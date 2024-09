Nou rutes d'un dia per Catalunya per als amants del senderisme

En altres ocasions us hem proposat travesses de senderisme per fer durant diversos dies o excursions per fer amb nens, però en aquesta us acostem propostes per als més experimentats. Es tracta de rutes d'un dia per fer a diversos punts de Catalunya, algunes de les quals al Pirineu i Pre-Pirineu, però no exclusivament, i que són de dificultat moderada o alta, per a experimentats.

Són recorreguts lineals o circulars que connecten poblacions, cims o altres indrets amb encant. Sigui amb família, amb amics o en solitari, realitzar aquestes rutes és una bona opció per conèixer la natura, la cultura i la historia més propera. A més, totes les podeu trobar a Wikiloc. Doneu-li un cop d'ull i informeu-vos a fons abans de començar alguna d'aquestes aventures.

Puigpedrós des de Malniu

Aquesta ruta circular no arriba als 10 km, però suma més de 750 m de desnivell. Ens porta fins al cim del Puigpedrós, a 2.941 m, i arranca des del Refugi de Malniu, Meranges (Baixa Cerdanya). La dificultat és moderada i, a més, segons indiquen els autors a Wikiloc, passa per camins i senders amb poca senyalització. Sí que hi ha fites de pedra o senyals de pintura, i a més a més, la muntanya estarà sempre a la vista, el que facilitarà la nostra orientació. Més enllà del desnivell i el terreny pedregós, no presenta altres dificultats destacables.

Itinerari micològic pel bosc de Castellfollit

Aquesta ruta ens permetrà gaudir dels bolets pintats en els arbres i els nombrosos fongs que habiten en els excepcionals boscos vells de Castellfollit, que s'ubica a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). Si ens decantem per l'opció llarga, es tracta d'una ruta circular de tan sols 6,5 km, amb un desnivell de prop de 400 metres. El Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet ens dona tots els detalls per fer aquest recorregut que, de tornada, enllaça amb l'itinerari curt per acabar de veure la resta de bolets pintats als arbres.

A la Mola des de Can Robert

Anem cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb una superfície protegida de 13.694 hectàrees repartides entre les comarques del Bages, el Vallès Occidental, el Moianès. Ens proposta aquesta ruta, també a través de Wikiloc, que comença prop de la masia de Can Robert, a sota la bassa de prevenció d'incendis, i ens porta fins a la Mola, al cim del massís de Sant Llorenç del Munt. Circula principalment per camins amples i també per petits corriols amb algun tram amb pendents, i es troba senyalitzat amb fites amb etiquetes blanques i verdes. Per bé que és dels menys complicats de la llista, és per a un públic amb una mica d'experiència, puix té un desnivell positiu de més de 575 meres en poc més de 10 km de recorregut circular.

Ruta de la Marmota

Parlem ara d'una ruta difícil de veritat, l'itinerari de l'embassament de Cavallers al refugi Ventosa i Calvell, l'anomenada Ruta de la Marmota de l'Alta Ribagorça. Es tracta d'un camí ben traçat que passa per l'embassament, per bé que pot tenir diverses variants. Aquesta de Turisme Vall de Boí és similar a la que trobem a Wikiloc, i que recull que és de 4,4 km, per bé que amb la tornada en farem més de 8,8 km i més de 900 m de desnivell. Ruta amb la qual anar alerta, també especialment amb el temps que pugui fer.

Cingles d'Aiats i Sant Julià de Cabrera

Aquesta ruta circular pels Cingles d'Aiats i Sant Julià de Cabrera, a la comarca d'Osona, ressegueix la riera d'Aiats cap al N fins al mas d'Aiats i, més endavant, el coll d'Aiats, on trobarem un espectacular mirador, que pot fer patir als que pateixen vertigen. Segons aquesta ruta circular de Wikiloc, el recorregut és de prop de 16,5 km i supera els 930 m de desnivell. En aquest territori poc poblat contrasten els prats verds amb les cingleres calcàries que, en dies de boira, sobrevolen les planes fèrtils i que són, alhora, fantàstiques talaies des d'on albirar des del Pedraforca fins al Canigó.

Pedraforca 360

Quan pensem amb el Pedraforca, al Berguedà, el més habitual es pensar a pujar al cim, però també podem voltejar-lo i gaudir de tots els angles d'aquesta muntanya màgica, una de les més emblemàtiques i reconegudes de Catalunya. Es tracta de la ruta Pedraforca 360, la volta a aquest cim del Berguedà, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró. És una de les altres rutes que no presenta dificultats destacables a través dels seus 16,8 km, per bé que són ressenyables els seus 640 metres de desnivell acumulat aproximats, segons aquest track de Wikiloc.

L'Olla de Núria pujant els cims

El projecte Senderisme en tren també proposa la ruta de l'Olla de Núria, al Ripollès, una travessa circular de prop de 22 km i amb 1.800 m de desnivell. És tracta d'un itinerari que ens farà recórrer tota la carena de muntanyes superiors a 2.700 m que envolten el Santuari de Núria. El portal detalla que no hi ha un consens clar sobre quina és la ruta a seguir, per bé que és tot un clàssic de l'excursionisme català. En qualsevol cas, una ruta molt complicada per als més experimentats. Si la voleu provar de fer, doneu un cop d'ull a l'itinerari de Wikiloc, que està molt ben detallat.

Circular pel Port de la Selva

Anem Alt Empordà per proposar-vos una ruta que no presenta massa dificultats tècniques, més enllà dels 360 m de desnivell positiu en els prop d'11 km de distància, que li donen una dificultat 'moderada'. Parlem d'una bonica ruta circular al voltant del Port de la Selva, passant per la cala Tamariua, la punta de Cala Cativa, la cala Fornells, el turó d'en Llaures, el mas Puignau i la punta de la Creu, com detalla el circuit de Wikiloc. L'itinerari està molt ben detallat i passa per indrets amb molt encant que us sorprendran.



Trescar Roca Alta

I acabem amb una proposta que pot fer tremolar als més experimentats, d'alta dificultat. L'usuari de Wikiloc indica que es tracta d'una ruta circular què combina dòlmens megalítics i trinxeres i búnquers de la Guerra Civil. La ruta Trescar Roca Alta circula per la feixa del Montsec de Rúbies (Noguera Pallaresa): hi trobarem camins d'escaladors "difícils de seguir, però gens exposats", que ens portarà fins al capdamunt de la Roca Alta. Segons el track, té prop de 15 km de distància i acumula 1.178 metres de desnivell positiu. Vosaltres mateixos.

I fins aquí, nou propostes per triar i remenar, especialment de dificultat moderada, per bé que alguna de més senzilla i alguna altra per als més experimentats.