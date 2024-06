Set rutes per gaudir del paisatge català damunt la bicicleta

L'estiu ja treu el cap, i abans que comenci la intensa calor és el moment ideal per treure la pols a la bicicleta i gaudir de la natura amb opcions ciclistes com la BBT o la gravel, en auge en els darrers anys a casa nostra. Recórrer part o la totalitat del país en bicicleta pot ser una oportunitat diferent i particular de descobrir el territori. Per això, proposem fins a set rutes tant per a ciclistes de carretera com de muntanya.

La Terracuques (Berguedà)

Comencem amb una ruta fàcil, la coneguda com Terracuques. Comença a l'aparcament que trobarem a l'entrada de Berga sud, al capdavall del passeig de la Pau, a 661 metres d'alçada. Sortirem en direcció al Passeig i a la primera rotonda –amb l'emblema de la Patum- agafarem la carretera de Sant Fruitós amunt. Al capdamunt del carrer girarem a mà esquerra en direcció a la Valldan. Passat el veïnat, arribarem a la carretera C-26 que seguirem 17 Km. Passarem per Avià, l'Espunyola i arribarem a la bifurcació amb la B-420 que agafarem en direcció Montmajor i Cardona.

Pocs metres més endavant, a mà esquerra trobarem el trencant que entra al poble. Nosaltres seguirem en direcció sud per aquesta mateixa carretera uns 7 Km. Al costat del punt quilomètric 7, deixarem aquesta carretera per agafar-ne una de més estreta que surt per la dreta i que ens portarà cap als poblets de Gargallà, Vilandeny i Sorba fins a tocar Navès on enllaçarem amb la C-26 que agafarem cap a la dreta.

Seguirem aquesta via cap a Montmajor, L'Espunyola i Avià, sense deixar-la més fins a retornar a Berga, el punt on havíem iniciat aquest itinerari. En total són 60 quilòmetres i 849 metres de desnivell.

Creu d'Aragall (Castellví de Rosanes)

Situat al Baix Llobregat, és un port de muntanya força tranquil pel que fa al trànsit però exigent. L'ascens comença a la població de Gelida. L'asfalt és força rugós i hi ha poc voral. Són un total de 6,8 quilòmetres i 419 metres de desnivell



La Catllaràs des de Guardiola del Berguedà

Seguim a la província de Barcelona, però més lluny de la capital. Concretament al Berguedà. La ruta s'inicia a la plaça de l'església de Guardiola de Berguedà, d'on sortim per la B-402 en direcció la Pobla de Lillet pujant suaument pel costat del riu Llobregat. Creuarem el poble i, seguirem per la mateixa via en direcció al coll de Merolla en una pujada suau però constant. Un cop assolit el coll iniciarem –amb el canvi de nomenclatura de la carretera fruit del canvi de província- el descens en direcció Gombrèn per la GI-402, on no arribarem.

En arribar a la riera de Garfull, agafarem una carretera asfaltada que marxa per l'esquerra en direcció Montgrony. Començarem a pujar i, un cop fets un parell de quilomètres, deixarem aquesta carretera per agafar-ne una que marxa per l'esquerra, amunt, en direcció el castell de Mataplana, per on passarem en poca estona. Seguirem amunt fins arribar a la collada del pla de l’Espluga on trobem el refugi homònim, a l'esquerra de la carretera.

A partir d'aquí iniciem un tram planer que ens portarà fins a Castellar de n'Hug per enllaçar amb la BV-4031 que agafarem cap a l'esquerra en direcció Castellar de n'Hug i, tot seguit, la Pobla de Lillet en una llarga baixada. Un cop a arribat a la Pobla, ja només ens quedarà girar cap a la dreta per la B-400 que ens retornarà a Guardiola de Berguedà, punt on havíem iniciat la ruta. En total són 61 quilòmetres de ruta i 1345 metres de desnivell.

Passeig en BTT per les Terres de l'Ebre

Et proposem dues etapes d'un quilometratge assequible en un territori agradable i sense massa exigències, per la qual cosa és una ruta apta per a molts públics.

La primera proposta va de Falset a Móra d'Ebre, passant per Tivisa, a través d'un recorregut de 38,90 km i un desnivell positiu de 760 metres. Es preveu fer en 2:30 hores tenint en compte els ciclistes més experimentats, i sense comptar les parades que podem fer al llarg del recorregut, a punt com el Museu Lula Pérez-Marçà-Giné o el Celler-Museu la Miloquera.

La segona ruta ens porta de Móra d'Ebre a Arnes, passant per Miravet, és més llarga. En concret, 49,61 km i un desnivell positiu de 521 metres, que es preveuen fer durant 3:30 hores. Pel camí, podem parar a indrets com el mateix Castell de Miravet, o descobrir el celler cooperatiu de Pinell de Brai.



Les Fonts, al Solsonès

El Solsonès també ofereix desenes de rutes en bicicleta. Una d'elles és la de les Fonts, una ruta de BTT i assequible per a tots els públics. Comença a l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord. Segueix les fonts més importants dels voltants de Sant Llorenç de Morunys resseguint els corriols. Cal destacar la font Puda, d'aigues sulfuroses. En total són 11 quilòmetres i dura una hora, aproximadament.



Santuari de Pinós

No ens movem del Solsonès per fer una altra ruta en BTT, aquesta una mica més complicada. Són 35 quilòmetres amb un 600 metres de desnivell. És circular i comença i acaba al Santuari de Pinós. Et porta fins al Santuari del Miracle i de tornada passa pels pobles de Sant Just d'Ardèvol i d'Ardèvol. Durant el recorregut podràs gaudir del paisatge, les fonts, dòlmens, etc.

Camí del Riu de Lleida

El camí del Riu de Lleida és un passeig per fer excursions a peu i en bicicleta. La seva longitud és de 17 quilòmetres i el seu recorregut va des del Parc de la Mitjana fins als Aiguamolls de Rufea i l'ermita de Butsènit, pel marge dret del riu, i fins al canal de Seròs pel marge esquerre. L'atractiu d'aquesta ruta, més enllà de poder ser una escapada familiar per la seva facilitat, són els paisatges naturals fluvials que inclou l'itinerari, com els aiguamolls de Rufea i els patamolls de Butsènit.