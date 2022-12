8 rutes amb bici per Catalunya assequibles per a tota la família 

En els últims anys, la bicicleta s'ha convertit en un dels mètodes de transport més populars. És un mitjà sostenible, afavoreix l'activitat física i, normalment, permet gaudir de l'entorn. En un territori ple de paisatges naturals com Catalunya, la bicicleta és el transport ideal per descobrir la terra.

Sigui per descobrir les comarques catalanes amb calma i des d'una perspectiva diferent, o perquè us voleu iniciar en aquest esport, us portem vuit rutes en bicicleta de dificultat mínima que es poden fer a Catalunya. Recordar, però, que malgrat que es tractin de rutes senzilles, sempre cal dur el mòbil ben carregat, aigua i alguns queviures, així com anar fent parades per descansar i portar una roba adequada per l'activitat.

Ruta del Ferro i del Carbó al Ripollès

La ruta del Ferro i del Carbó és un camí que neix al poble de Ripoll i acaba a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). L'origen d'aquesta via de tren es remunta al 1880, quan les mines de carbó d'Ogassa necessitaven instal·lacions ferroviàries per poder transportar el combustible fins a Barcelona.

Actualment, aquesta ruta recorre 12 quilòmetres i té un desnivell total de 160 metres. Aquest recorregut permet rememorar el passat industrial de la zona: la tradició de la farga al Baix Ripollès i l'extradició de carbó a les mines d'Ogassa. D'aquesta ruta destaquen el monestir de Santa Maria, les mines d'Ogassa i Sant Joan de les Abadesses.

Ruta del Carrilet II, entre Girona i Sant Feliu de Guíxols

La segona etapa de la ruta del Carrilet té gairebé 40 quilòmetres de longitud. Avança en suau pendent des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols i arriba al punt més alt a Cassà de la Selva (136 metres). Segueix el recorregut de l'antic tren de via estreta Girona–Sant Feliu, i permet conèixer dues comarques (Gironès i Baix Empordà) des de la conca del Ter fins a la vall del Ridaura.

Sortint de Girona, la ruta travessa, en primer lloc, la depressió de la Selva, caracteritzada per un paisatge en mosaic amb alternança de conreus i forests. La segona meitat del traçat discorre per la vall del Ridaura, que, amb un suau desnivell, facilita l'arribada al mar just a Sant Feliu de Guíxols, població bressol del topònim "Costa Brava", des de la qual es pot gaudir de magnífiques vistes.

L'etapa Baix Empordà de la Pirinexus

La Pirinexus és una ruta circular de 353 quilòmetres que recorre el nord de la província de Girona i el sud de la regió francesa d'Occitània. A causa de l'extensió de la ruta, aquesta es divideix en diverses etapes. Una de les més fàcils i gratificants és la del Baix Empordà, ja que només recorre 30 quilòmetres i amb prou feines té desnivell.

L'etapa comença a Bellcaire, voreja el massís del Montgrí, on es troben vestigis paleolítics i un castell que corona la muntanya, i segueix per Torroella de Montgrí. Travessa el riu Ter i duu a Palau-sator, un poble amb un nucli medieval que conserva restes de muralles i la torre d'entrada al recinte. Finalment, l'etapa del Baix Empordà connecta amb la ruta del Tren Petit.

Ruta del Tren Petit al Baix Empordà

La ruta del Tren Petit uneix Palamós i Palafrugell, al Baix Empordà, i s'allarga sis quilòmetres. El traçat transcorre per part de l'antic recorregut de l'anomenat tren petit, que connectava Palamós amb Girona, passant per la Bisbal d'Empordà. La via actual passa pels municipis de Palamós, Mont-ras i Palafrugell, i permet explorar els paisatges de l'Empordanet i travessar la plana de l'Aubí, envoltada pel massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.

Ruta del Baix Ebre

La ruta del Baix Ebre, a Tarragona, flanqueja gairebé íntegrament el curs de l'Ebre entre Benifallet i Tortosa. El trajecte és de 25 quilòmetres i té 19 túnels on és imprescindible portar llanterna a la bicicleta. El primer tram, a l'altura de Benifallet, és el més espectacular i el caracteritza un paisatge boscós.

Per contra, a Xerta la protagonista passa a ser la memòria pública, arran la instal·lació d'un panell explicatiu que inclou la història dels 2.700 presoners republicans forçats per la dictadura a construir la via fèrria de la Vall de Safan. L'últim tram de la via verda s'endinsa en una zona més habitada, passant per Jesús, Roquetes i, finalment, Tortosa.

Via Verda de la Terra Alta

Aquest itinerari es troba entre les poblacions d'Arnes i el Pinell de Brai, a Terra Alta. La ruta amb bici és lineal i té uns 300 metres de desnivell, essent un destí ideal per novicis i famílies amb infants. És un recorregut asfaltat de poc més de 23 quilòmetres, els quals passen sobre l'oblidada infraestructura de l'antiga via de ferrocarril. Travessa cinc viaductes, 20 túnels entre els barrancs del riu Canaletes i salts d'aigua, tots ells envoltats de boscos de pins.

La Via Verda del Llobregat

Seguint el riu Llobregat, al terme de Cercs (Berguedà), la Via Verda del Llobregat és un recorregut que utilitza part de l'antic traçat ferroviari entre Manresa i Berga. L'itinerari s'endinsa a l'univers de les colònies industrials del segle XIX i les antigues fàbriques tèxtils de la comarca.

Alhora, un dels punts forts del recorregut és el Pont de Pedret, un dels més emblemàtics de Catalunya. Té uns 80 metres de llargada, és d'origen medieval i passa per sobre del Llobregat. També val la pena visitar l'església de Sant Quirze de Pedret, un dels exemplars d'arquitectura religiosa preromànica més ben conservats a Catalunya.

Camí del Riu de Lleida

El camí del Riu de Lleida és un passeig per fer excursions a peu i en bicicleta. La seva longitud és de 17 quilòmetres i el seu recorregut va des del Parc de la Mitjana fins als Aiguamolls de Rufea i l'ermita de Butsènit, pel marge dret del riu, i fins al canal de Seròs pel marge esquerre. L'atractiu d'aquesta ruta, més enllà de poder ser una escapada familiar per la seva facilitat, són els paisatges naturals fluvials que inclou l'itinerari, com els aiguamolls de Rufea i els patamolls de Butsènit.