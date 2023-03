About You es una tienda de moda online en Europa, que abrió en 2018 con el objetivo de crear productos únicos perfectos para mujeres, hombres y niños de todas las edades. La gama incluye más de 3.500 marcas y 1.000.000 de productos. El año pasado fue el más exitoso para la empresa, ya que sus ventas superaron los 1.730 millones de euros y se convirtió en una de las mayores tiendas de moda online.

A finales de 2022, ABOUT YOU colaboró con el diseñador, actor y empresario Luca Sabbat para lanzar la primera colección premium de moda masculina. Se originó como oferta complementaria para los consumidores masculinos que apuestan por un estilo clásico y desenfadado. Todos los artículos se basan principalmente en materiales de alta calidad y, si se cuidan adecuadamente, les durarán décadas a sus propietarios.

La marca también fija un objetivo para 2025/2026 - reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 52,8%. Hasta ahora ha logrado la neutralidad de CO₂, por lo que se nota que la empresa se preocupa por el medio ambiente e intenta perjudicarlo lo menos posible al crear sus productos.

Blusas y camisas

Las compras más habituales son blusas y camisas. Hay cortes clásicos, como para el trabajo, o sueltos, con una gran variedad de estampados y bordados. En el sitio web se pueden encontrar más de 100 modelos de marcas locales e internacionales. Hay descuentos regulares en ellos, que se pueden obtener aplicando el código descuento About You.

Vaqueros

Otra categoría popular son los vaqueros, porque mucha gente los lleva tanto en el día a día como para reuniones y actos formales. Hay más de 10 modelos disponibles, desde Skinny Fit hasta Boyfriend. Los estilos van del clásico negro y azul al blanco, marrón y rosa. Si no estás seguro de tu talla, puedes utilizar nuestro asesor online. Solo tienes que introducir tus medidas en el programa del sitio web y este encontrará automáticamente la talla más adecuada basándose en las opiniones de los usuarios.

Ropa para entrenar

La ropa para entrenar también está muy solicitada, por eso hay modelos de gama media y alta: New Balance, Adidas, Nike, Reebok, Puma, Tommy Hilfiger y Guess. El sitio permite confeccionar un conjunto completo, desde ropa hasta accesorios y calzado para las distintas estaciones. La gran mayoría de las zapatillas se pueden llevar a diario, pero hay modelos para hacer deporte.

Vestidos

No se puede obviar el tema de los vestidos, para los que a menudo aparece un código promocional About You en esta página. Hay más de 10.000 artículos en la gama porque la gran mayoría de los clientes son mujeres. Más de la mitad son opciones informales en colores discretos y entallados. Hay modelos para celebraciones, para ir a cafés o a fiestas. En la ficha de producto, el vestido puede verse en la modelo femenina para hacerse una idea de cómo quedaría en tu figura.

Para devolver un artículo debes conservarlo en su embalaje original, conservando su aspecto y todas las etiquetas. También necesitarás un documento de devolución, que puedes imprimir desde el sitio web, indicando el número de artículos y sus nombres. En el exterior de la caja se coloca una etiqueta con el nombre y la dirección del remitente para simplificar los trámites aduaneros.

Los gastos de envío corren a cargo del comprador, ya que el servicio no se paga por adelantado, y la empresa no reembolsa estos gastos. Cuando las mercancías llegan al punto de devolución, los empleados de la empresa las comprueban y procesan. El dinero se devuelve de la misma forma en que se pagó el pedido en un plazo de 14 días.

Cómo encontrar el código promocional About You y activarlo

El primer paso antes de activar el código descuento About You es copiarlo desde esta página web de cupones. Para ello, sigue unas pequeñas instrucciones:

Muévete por la página de promociones. Elige uno de ellos. Haz clic en los cupones About You.

Serás dirigido instantáneamente a la página de inicio de la tienda online o a una de las secciones con productos promocionales. El código descuento About You

ya está en el portapapeles, por lo que solo tienes que pegarlo en la fase de pago.

El segundo paso es registrarse en el sitio web o en la aplicación móvil de la marca. En tu cuenta personal, puedes seguir rápida y fácilmente el estado de un paquete. También hay una opción de contacto rápido para asistencia técnica si hay algún problema, o para hacer una devolución si los artículos no encajan.

Para crear una cuenta, haz clic en "Iniciar sesión", inicia sesión con tu cuenta de Apple o Facebook, o rellena el formulario. Para recibir un código promocional exclusivo, suscríbete al boletín de noticias por correo electrónico.

También se recomienda instalar la aplicación móvil de la empresa. Hay promociones únicas, ventas secretas y códigos promocionales para los usuarios. Para evitar tener que buscar el enlace de descarga en la tienda web, puedes encontrar los cupones About You correspondientes en esta página.

El siguiente paso es activar el código descuento About You copiado en la caja. Pero primero tendrás que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña previamente registrados. A continuación, deben seguirse estas sencillas instrucciones:

Haz clic en el producto que te guste.

Selecciona la talla y el color. Haz clic en "Añadir a la cesta de la compra".

Haz clic en la imagen de la cesta de la compra en la esquina superior derecha del sitio web. Busca la línea "Cupón o Código descuento". Inserta en él el código copiado anteriormente. Pulsa "Aplicar".

La página se actualiza al instante y el nuevo precio de compra aparece en el carrito de la compra, teniendo en cuenta el código promocional About You 2023 aplicado. Todo lo que tienes que hacer es introducir tus datos personales, la forma de entrega, la forma de pago y confirmar la transacción.

Una vez realizado el pedido, recibirás una notificación por correo electrónico. En tu cuenta personal podrás seguir el estado del paquete con los movimientos, y en caso de que el producto no te encaje, presentar el recibo electrónico al servicio de asistencia técnica y devolver la compra según el procedimiento descrito en el apartado anterior.

Encuentra tu Código descuento About You actual

El 15% de descuento en artículos seleccionados solo está disponible para usuarios registrados de la tienda online. Primero tendrás que crear una cuenta y luego copiar el código promocional de esta página. Solo tienes que montar una cesta de cualquier importe y activar el código descuento About You. A continuación, se aplicará el descuento y se calculará el nuevo precio. Los artículos no incluidos en la promoción se mantendrán al mismo precio.

La categoría Outlet ofrece precios especiales con descuentos de hasta el 70%. Todos los artículos se reúnen en una gran categoría independiente, que se encuentra en la parte superior del menú de la tienda online. No te lo pienses mucho si quieres comprar, ya que los artículos de temporada se suelen agotar primero. Las About You ofertas 2023 funcionan con regularidad y se reponen cada 2-4 semanas, por lo que siempre encontrarás los artículos que necesitas a los precios más bajos.

También hay un descuento de hasta el 40% en las novedades, lo que permite a los clientes darse un capricho con nuevos artículos a precios de ganga. Estas colecciones están marcadas con una pegatina de Nuevo y algunas de ellas ya tienen descuentos About You aplicados, y también se pueden utilizar otros códigos al comprarlas, lo que hace que el ahorro sea aún mayor. El importe de la prestación solo se calcula en la cesta de la compra después de introducir el código especial.

Hay un 20% de descuento en los pedidos a través de la aplicación móvil de la marca. Para ello, es necesario instalar el archivo en Android o iOS, registrarse o iniciar sesión y realizar la primera compra desde el dispositivo móvil. Tienes que activar los cupones About You en la cesta. Requisito importante: los productos de tu pedido no deben estar incluidos en otras promociones, de lo contrario, no podrás activar el código promocional.

Nuevos cupones About You para 2023

Existen descuentos About You de hasta el 75% que son válidos durante las rebajas. El descuento ha sido menor en años anteriores y en 2023 los clientes tienen la oportunidad de recibir un mayor descuento. La promoción abarca todos los productos, tanto de las colecciones antiguas como de las nuevas. No están recogidos en una sola página, sino que pueden encontrarse en cualquiera de las secciones. Los productos participantes se marcarán con un descuento. Todo lo que tienes que hacer es añadirlos a tu cesta y el importe del beneficio, excluida la entrega, se calculará automáticamente.

Si los clientes no están contentos con la entrega, hay un cupón descuento Abou You para nuevos clientes para ayudar a ahorrar dinero en ella, aunque solo se aplica a los servicios de reparto individuales. Puedes consultar la lista completa haciendo clic en la oferta. Para aprovechar el cupón, tienes que montar su cesta, pasar por caja y hacer clic en una de las empresas participantes. Recuerda estar atento a la fecha límite de la promoción.

Al inicio de la temporada, los artículos seleccionados reciben un 15% de descuento. En primavera, por ejemplo, se publican nuevos artículos, mientras que los que ya se han hecho populares entre los clientes se ofrecen con un descuento en la tienda online. Se coloca individualmente para cada artículo y no requiere el uso de un código promocional About You. El cliente solo tiene que elegir un artículo, añadirlo a la cesta y pagarlo.

El descuento puede llegar al 30% y se trata de artículos especialmente demandados por los clientes. Todos ellos se reúnen en una gran sección independiente durante la promoción, con más de 5.000 productos a disposición de los clientes. Hay que añadirlos a la cesta y asegurarse de aplicar el código promocional online About You, que dará un descuento adicional.

Descuentos About You para días festivos

Antes y durante las fiestas principales, los clientes tienen la oportunidad de deleitarse a sí mismos o a sus seres queridos con regalos con una media del 60% de descuentos About You. Para ello, se seleccionan los artículos más solicitados, los que no se han agotado desde temporadas anteriores y, por supuesto, las novedades.

El acontecimiento más popular es el de las Rebajas de Enero. Es entonces cuando los clientes tienen acceso a la más amplia gama de artículos en exclusivos cupones de descuento About You. También se ofrecen descuentos antes de los siguientes eventos, entre 1 y 3 semanas antes:

Black Friday;

Día de la Madre;

Cyber Monday;

Navidad.

Antes de beneficiarse de las promociones, debes comprobar las reglas cuidadosamente, ya que algunas solo son válidas para nuevos clientes, no funcionan con otros descuentos About You o solo se aplican a través de la app.

Black Friday es el segundo evento más popular, pudiendo durar de dos a tres semanas. Se pueden encontrar descuentos de hasta el 50%, y el número de ofertas es tan variado como en la Nochevieja. Hay promociones para nuevos clientes, participantes en programas de bonificación y usuarios de aplicaciones móviles. Por regla general, no hay condiciones especiales para activar los códigos promocionales, pero aun así es aconsejable estudiarlos detenidamente, porque no es raro que los clientes no hayan terminado de leer las normas en cupones About You y no puedan utilizar los códigos.

El Cyber Monday también está de moda. La venta se considera una de las más cortas del sitio, con una duración máxima de una semana, pero la empresa lo utiliza para vender colecciones antiguas y presentar otras nuevas.

Productos de marca con un código descuento About You

La sección más popular del sitio web es el Top 100, que contiene los artículos que los clientes compran más a menudo en la tienda online. Se trata de artículos de temporada, normalmente con descuentos ya en vigor, pero algunos de ellos se utilizan en otras promociones. La sección incluye los propios productos de la marca, así como artículos de otras marcas para mujeres, hombres y niños.

Otra categoría muy solicitada es "Ropa para embarazadas". No todos los sitios web ofrecen ropa de maternidad especializada, por lo que tienen una gran demanda. Aquí encontrarás prendas de corte holgado, confeccionadas con materiales bien estirados y con detalles especialmente pensados para la barriga. Por ejemplo, vaqueros con cintura ancha elástica o vestidos sueltos de algodón.

La sección infantil también es digna de mención, con cerca del 50% de la gama en disfraces. Hay opciones deportivas e informales para salir y para estar por casa. Los artículos están disponibles en muchas tallas, incluso para los más pequeños. Hasta el 70% de la gama tiene descuentos regulares de hasta el 75%. Si te cuesta decidirte por una talla, puedes probarla y devolverla al mensajero, solo tienes que elegir la opción "Pago a la entrega".