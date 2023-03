HBO Max será la solución a tus ganas de ver todo tipo de series, películas o documentales, olvidándote de ver anuncios y desde cualquier dispositivo. Existen diferencias entre lo que es el canal de HBO y lo que es esta plataforma de streaming llamada HBO Max. El canal de TV emite series de HBO y películas exitosas, mientras que en la plataforma tendrás a tu alcance contenido de series de HBO, Max Originals y mucho más, sin necesidad de estar pendiente de la programación en la que se emiten las cosas.

HBO Max está hecho para disfrutar en familia y es por eso que podrás tener hasta 5 perfiles, poniendo si es alguno de ellos para niños y así mostrar contenido exclusivo para los más pequeños. Además, podrás llevar un registro de lo que te gusta y continuarlo (en seguir viendo), sugerencias personalizadas para ti en función de lo que ya hayas visto, y lo que tienes pendiente o te gustaría ver (Mi lista).

Si aún no te has suscripto a esta plataforma de streaming, esta es tu oportunidad de hacerlo por un precio menor, ya que podrás encontrar descuentos HBO Max en nuestra página web para usarlos y ahorrarte dinero. Solemos ir actualizando la lista de los códigos promocionales HBO Max España, por lo que tendrás que visitarnos con frecuencia para no perderte ninguna de las mejores promociones y ofertas.

Series

Desde las series más icónicas como Sexo en Nueva York, The Office, Juego de Tronos o Gossip Girl, hasta las series más nuevas como Euphoria, La casa del dragón o The Last of Us. En esta plataforma online encontrarás una amplia variedad de series con las que podrás engancharte, volver a verlas, hacer un maratón o ponerte al día con los últimos episodios. Dentro de esta categoría podrás seleccionar lo que más te gusta, lo más popular o ver todo el catálogo disponible. Echa un vistazo a los cupones HBO Max para conseguir un ahorro en tu suscripción.

Películas

Entra en la plataforma y mira el amplio catálogo de películas que hay disponibles, desde pelis para hacer un maratón de toda la saga, los éxitos más destacados en taquilla o en función de tu género preferido (terror, fantasía, infantil, románticas, drama, etc.) Recuerda que puedes suscribirte por un precio más reducido con el código descuento HBO Max que podrás obtener en nuestra web.





Documentales

Ya sea en forma de miniserie o en película, podrás encontrar todo tipo de documentales, desde crímenes reales, escándalos, relacionados con tus series o películas favoritas o con el mundo de deporte. Si lo tuyo son saber más acerca de casos famosos o saberlo todo sobre cómo se hizo esa serie que no dejas de ver, puedes suscribirte a esta plataforma para verlos, consiguiendo ahorrar dinero con algún cupón descuento HBO Max verificado.

HBO Max cuenta con muchas ventajas como:

Suscripciones: podrás elegir entre si prefieres suscribirte de forma anual, realizando un pago de 69,99 € para todo un año, o si prefieres pagar la tarifa mensual de 8,99 €/mes.

Reproducción simultánea: se puede reproducir el contenido de HBO Max en 3 dispositivos a la vez.

Facilidad con la suscripción: tanto para darse de alta como para anular la suscripción, los pasos son muy sencillos y tan solo con unos cuantos clics. Cancelar la suscripción no llevará ningún coste, se podrá hacer de forma automática y, si ya has pagado el mes en curso, podrás seguir disfrutando del contenido hasta la fecha de vencimiento.

Métodos de pago: se aceptan tarjetas de crédito o débito que admitan pagos recurrentes automáticos y emitidas en el país donde te hayas suscrito. MasterCard, Visa y Paypal son los métodos de pago aceptados fundamentalmente en HBO Max.

Cómo obtener un código descuento HBO Max y aplicarlo en la plataforma

Si estabas pensando en ver alguna de las series de Max Originals o de HBO, esta es la señal que esperabas para suscribirte a esta plataforma online. Puedes ver cuáles son los códigos descuento HBO Max actualizados que hay disponibles en estos momentos en nuestra web para poder conseguir ahorrar dinero.

Para encontrar los cupones HBO Max deberás buscar el nombre de esta plataforma de streaming en el buscador de nuestra web, situado en la parte superior derecha. Una vez dentro visualizarás todas las HBO Max ofertas 2023 y tendrás que escoger el código descuento HBO Max que mejor se adapte a ti.

Para conseguir los descuentos HBO Max, puedes seguir estos pasos:

Una vez dentro de la marca en nuestra web, selecciona el código promocional HBO Max del que quieras beneficiarte. Copia el código asociado a la promoción. Ve a https://www.hbomax.com/redeem. Pega el código de descuento que has copiado anteriormente. En el siguiente punto hablaremos más acerca de esto. ¡Disfruta de todo el contenido que quieres!

A veces las promociones u ofertas no vendrán con ningún código que debas pegar para poder beneficiarte del descuento, sino que directamente tendrá el descuento aplicado en el precio. Puedes filtrar el tipo de oferta que deseas ver para que vayas directamente a lo que andas buscando, sin necesidad de visualizar todas las ofertas.

Cómo usar el código promocional HBO Max en su plataforma de streaming

Si has ido siguiendo los pasos comentados en el punto anterior, deberás tener copiado tu cupón descuento HBO Max gratuito y encontrarte en HBO Max/redeem. Los pasos a seguir difieren un poco, aunque son más sencillos que en otras tiendas, ya que aquí no seleccionas un artículo, sino que suscribiéndote tendrás todo el catálogo para poder verlo.

Además, podrán beneficiarse de los mejores códigos descuento HBO Max tanto nuevos usuarios que crean una cuenta como gente ya suscrita. Aunque si ya tienes cuenta no podrás beneficiarte de las promociones de prepago o pruebas gratuitas que duran más de 7 días.

Los pasos a seguir serían los siguientes:

Si estás dentro de https://www.hbomax.com/redeem, solo tendrás que pegar el código promocional HBO Max en la casilla correspondiente y aplicarlo.





Verás toda la información relacionada con la promoción que intentas aplicar, esto incluye el precio, el periodo que dura la oferta y el periodo de facturación. Si realizas algún cambio en la suscripción anual o mensual, perderás el beneficio que supone el código promocional. Haz lo siguiente para continuar:

Nuevo suscriptor: completa el formulario que aparece y crea una cuenta.

Suscriptor: Inicia sesión (en la parte superior derecha) y entra en tu cuenta.

Tendrás que añadir toda la información relacionada con el pago, teniendo en cuenta que cuando se acabe el periodo de la promoción, tu suscripción se renovará automáticamente a los precios que haya en ese momento hasta que anules la suscripción. Ve al inicio y escoge qué quieres ver.

Consigue ahorrar con el código descuento HBO Max

Si estás pensando en suscribirte a HBO Max para así poder ver el contenido exclusivo de esta plataforma de streaming, estás en el sitio adecuado para hacerlo. Ahora podrás ver todas las películas que tenías pendiente en tu lista y las series que están en tendencia o que simplemente quieres revivir. En nuestra página web podrás encontrar todos los descuentos HBO Max que hay disponibles en el momento de la búsqueda, para que así puedas conseguir beneficiarte de algún tipo de ahorro en la suscripción de la plataforma.

Para sacar el máximo beneficio a los cupones HBO Max tendrás que estudiar bien cuando es más útil usarlos a la hora de conseguir descuentos. Tendrás que ver bien las condiciones de las distintas promociones que existen de esta plataforma en streaming, ya que la gran mayoría de esas ofertas están sujetas a ciertas condiciones como una fecha concreta, es decir, solo podrás disfrutarla durante un tiempo máximo y aplicarlas antes de la fecha indicada. También tienes que tener presente que algunas promociones pueden aplicarse solamente en nuevos usuarios o bien, en usuarios ya suscritos.

A lo largo van saliendo distintas promociones y ofertas por las que podremos conseguir algún tipo de ahorro según nuestra suscripción. Puede haber códigos descuento HBO Max para nuevos suscriptores, o ahorrarnos un 35% de descuento por escoger la suscripción anual en vez de la mensual. Sería como estar pagando 5,83 € al mes en vez de los 8,99 € solo que lo pagas anualmente.

Ofertas especiales 2023 y descuentos HBO Max

Cada vez son más las empresas que operan en España, las que se suman a una lista de fechas establecidas para ofrecer promociones únicas y así aumentar las ventas, conseguir nuevos clientes o ambas. En el caso de HBO Max no existen descuentos concretos siempre en esos días, ya que suelen tener algo más fijo los precios de sus dos tipos de suscripciones (mensual y anual). Aunque a veces podrás conseguir algún cupón de descuento para suscribirte por primera vez o bien para conseguir pruebas gratuitas y ver si te convence pagar por la suscripción. Las fechas en las que se suelen encontrar más promociones u ofertas en nuestro país suelen ser:

Black Friday: el último viernes de noviembre ha ido cogiendo mucha popularidad en España, donde las empresas suelen poner los descuentos más grandes para conseguir nuevos usuarios y aumentar las ventas. Puedes mirar en nuestra web si en esa fecha habrá nuevos códigos promocionales HBO Max de los que poder beneficiarte.

Blue Monday: aunque no todas las empresas ponen a nuestra disposición ofertas exclusivas para el lunes más triste del año, sí que puede haber algunas, por lo que ese lunes de enero puedes mirar si existe alguna para esta plataforma de streaming.

Navidad: en la época más mágica del año y con el espíritu navideño en todas partes, algunas empresas ofrecen pequeños descuentos para que los clientes puedan regalar a sus seres queridos ahorrando dinero.

San Valentín: tal vez puedas encontrar alguna promoción para pasar un San Valentín haciendo una sesión de cine romántico y compartiendo una cena mientras disfrutas del contenido más relacionado con el día del amor.

Cyber Monday: el lunes justo después del Black Friday, suele traer consigo descuentos, aunque sean más reducidos que ese viernes.

Los productos de HBO Max que más destacan

En HBO Max podrás encontrar un catálogo muy completo y hecho para todas las edades, gustos y que podrás visualizar en cualquier parte. Porque esta plataforma en streaming está disponible para ver desde el ordenador, desde la televisión, tu tablet, la consola o tu propio móvil. Además, podrás descargarte el contenido que quieras para poder verlo offline, así podrás entretenerte mientras viajas a algún sitio o vas en metro a trabajar.

Esta plataforma online nos ofrece la posibilidad de crear hasta cinco perfiles totalmente personalizables, para que compartir HBO Max sea algo más fácil en el hogar y no haya problemas sobre a quién le toca ver qué. Incluso, podrás personalizar el perfil para los más pequeños y así solo les aparecerá contenido exclusivo para niños y del que podrán disfrutar sin límites.

Navegando por sus categorías podremos encontrar todo tipo de series, pelis y documentales para organizar una sesión de cine o maratón en familia o con amigos fácilmente, ¡puedes ir preparando las palomitas!

Al entrar a tu propio perfil te saldrán categorías como lo que hayas añadido en tu lista, lo que hayas visto o estés viendo y recomendaciones según tus gustos y preferencias (el contenido que hayas consumido). También podrás dejarte inspirar con el contenido más popular en estos momentos, los éxitos más taquilleros, según el género que escojas (terror, drama, romanticismo, comedia, etc.), e incluso, contenido para hacer un maratón.

Sea como sea, compartas o no, podrás ver diferentes cosas sin que te aburras, ya que hay más de 13.000 horas de entretenimiento, donde lo más complicado será escoger entre tanta variedad. Puedes intentar conseguir algún código descuento HBO Max para ahorrarte dinero con la suscripción.

Para toda la familia

En esta categoría hallarás todas las películas y series para ver en familia o para que los más pequeños puedan disfrutar de contenido único dirigido para ellos. Puedes ver todo el catálogo completo, una sección completa para una noche de cine familiar, o cierto contenido en función de las edades (2 a 5 años, 6 a 9 años o +13 años). También podrás descargarles series o pelis para hacer más ameno los viajes.

Comedia

Si lo tuyo son las comedias o comedias románticas, echa un vistazo a la propuesta que tiene HBO Max para ti en esta categoría. Encontrarás series y películas para pasar un rato divertido solo/a o en compañía, desconectando un poco de un día duro en el trabajo o despejando la mente. Desde comedias clásicas como Friends o The Office, hasta la trilogía de Resacón.

Terror

Si lo tuyo son los fantasmas, los zombis o Halloween, tendrás toda una sección para que disfrutes del mejor contenido de terror, ya sean películas clásicas, más modernas o series para seguirlas o verlas enteras. Puedes echar un vistazo a la lista de descuentos HBO Max que hay disponible en nuestra web para intentar ahorrar dinero a la hora de suscribirte.