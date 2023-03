Gracias a su oferta de más de 10.000 juegos en formato descargable para ordenadores y consolas, Instant Gaming se ha convertido en la plataforma ideal para jugadores habituales. Instant Gaming permite también hacer encargos de videojuegos de nuevo lanzamiento por adelantado y las claves adquiridas en su tienda pueden utilizarse para activar productos oficiales en las siguientes tiendas:

Steam,

GOG.com,

Microsoft Store,

Origin,

Battle.net,

Epic Games,

Playstation Store,

Nintendo Eshop,

Ubisoft Connect,

Rockstar,

Ncsoft y otros.

Instant Gaming es un sistema totalmente seguro, ya que las claves que compres son proporcionadas por revendedores autorizados, por lo que no tendrás ningún problema para activarlas. Sus bajos precios se deben a la falta de costes relacionados con almacenamiento y logística, pues el usuario, al adquirir un código, contacta directamente con los productores de contenido. Dicho código puede utilizarse un número ilimitado de veces y se almacena en tu cuenta de Instant Gaming.

Características de la tienda online Instant Gaming

Si deseas hacer un pedido en Instant Gaming, puedes hacerlo tanto en su web oficial como en la aplicación móvil para iOS y Android. Para ello, solo tienes que acudir a la página de inicio, donde se encuentran todos los enlaces disponibles, y registrarte a través de tu cuenta de Google, Facebook, ID de Apple o por correo electrónico. Para el pago de tu pedido, podrás usar tu tarjeta Visa/Mastercard, pagar con PayPal, Paysafecard, Apple Pay y Google Pay. Casi inmediatamente después de realizar el pago, se envía la clave a la dirección de correo electrónico que hayas aportado, para que puedas disfrutar con total comodidad de las mejores Instant Gaming ofertas adquiridas. Entre las opciones de artículos de Instant Gaming hay videojuegos de todos los géneros. Estas son algunas de sus categorías más populares:

Acción

En esta categoría los resultados dependen de la velocidad de reacción del jugador e incluye géneros como los shooters, misiones de combate, carreras sin límites y muchos más. El personaje que controla el jugador suele tener que desplegar todo tipo de habilidades en un entorno que cambia constantemente y le pone a prueba. Si eres de los que disfrutan con este tipo de experiencias, puedes comprar juegos de Acción en Instant Gaming por mucho menos que en ningún otro sitio aprovechando tu código descuento Instant Gaming.

MMO o juegos multijugador

La popularidad de los juegos multijugador online está creciendo a pasos agigantados. También conocidos como MMO, estos juegos implican un gran número de usuarios que interactúan entre sí dentro de un mundo creado virtualmente. Algunos de los géneros de entretenimiento multijugador son los siguientes:

Juegos de rol,

Shooters en 3D,

Estrategia,

Juegos sociales online,

Misiones intelectuales, etc.

La Plataforma ofrece interesantes descuentos Instant Gaming al comprar claves para juegos MMO, pudiendo también encargar por adelantado los lanzamientos más esperados.

Deporte

En esta categoría encontramos muchas opciones de entretenimiento para los aficionados al fútbol, baloncesto, carreras, tenis y otros juegos de deportes. Con el paso de los años, estos videojuegos han mejorado su sistema de simulación, alcanzando un realismo cada vez mayor. Al igual que en los juegos de Acción, en esta categoría, el resultado depende de la reacción y la rapidez en la toma de decisiones. Algunos de los productos que podrás adquirir con descuento adicional gracias a los cupones Instant Gaming son los populares FIFA 2023 y NBA 2023, entre otros muchos disponibles en la web.

Aventura

Dentro de esta gama de videojuegos, un personaje controlado por el usuario explora un mundo virtual, resolviendo diversas tareas que se va encontrando por el camino. En estos juegos, no importa tanto la velocidad de reacción, sino el nivel de inteligencia. Por otro lado, para los amantes de los géneros mixtos, existe la categoría de acción-aventura que combina ambos géneros. Los aficionados a este tipo de juegos encontrarán muchas ofertas interesantes en Instant Gaming.

Cómo conseguir tu código descuento Instant Gaming

Puedes encontrar cupones Instant Gaming actuales en nuestra página web. Para acceder a todos ellos, selecciona la marca de nuestra lista de vendedores o introduce el nombre Instant Gaming en la barra de búsqueda, situada en la parte superior de la pantalla. Para aplicar correctamente un código promocional y obtener descuento en tu próximo videojuego, sigue los siguientes pasos:

Selecciona un cupón de la lista y lee previamente los detalles o condiciones de uso. Haz clic en el botón “conseguir código promocional”. Copia el código descuento Instant Gaming si lo hubiera. Sigue el enlace que te redireccionará al sitio web de Instant Gaming. Aplica el cupón descuento Instant Gaming 2023 en la casilla especificada para dicho fin.

Si el cupón elegido no contiene un código en sí, este supone una invitación directa a la página sobre un producto o productos específicos vendidos en condiciones favorables. La oferta estará disponible inmediatamente después de hacer clic en el enlace. Cualquier código promocional Instant Gaming que encuentres en nuestra página puede ser activado gratis y de forma inmediata. En caso de no encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades para productos de Instant Gaming, puedes consultar ofertas de otras empresas españolas disponibles en nuestra web. Para ello, te recomendamos registrarte en nuestro Newsletter, que te permitirá estar informado de todos los cupones que vayamos publicando y recibir notificaciones por correo electrónico de códigos promocionales exclusivos para usar en las principales tiendas online de España.

Cómo activar códigos descuento Instant Gaming para nuevos usuarios en el sitio web de la empresa

Recuerda que para aplicar con éxito tu código descuento Instant Gaming deberás hacerlo antes de finalizar la compra, en el resumen del pedido en el espacio habilitado para ello, Para activar tu código, sigue los siguientes pasos:

Inicia sesión en la web de Instant Gaming utilizando cualquiera de los métodos sugeridos. Elige el producto que prefieras. Acude a la cesta de la compra para tramitar tu pedido. Procede a realizar el pago.

Elige un método de pago.

Introduce uno de los códigos descuento Instant Gaming online en el campo correspondiente en el apartado de resumen.

Si el cupón no llegase a funcionar, vuelve a leer atentamente las condiciones de uso del código, ya que puede que el artículo seleccionado no cumpla los requisitos de la promoción o simplemente haya caducado. Si el código descuento Instant Gaming se introdujo manualmente, es posible que la combinación de caracteres, empleo de espacios o posibles mayúsculas o minúsculas no se haya escrito incorrectamente. Por otro lado, Instant Gaming también vende tarjetas regalo de 5€ a 50€. Para transferir dinero de dicha tarjeta a tu cuenta de usuario, debes introducir el número correspondiente en tu cuenta personal de Mi Crédito IG.

Descuentos Instant Gaming actuales

Navegando por la página de Instant Gaming, se pueden encontrar ofertas y descuentos Instant Gaming esparcidos por las siguientes categorías:

Tendencias,

Reservas,

Más vendidos,

Top juegos indie,

Las ofertas de la semana.

Si un videojuego está disponible a un precio reducido, siempre se mencionará en la descripción del producto. Por otro lado, ten en cuenta que las ofertas y cupones Instant Gaming no solo están disponibles en su web y App, sino que también las encontrarás repartidas entre páginas y tiendas asociadas.

Cupones Instant Gaming nuevos para 2023

Mediante nuestra página web encontrarás ofertas actuales de Instant Gaming para 2023. El hecho de aplicar un código promocional o adquirir un producto sujeto a una promoción te permitirá recibir:

Un descuento de una cantidad determinada;

Un descuento de un porcentaje del recibo;

Un regalo además de la compra;

Una bonificación adicional, como recibir un pedido de forma anticipada y en condiciones favorables.

Cada cupón descuento Instant Gaming nuevo lanzado por la compañía para uso general aparece en nuestra web casi de forma inmediata.

Cómo conseguir un código promocional Instant Gaming en el 2023

En vísperas de las grandes fiestas suele aumentar el número de promociones en las tiendas online de todo el mundo, y no es de extrañar, ya que en esos días la gente busca activamente artículos y productos para regalar a sus amigos, seres queridos o parejas. En el caso de los padres, no es ningún secreto que los juegos de ordenador son una prioridad para muchos niños y adolescentes, por lo que la tienda Instant Gaming se convierte en una muy buena opción para aquellos padres que quieran complacer a sus hijos. La máxima afluencia de clientes en Instant Gaming y con ello las mayores promociones se observan los días previos y durante los siguientes acontecimientos:

Navidad y Reyes Magos . Durante las fiestas de Navidad y Reyes Magos, la demanda de juegos siempre aumenta de forma espectacular y conos cupones Instant Gaming podrás comprar un mayor número de regalos por el mismo dinero.

Black Friday y Cyber Monday . Los comercios online de España también han adaptado para sí estas tradicionales rebajas originarias de Estados Unidos. Con el objetivo de ofrecer a sus clientes grandes descuentos a partir de mediados de noviembre, Instant Gaming pone a disposición en su tienda varias ofertas en las que podrás encontrar un código promocional Instant Gaming para celebrar como se merece los días de Black Friday o Cyber Monday.

Fin de exámenes. Con la llegada de junio, muchos padres prometen a sus hijos una pequeña recompensa por pasar de curso sin borrones en el expediente. Algunos de los regalos más populares para niños y adolescentes son los videojuegos que, como padre, seguramente más de una vez te hayan pedido. Si aún no lo conoces, te animamos a entrar en la tienda de Instant Gaming y comprar muchos más artículos a precios muy asequibles.

Aunque los negocios de minoristas online no siempre pueden responder a todos los días de celebración del calendario, siempre habrá una mayor oferta de promociones y descuentos. En el caso de Instant Gaming, aunque de vez en cuando lanza cupones Instant Gaming con motivo de alguna fiesta especial, la tienda no es demasiado activa en este sentido, ya que su política de precios ofrece de por sí productos digitales mucho más asequibles que en otros comercios.

Servicios de Instant Gaming

La empresa Instant Gaming ofrece juegos y productos disponibles para las plataformas de juego más populares del mercado:

ORDENADOR

La mayor selección de ofertas de juegos está disponible para los usuarios de PC en Windows, Linux y Mac. Los juegos cuentan con una variedad de DLC, videojuegos descargables que dan un toque diferente a historias ya conocidas, y tarjetas de prepago, que sirven para pagar minutos, monedas, artefactos adicionales y otros productos de venta dentro del propio mundo virtual. Muchos productos digitales están disponibles a coste rebajado o con opción de aplicar un código descuento Instant Gaming sobre su precio final, lo que te permitirá ahorrar en tus compras.

PlayStation 4 y 5

Los propietarios de consolas PlayStation 4 y 5 de Sony no son menos a la hora de encontrar contenidos interesantes para jugar. La variedad de ofertas aún no es tan grande como en el caso del PC, pero regularmente aparecen productos nuevos muy atractivos en la plataforma, como los DLC para algunos de los juegos más famosos actualmente que te ayudarán a darle un sabor extra a tu entretenimiento favorito. También hay disponibles tarjetas de prepago de Playstation Store y suscripciones a PlayStation Plus y si lo deseas, puedes hacer un pedido anticipado Recuerda que casi todos los artículos están disponibles con increíbles descuentos Instant Gaming que podrás encontrar en la tienda online.

Serie Xbox ONE y X/S

Xbox es la consola doméstica de Microsoft y en Instant Gaming podrás adquirir claves de juego oficiales para los modelos Serie ONE y X/S. La selección de ofertas disponibles supera a la de la gama Playstation, pero sigue siendo muy inferior a la de Ordenador. Aquí también puedes comprar tarjetas de prepago Live Gold Subscription, Game Pass y Tarjeta de Regalo. Para obtener un descuento, en muchas ocasiones ni siquiera será necesario un código promocional Instant Gaming, ya que muchos artículos ya cuentan con un precio rebajado.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch es una consola híbrida japonesa que puede funcionar tanto como sistema de juego independiente, como descodificador de televisión. Los usuarios de NS tienen a su disposición más de 4.400 juegos y las claves para muchos de ellos pueden adquirirse con grandes descuentos en Instant Gaming. La marca también ofrece DLC originales, que cambian drásticamente las habilidades del personaje, y tarjetas prepago de la tienda Nintendo Eshop, también a precios rebajados. Por ejemplo, una tarjeta de €50 está disponible hoy por solo €47,25.