarem algunes rutes més curtes, per bé que aquesta de Wikiloc no ens portarà més de 2 hores i mitja. És una excursió circular de poc més d 8 km, amb un desnivell d prop de 450 metres. La ruta és curta, però intensa, amb una pujada pronunciada, però val la pena per descobrir les vistes des de dalt.



De Bigues i Riells a Sant Miquel del Fai

Aquesta ruta d'anada i tornada de Bigues i Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, és probablement coneguda per molts. En total té uns 12 km, uns 300 m de desnivell a causa de l'ascens, a través d'un camí senzill i sense dificultats, que ens portaran a unes vistes impressionants. Anar i tornar ens portarà unes dues hores.

Powered by Wikiloc

La ruta que trobem a Wikiloc ens regala paisatges de coves, salts d'aigua i vistes panoràmiques des del monestir de Sant Miquel del Fai. Perfecte per gaudir de la natura, així com de patrimoni cultural. El conegut espai va reobrir finalment a principis un cop fetes les millores per garantir la seguretat del recinte, després de set mesos tancat per un despreniment.



Tossal de la Baltasana

Aquesta proposta de Fem turisme ens porta al cim més alt del Baix Camp i Conca de Barberà a la Serra de Prades. La ruta del Tossal de la Baltasana ens dona unes vistes especials i magnifiques a les comarques tarragonines, i hi arribarem passejant en un dels dos únics boscos de roures rebolls de Catalunya.

És una ruta senzilla, però molt gratificant. Segons el portal dura unes 2 hores i mitja, en les quals recorrerem uns 8,5 km i uns 260 metres de desnivell positiu. El lloc web detalla per on passa la ruta, per bé que sempre ens hem de fixar en les estaques i marques del camí ramader.



Estanys de la Pera

Per arribar als Estanys de la Pera el més habitual és fer-ho des de Pollineres, a la Cerdanya. Aquesta proposta circular a Wikiloc té 4,25 km de distància, el desnivell positiu és de 235 metres, no presenta cap dificultat i ens portarà menys de dues hores. Això sí: ens portarà fins a més de 2.400 metres d'altitud.

Powered by Wikiloc

Per pujar fins al Refugi Estanys de la Pera i els llacs que hi trobem seguirem el sender que configura el GR 11.10. És fàcil i presenta diversos atractius, passant entre prats alpins i boscos de pi negre. Es pot baixar per la pista de terra que comunica el refugi amb la font de les Pollineres, per variar l'anada de la tornada.



Congost de Mont-rebei

El Congost de Mont-rebei de la serra del Montsec està entre les províncies de Lleida i Osca, unides per un pont penjant. El lloc web oficial ofereix dues rutes, la curta i la llarga, i nosaltres us proposem aquesta de Wikiloc que ens pot portar unes 2 hores i mitja.

Powered by Wikiloc

Segons indica l'usuari té prop de 9 km de distància i més de 100 m de desnivell positiu. Tot i ser una ruta espectacular i en la qual haurem d'anar alerta, no presenta grans dificultats des del punt de vista físic. Això sí, els que pateixen vertigen s'ho haurien de pensar dues vegades. Es una ruta circular, per bé que l'anada i la tornada s'encavalquen en molts moments.



Excursió a la punta del Fangar

A l'extrem sud de Catalunya trobem un dels paratges més peculiars del territori: la punta del Fangar, a la desembocadura de l'Ebre. És ideal per fer una ruta amb nens, ja que el camí és completament pla i a la vora del mar per anar-se remullant. El destí final és el far del Fangar i el punt de partida la platja de la Marquesa. Per arribar-hi, només cal que segueixis les indicacions de les carreteres locals de l'Ampolla o Deltebre.

Deixem el cotxe en un dels pàrquings habilitats i continuem a peu. És una excursió d'uns vuit quilòmetres (anada i tornada) i dura unes dues hores. És recomanable fer-la cap a la tarda/vespre, quan el sol ja no pica tan fort. Pel camí podràs aturar-te per agafar petxines i observar el vol dels ocells entre les dunes.

Ruta dels Set Gorgs

I acabem amb un clàssic com la ruta dels set gorgs de Campdevànol (Ripollès), un recorregut fàcil que travessa set salts d'aigua amb molt d'encant, com el seu nom indica. A l'estiu ens hi podrem banyar, però podem gaudir de l'entorn i el paisatge durant tot l'any. No té cap dificultat i ens portarà unes 2 hores i mitja, segons recull aquesta proposta circular de Wikiloc.

Powered by Wikiloc

La ruta ens ofereix paisatges inigualables. Tot i passar per gorgs, no hi trobarem fonts, per la qual cosa és recomanable portar aigua suficient per al camí. A l'estiu us poden fer pagar una eco-taxa per accedir a la ruta. La distància no arriba als 12 km i el desnivell positiu és d'uns 350 metres.