Si el código descuento Shein no funciona, asegúrate de que este no hubiera caducado o de que hayas colocado en tu cesta de la compra la cantidad mínima de artículos necesaria para activarlo. Por otro lado, deberás dar clic en "Aplicar" después de introducir el código descuento y no antes, también ten en cuenta que solo puedes utilizar un cupón por pedido y que cualquier código promocional únicamente puede activarse una vez. Recuerda que si ya has aplicado otro código de descuento o has empleado el mismo código promocional en otra compra, este no funcionará.