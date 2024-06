Set rutes destacades per fer als parcs naturals de Catalunya

La riquesa natural de Catalunya és única. El país gaudeix de fins a 165 espais d'especial valor ecològic protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori. Els anomenats espais naturals de protecció especial disposen d'un nivell de protecció superior, incloent-hi els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d'interès nacional i les reserves naturals.

Si ens fixem en els parcs naturals pròpiament, el podem trobar des del Delta de l'Ebre i els Ports fins a l'Albera o els Aiguamolls de l'Empordà, passant pel nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o el mateix parc de Collserola. Com que la millor manera de descobrir-los és trepitjant el territori, us proposem fins a set rutes que podeu fer a peu o en bici per conèixer millor el nostre entorn, per a tots els gustos i grups, des dels més fàcils als més complicats.



Itinerari Mig de Dos Rius. — Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà

Mig de Dos Rius (Aiguamolls de l'Empordà)

Comencem amb una ruta ben ben fàcil, apta per a fer amb família i per a tots els públics. No té desnivell, i tan sols 2,5 km de distància, i transcorre per la Reserva de Mig de Dos Rius dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest Parc Natural, una de les principals zones humides de Catalunya, juntament amb els deltes de l'Ebre i el Llobregat.

L'itinerari passa pel marge esquerre del riu Fluvià, a 1,5 km de la desembocadura, a Sant Pere Pescador. Comença a l'aparcament de la reserva, baixa per la riba esquerra del riu i acaba a la gola del Fluvià. Ressenyable és el prat de dall, amb gran diversitat florística, disposant de diverses espècies d'orquídies i una destacable fauna. En una franja estreta a la vora del riu també trobem el ric bosc de ribera.



Powered by Wikiloc

Ruta de les llacunes (Delta de l'Ebre)

Seguim en un altre recorregut fàcil en una zona humida, en aquest cas al Delta de l'Ebre, amb l'anomenada ruta de les llacunes. També sense desnivell i fàcil, aquesta ruta circular ja té més distància, prop de 29 km, per la qual cosa cal estar preparat. Està pensada per fer en bici, però la podem fer a peu. Aquest parc natural és l'hàbitat aquàtic més extens de Catalunya, i destaca per la seva particular realitat física, geogràfica i natural, que determinen el caràcter del territori.

La ruta cicloturista ens porta per les basses de l'Encanyissada i de la Tancada, i ens hi trobarem diversos miradors i aguaits per descobrir la flora i fauna. Comença a la Casa de Fusta, circumval·lem la bassa de l'Encanyissada, arribant al Poblenou del Delta. Segueix fins a la bassa de la Tancada i torna al punt d'inici. Per a aquells que ho prefereixin, la ruta es pot escurçar anant des del Poblenou del Delta directament cap a la Casa de Fusta, passant pel pont del Través i el seu mirador.



Powered by Wikiloc

Camí dels Hortets - la Fou (Els Ports)

Ens acostem al parc natural dels Ports per recórrer el camí dels Hortets - la Fou. Aquesta ruta circular per fer a peu és de poc més de 5,5 km, però ja és de dificultat moderada puix té un desnivell positiu de 273 m. Ens permet descobrir un parc natural feréstec i ple de vida salvatge, de relleu escarpat i abrupte.

Segons detalla el parc natural, el dels Hortets és l'antic camí de bast que els treballadors i masovers de les Vallcaneres i la Fou feien servir per baixar cap al poble de La Sènia. Ho feien inicialment quan no existia la pista forestal, i a posteriori quan el barranc es desbordava i no es podia passar. El recorregut passa majoritàriament a recer del bosc, però ens regala unes vistes esplèndides allà on trobem clarianes i enmig de l'arbrat.

Powered by Wikiloc

Fageda d'en Jordà, Santa Margarida i Croscat (Garrotxa)

I ens dirigim ara al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per redescobrir una de les zones més meravelloses i insígnia del país. Es tracta d'un recorregut circular de 10,71 km que acumula un desnivell positiu de 270 m, portant-nos per la fageda d'en Jordà i els volcans de Santa Margarida i del Croscat. És un itinerari moderat per un parc natural tan característic pel seu paisatge volcànic.

L'inici recomanat és l'Àrea de Can Serra de la Fageda d'en Jordà, un bosc de faigs excepcional perquè creix en un terreny planer, de baixa altitud. També es pot començar a l'Àrea de Santa Margarida, en els dos casos a la carretera GI-524 d'Olot a Santa Pau. Es tracta del primer dels diversos itineraris del parc natural, amb els quals està connectat.

Powered by Wikiloc

Camí Picasso (Cadí-Moixeró)

Us proposem ara un camí per anar Saldes a Gósol, l'anomenat camí Picasso. Té uns 10 km de distància i un desnivell positiu de més de 400 m, de dificultat moderada. El parc natural del Cadí-Moixeró està formada per aquestes dues serralades, configurat així una gran barrera muntanyosa i punt d'unió entre el Prepirineu i el Pirineu, amb espectacular diversitat de flora i fauna.

Saldes, al Berguedà, a vista de drone. — Aleix Camprubí i Pont

Es tracta d'una ruta de puja-baixa, però que tendeix especialment a enfilar-se, amb una dificultat més aviat moderada. Ens porta per diversos paratges i ascensos que trobem entre els pobles germans de Saldes a Gósol, on el pintor arribà a finals de maig del 1906, i municipi particular per, tot i ser del Berguedà, pertànyer a la demarcació de Lleida.

Powered by Wikiloc

La vall de Dellui (Aigüestortes i Sant Maurici)

Aquesta ruta per la vall de Dellui del parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'únic d'aquesta categoria que posem en aquest llistat. De dificultat moderada, té més de 10,5 km de distància i un desnivell d'uns 520 m, essent un ascens d'anada i un descens de tornada, en una ruta circular. Aquest parc natural enmig de la serralada dels Pirineus té altituds de fins a 3.000 metres, amb pics esmolats i crestes vertiginoses, destacat per més de 200 estanys.

Aquest recorregut surt dels camins més transitats pels visitants, a través de rius, fonts, estanys i refugis de muntanya. Al llarg de l'itinerari marcat, podem gaudir de la bellesa d'estampes que ofereixen estanys, així com àmplies panoràmiques de la ribera de Sant Nicolau. Segons indiquen, estarem entre 4 i 5 hores a fer el recorregut d'anada i tornada.



Powered by Wikiloc

De Llançà a Sant Pere de Ribes (Cap de Creus)

I acabem amb la ruta més complicada, apta només per als més experimentats, amb el qual pujarem des del nivell del mar a Llançà fins als 666 metres de desnivell positiu, per tornar fins a aquesta localitat si fem la ruta circular d'anada i tornada. Aquest parc natural destaca per ubicada entre la terra i el mar, amb una configuració geològica singular, erosionada per la tramuntana.

Powered by Wikiloc

La ruta lineal comença a l'aparcament asfaltat de la platja del Pont, i pren un sender que comença amb pendents suaus i passa pel costat de murs de pedra seca. Després trobem pujades més fortes i amb ziga-zagues fins al coll del Perer, per en acabat avançar per una carena ampla fins a l'aparcament de la Pallera. Aquí s'enfila fins a l'església de Santa Helena i les ruïnes del poblat medieval i finalitza al monestir de Sant Pere de Rodes, joia de l'arquitectura romànica catalana que ofereix les millors vistes al cap de Creus.