Es una plataforma internacional online en la que se puede pedir comida a domicilio a cualquier restaurante asociado al servicio. La empresa fue fundada en 2001 por dos líderes de mercados nacionales de productos listos para el consumo en Países Bajos y Dinamarca. En la actualidad, la marca ya conecta a más de 680.000 restaurantes con millones de consumidores en 20 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Australia, Bélgica, Francia, Italia, Polonia y Suiza, entre otros. El servicio funciona con una sola marca en cada país, lo que garantiza a los consumidores un reconocimiento y servicio excelentes.

La empresa está adherida a una estrategia empresarial responsable con principios como la minimización de su impacto en el medio ambiente, la reservación de su reputación como empleador responsable y la adecuación a los cambios en la dieta y necesidades de los clientes. Esta empresa global reúne a empleados de más de cien nacionalidades, tiene una cultura integradora y es imparable en el dinámico sector del mercado de la comida para llevar. Just Eat es un mercado de alimentos online donde se puede hacer un pedido, pagarlo y elegir un método de entrega cómodo. La plataforma funciona tanto a través de una aplicación móvil como de una página web completa de versión escritorio. En ambas versiones, las promociones y descuentos Just Eat están disponibles para los usuarios del sistema.

La enorme oferta de restaurantes y cafeterías que venden sus platos a través de la plataforma Just Eat permite a cada cliente encontrar algo a su medida: platos vegetarianos, de carne, lácteos, postres, cocinas del mundo y nacionales. Además, cuenta con otras ventajas como plazos de entrega flexibles, tarifas mínimas y cómodos formatos de pago del pedido, entre otras ventajas.

Ventajas de la marca

En el sitio web de Just Eat hay vendedores de comida preparada de 20 países: cadenas de cafeterías y restaurantes, restaurantes de comida rápida, bares y mini cafeterías que se han unido a la plataforma. Para acceder al mercado local, solo tienes que seleccionar la región adecuada en los ajustes y especificar tu dirección de entrega. Burger King, KFC, McDonald's, Taco Bell, Papa John's, Popeyes, Telepizza, TGP, Viena Capellanes, Vips, Goiko, La Gran Familia Mediterránea y Más cadenas que se encuentran entre los principales pedidos de comida preparada a domicilio en España. Las ofertas están ordenadas por proximidad geográfica con respecto al usuario que realiza el pedido. En la lista que se abre, el cliente puede leer opiniones sobre el establecimiento, conocer la categoría del restaurante y las ofertas especiales vigentes, ver la lista de platos, elegir un menú adecuado, anotar reacciones alérgicas a determinados alimentos y especificar deseos individuales sobre el pedido. La ficha de cada restaurante indica el plazo de entrega aproximado y el importe mínimo del pedido (si lo hay), lo que simplifica al cliente el proceso de selección del establecimiento. La pestaña superior del menú muestra las categorías por las que puede ordenar los establecimientos de la lista, por ejemplo, Alimentación, Desayuno, Veganuary, Americana, Oriental, China o Hamburguesas. La barra lateral muestra el número de establecimientos de cada categoría que coinciden con los criterios de búsqueda seleccionados.

La principal ventaja de la marca Just Eat es que el precio en el sitio web del servicio corresponde al que pagaría un cliente si pidiera una comida directamente a un restaurante. El sistema no cobra tasas ni impuestos adicionales a los usuarios, sin embargo, el cliente puede dejar una propina al mensajero a través de la aplicación móvil. Además, la empresa ofrece descuentos Just Eat para determinadas categorías de productos, lo que hace que los pedidos a través del servicio online resulten aún más cómodos y rentables para los clientes.

¿Cómo activar el código promocional Just Eat?

El actual código descuento Just Eat es una oportunidad garantizada para recibir un descuento en comidas con entrega a domicilio de tus restaurantes favoritos al realizar un pedido a través de esta plataforma online. El descuento puede ser fijo (expresado en dinero) o flotante (expresado como porcentaje del importe del pedido). El periodo de validez, el importe y las categorías de los productos promocionales se especifican en las condiciones de activación del cupón. El cupón de descuento solo podrá utilizarse una vez durante el periodo promocional.

¿Cómo encontrar un código descuento Just Eat en nuestro sitio web?

Para encontrar los descuentos Just Eat actuales, introduce el nombre de la marca en el cuadro de búsqueda de nuestro sitio web y sigue el enlace proporcionado.

En la ventana que se abre aparecerá una lista Just Eat ofertas para 2023.

Para conocer las condiciones de la promoción y las reglas de activación del cupón, tienes que abrir el código promocional Just Eat que prefieras. Una ventana emergente mostrará el código promocional y las condiciones para su uso.

Ten en cuenta que los cupones Just Eat tienen un periodo de validez limitado. Una vez transcurrido el periodo especificado (normalmente indicado a través de un temporizador mostrado en el campo del cupón), el descuento pasa a estar inactivo.

¿Cómo utilizar un código promocional en el sitio web de Just Eat?

Para beneficiarse del descuento del código de descuentos de Just Eat para nuevos clientes, debes:

Registrarte en el sitio web de Just Eat: introducir el nombre, el número de teléfono móvil, otros datos de contacto y la región de reparto. Encontrar el código descuento Just Eat que prefieras en la página web de descuentos y copiar su código en el portapapeles.

En la plataforma Just Eat, añadir a tu cesta los artículos rebajados por el código promocional.

Ir a la página de pago. En el formulario que se abre, rellenar los campos obligatorios, especificar la forma de pago y, si es necesario, dejar un comentario sobre el pedido. En la parte inferior del formulario, ampliar el campo especial para introducir el código descuento Just Eat.

En el recuadro que se abre, pegar el código promocional Just Eat copiado de la web de descuentos y a continuación activar el cupón.

Ten en cuenta que los cupones Just Eat pueden no funcionar si:

hay productos en la cesta que no cumplen las condiciones de la promoción;

la promoción ha expirado;

el código descuento Just Eat ya ha sido activado;

no hay artículos promocionales disponibles.

Just Eat supervisa constantemente las ofertas promocionales de la tienda asociada y actualiza su lista para asegurarse de que se mantienen al día. Todos los cupones Just Eat publicados en esta página ayudan a los usuarios a realizar compras baratas respetando los términos y condiciones de las promociones.

Con los certificados, las tarjetas de fidelidad y otras tarjetas de descuento, los clientes solo pueden elegir una opción de descuento. Los descuentos al pagar el pedido no se pueden sumar. En caso de rechazo de la comida recibida, solo se reembolsará al cliente el coste del pedido y el cupón no podrá reactivarse.

Cupones Just Eat actuales y otros descuentos de marca

Hoy en día, puedes ahorrar dinero al pedir comida vegetariana, navideña, mediterránea, americana, china, italiana y japonesa con el código descuento Just Eat. En la web encontrarás descuentos Just Eat hasta el 30% en sushi, el 25% en pizzas, el 30% en platos vegetarianos, el 20% en alta cocina de los mejores restaurantes de la región y el 20% en comida tailandesa. Solo en los últimos días, Just Eat cuenta con el mayor número de cupones Just Eat a disposición de los usuarios:

Para un 50% de descuento en comidas veganas de Burger King;

Con un 50% de descuento en KFC;

Para un descuento del 50% en productos Miss Sushi.

En estas tres categorías, más de 700 usuarios ya han recibido descuentos en sus pedidos.

Descuentos Just Eat para 2023

En el nuevo año de 2023, Just Eat ya tiene preparadas nuevas y grandes ofertas y cupones Just Eat para sus clientes. Entre otras promociones, hoy puedes encontrar:

Recibe un 50% de descuento en la entrega de tu comida favorita en restaurantes seleccionados;

Consigue 5 euros en tu cuenta de bonificación registrando a tus amigos en el servicio;

Compra un menú de Burger King por solo 7 euros;

Obtén entrega gratuita cuando pidas comestibles en el supermercado;

Compra una comida vegetariana a mitad de precio;

50% de descuento en tu desayuno en Tim Hortons.

La lista de códigos promocionales de Just Eat online se actualiza constantemente. Para estar al día de las nuevas promociones y ofertas especiales, suscríbete a las noticias de la marca o visita esta página antes de hacer tu pedido en Just Eat.

Descuento adicional para fiestas con tu código descuento Just Eat

Los mayores descuentos suelen hacerlos las tiendas y restaurantes en días festivos, festivales y rebajas mundiales. Busca los máximos descuentos en cupones Just Eat en España para Navidad. Los pedidos de comida navideña y platos nacionales son especialmente populares en este periodo. Durante la temporada navideña, se pueden aplicar descuentos de hasta el 70% en platos individuales y combos. Just Eat no se pierde las rebajas mundiales del Black Friday y el Cyber Monday. Durante este periodo, la cocina americana y china es la más demandada por los clientes. Además de los descuentos de los propios restaurantes, el servicio ofrece una rebaja adicional en la entrega de comida de supermercados, descuentos al hacer el pedido a través de una aplicación móvil, con tu primer pedido, al darse de alta en el servicio de Newsletter y otras bonificaciones. Además, enero y febrero son el tradicional periodo de rebajas de temporada, que traerá consigo cupones Just Eat en casi todos los artículos del catálogo. No dejes pasar este periodo para deleitarte con los deliciosos platos de tus restaurantes favoritos aprovechando un gran ahorro.

Servicios de la marca Just Eat

Just Eat te permite encargar comidas preparadas a tu restaurante, cafetería o supermercado favorito en 20 países de todo el mundo. Es una plataforma con miles de ofertas de una gran variedad de platos de 680.000 proveedores y productores. Los pedidos se procesan al instante y los mensajeros de la empresa entregan los alimentos en paquetes individuales inmediatamente después de su preparación. Todos los platos están listos para comer, no es necesario que el cliente caliente la comida antes y lave los platos después. La variedad de platos que se pueden encontrar en la plataforma es capaz de satisfacer a consumidores incluso con necesidades dietéticas especiales: deportistas, alérgicos, vegetarianos, veganos, etc. Todos los parámetros necesarios para seleccionar un establecimiento y un plato adecuado están convenientemente ordenados por filtros. La barra lateral mostrará los restaurantes activos en cada categoría disponible.

-Cocina americana

Los aficionados a la cocina americana de la categoría Hamburguesas pueden pedir hamburguesas para todos los gustos: de ave, de pescado, de carne, vegetarianas, con pan integral, etc. Las hamburguesas pueden ser disfrutadas tanto por niños como por adultos y son adecuadas para una fiesta o como tentempié en mitad de la jornada laboral.

-Alimentación (supermercado)

Si no quieres ir a hacer la compra, también podrás hacer un pedido a través de la categoría Alimentación para comprar en el supermercado y que te lo lleven directamente a casa. No olvides utilizar el código descuento Just Eat para comprar bollería, lácteos, quesos, carne, pescado, etc. o cualquiera que sea tu selección de supermercado de forma rentable. El mensajero montará la cesta siguiendo estrictamente la lista, comprobará las fechas de caducidad de los productos y los entregará en la dirección especificada.

-Para veganos y vegetarianos

Si prefieres comida vegana y vegetariana, pide en los restaurantes de la categoría Veganuary. Utiliza el código promocional Just Eat al pagar para conseguir los mejores precios en chuletas de brócoli, falafels y otros productos del menú.

Todas las comidas son entregadas lo antes posible por los profesionales de Just Eat. Además, los alimentos se envasan en recipientes individuales resistentes al calor para que el cliente reciba comida lista para comer.