Vuit excursions fàcils per fer amb nens aquest l'estiu a Catalunya

L'estiu és un moment ideal per fer excursions amb els més petits de la casa. Les temperatures més benèvoles, així com les vacances d'uns i altres, les converteixen en una opció ideal d'oci i lleure amb els nens. Una bona opció per educar als infants i transmetre'ls-hi els valors de la natura, l'activitat física i el medi ambient.

Per això, us proposem fins a vuit excursions fàcils i assequibles per a tothom, ideal per fer amb els nens aquest estiu a Catalunya. Dels Pirineus al Delta de l'Ebre, opcions per gaudir de la muntanya i la natura en general, sovint al costat de rius o el mar, i algunes enmig de parcs naturals. Això sí, sempre carregats de crema solar, gorra i aigua.

Excursió a la punta del Fangar

A l'extrem sud de Catalunya trobem un dels paratges més peculiars del territori: la punta del Fangar, a la desembocadura de l'Ebre. És ideal per fer una ruta amb nens, ja que el camí és completament pla i a la vora del mar per anar-se remullant. El destí final és el far del Fangar i el punt de partida la platja de la Marquesa, a Deltebre (Baix Ebre).

Un grup de flamencs a la llacuna del Fangar del parc Natural el Delta de l'Ebre. EFE/Jaume Sellart/Arxiu.

Per arribar-hi, només cal seguir les indicacions de les carreteres locals de l'Ampolla o Deltebre. Deixem el cotxe en un dels pàrquings habilitats i continuem a peu. És una excursió d'uns vuit quilòmetres (anada i tornada) i dura unes dues hores. És recomanable fer-la cap a la tarda/vespre, quan el sol ja no pica tan fort. Pel camí podràs aturar-te per agafar petxines i observar el vol dels ocells entre les dunes.

Camí de ronda de Sant Feliu a Sant Pol

Us proposem també un camí de ronda clàssic, en concret el de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol (Baix Empordà). És un dels trams més bonics i senzills de la Costa Brava. Són uns cinc quilòmetres i dura una hora. Veureu penya-segats de pedra sobre el mar i aigües de color turquesa.

El punt d'inici és la platja de Sant Feliu de Guíxols. Pugeu les escales que surten d'aquesta platja per agafar el camí de ronda. Haureu de creuar una urbanització fins a arribar a una pineda. Pel camí, trobareu la cala el Molí i la cala Maset. El camí continua cap a s'Agaró i la platja de Sant Pol, on podreu parar a banyar-vos. Arribat aquest punt, el camí de ronda es converteix en un passeig noucentista dissenyat per l'arquitecte Rafael Masó.

Powered by Wikiloc

Ruta del trencapinyes, a la serra de Cadí

Passem del mar a la muntanya, que també pot ser accessible i ideal per als més menuts de la casa. De fet, el Parc Natural del Cadí té diverses rutes assequibles per a totes les edats. Una d'elles és la ruta del trencapinyes, al Berguedà, un recorregut circular d'uns 2,5 km que té per objectiu veure aquest curiós ocell i gaudir del paisatge i les vistes.

La ruta està senyalitzada i el punt de partida és l'aparcament que hi ha abans d'arribar al refugi de Rebost. Deixem el cotxe i ens endinsem en un bosc de pi negre a través d'una pista forestal. La pròxima parada és el mirador dels Orris, amb una vista espectacular de la vall de Gréixer i el massís del Pedraforca. Continuant el camí i arribem a una altra zona de pastura, el pla de Bagà. Per tornar, només cal seguir la senyalització.

Passarel·la del planell d'Aigüestortes

Anem cap a la vall de Boí (Alta Ribagorça), en concret al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Aquí us proposem la ruta del Planell d'Aigüestortes, un recorregut circular format per una passarel·la de fusta. Usa proposta ideal per a fer amb nens, gens exigent i enmig d'un entorn absolutament privilegiat.

Comença a l'aparcament de taxis de l'entrada del planell d'Aigüestortes, seguint la pista forestal. Al cap d'uns metres travessem el pont de Morrano i trobem una passarel·la de 450 metres que ens endinsa pel planell d'Aigüestortes. És un itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda i ideal per famílies amb nens. Dura una hora i no té desnivell.

Camí de ronda de l'Ametlla a l'Ampolla

Tornem ara a un camí de ronda, però viatgem cap al sud de Catalunya. En aquesta zonna també hi trobem una gran quantitat d'oferta: amaga rutes idíl·liques a la vora de les platges i cales de la Costa Daurada. Una d'elles és el camí de ronda de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla (Baix Ebre), un dels trams costaners més verges del país.

Powered by Wikiloc

S'inicia a la platja de l'Alguer i transcorre pel sender GR-92. Amb una extensió de 16 km, l'excursió es pot fer en aproximadament quatre hores i és de baixa dificultat. De fet, està especialment indicat per a famílies, ja que permet refrescar-se i gaudir de l'entorn i del valor natural de cadascuna de les cales que es troben pel camí.

Ruta del Canal de les Garrigues

Viatgem ara cap al nord de la comarca de les Garrigues, caracteritzat en bon mesura per les aigües del canal d'Urgell i la 4a séquia d'aquest canal. És aquí on se senyalitza aquesta ruta de 18 km, que passa pels pobles de Juneda i les Borges Blanques, els dos punts de partida. És, per tant, una ruta més exigent, que ens pot portar una bona jornada, especialment si ho fem amb nens massa petits.

Si comencem per les Borges, el primer que trobarem és l'arbreda del salt Desfet, que ens porta directament a la Primera Màquina (salt que s'aprofitava per a fer electricitat), i posteriorment trobem la Segona Màquina. En els dos casos, només en queda el salt, no els edificis. Continuem fins a Nou Salts, una petita central elèctrica, i arribarem al canal d'Urgell, i a la zona del Collet, amb una minicentral per generar electricitat. Retornem a les Borges i iniciem el tram sud de la ruta, límit entre la zona de reg i de secà amb un contrast important del paisatge. Arribem a casella del Tei i finalment anirem fins a Juneda.

La ruta del riu de Muntanyes de Prades

Proposem també una ruta guiada pensada per a nens anomenada El riu és vida. Es tracta d'una ruta circular d'uns tres quilòmetres per l'entorn del riu Francolí. Promet que nens i nenes aprengui quin és el valor de l'aigua, directament sobre el terreny, a través de diverses parades al llarg del recorregut.

El guia explicarà als infants i als adults la relació de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) amb el riu i les causes que provoquen les temudes riuades. També parlarà sobre el canvi climàtic i ensenyarà als nens mesures per combatre'l. El preu de l'activitat és de cinc euros per als majors de sis anys i de set per als majors de 12 anys, i l'organitza Drac Actiu.

Camí de la Santeta de Taüll

I acabem aquest trajecte als Pirineus, tornant a la zona de la vall de Boí. Cal descatar aquí que no només té un patrimoni cultural d'un valor incalculable, també té desenes de rutes i passejades per fer en família.

Tram del camí de la Santeta, a Taüll. — Vall de Boí

Una d'elles és el camí de la Santeta de Taüll. Té 90 metres de desnivell i es pot fer en 30 minuts. Surt de la plaça de l'església de Santa Maria de Taüll. Després d'una petita rampa trobem l'entrada al camí de terra de la Santeta, que ens condueix a un mirador privilegiat de la vall.