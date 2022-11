7 propostes que no et pots perdre per descobrir el Berguedà

El Berguedà és la comarca més septentrional de la província de Barcelona. A mig camí entre la ciutat de Barcelona i la Cerdanya, és lloc de pas per a molts, sobretot durant les vacances estiuenques i especialment durant l'època de neu.

L'entorn natural és la joia de la corona del territori, però no només això: hi podem trobar patrimoni romànic, història de carbó i colònies tèxtils, dinosaures, gastronomia... i fins i tot tres patrimonis mundials de la UNESCO.



Parc Natural del Cadí Moixeró

El Parc Natural del Cadí i del Moixeró és un dels més grans de Catalunya. La barrera muntanyosa és rica en flora, fauna i paisatge: les fonts del Bastareny i del Llobregat, el pic de la Costa Cabirolera -que amb 2.604 metres és el sostre de la comarca i de la província-, el Comabona (2.547 m), el Puigllançada (2.409 m) i el popular Pedraforca (2.506 m) són alguns dels indrets més destacats.

Segons detalla el portal turístic de la comarca, una extensa xarxa de camins guia als visitants pels indrets més sorprenents. "Un conjunt de poblets us acolliran per descansar tot gaudint de la seva calma i gastronomia", afegeix.

Durant l'hivern (1 d'octubre-31 de maig), el Centre del Parc (Bagà - Carrer La Vinya, 1), està obert de dilluns a divendres de 8 a 15 h, i les tardes de dimarts i divendres de 16 a 18:30 h. Els dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 18:30 h, i els diumenges de 9 a 13 h. En horari d'estiu (1 de juny-30 de setembre), es pot visitar de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h, els dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 18:30 h i els diumenges de 9 a 13 h.

Romànic

El Romànic fou un corrent força homogeni que es va desenvolupar en l'actual Europa occidental des del segle XI fins ben entrat el segle XIII. A Catalunya hi fou ben present, i al Berguedà hi té un paper molt important en arquitectura i pintura.

La comarca disposa avui en dia de 12 esglésies preromàniques i romàniques. D'aquestes, sis estan obertes al públic tot l'any i gestionades per diverses entitats. Es tracta del Monestir de Sant Llorenç, Sant Quirze de Pedret, Sant Sadurní de Rotgers, Sant Vicenç de Rus, Sant Vicenç d'Obiols i El Monestir de Santa Maria de Serrateix.

Les altres sis esglésies també es poden visitar amb visita prèviament concertada, com Sant Pere de Serrateix. O bé demanant la clau en cadascun del llocs indicats per cada església: Santa Maria de Lillet, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Martí de Puig-Reig, Sant Andreu de Sagàs i Santa Maria d'Avià.

Colònies Tèxtils del Llobregat

14 colònies i la fàbrica de Cal Metre configuren una concentració única de colònies tèxtils. Es van començar a construir durant la segona meitat del segle XIX a tocar del riu Llobregat. Tenen tant elements comuns entre elles com elements singulars que fan que no n'hi hagi cap d'igual.

El conjunt patrimonial permet recordar un dels capítols essencials del procés d'industrialització de Catalunya. Actualment, es poden visitar cinc espais relacionats amb el món de les colònies: Museu de la Colonia Vidal, La Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, l'Església de la Colònia de Cal Pons, Casa Teixidor Bassacs i la Ruta Cultural de l'Ametlla de Merola.

També es pot conèixer millor aquest passat recorrent a peu o pedalant per la Ruta de les Colònies tèxtils del Llobregat. Amb un total de 32 km, comença al Pont de Pedret i acaba a Balsareny, seguint les marques blanques i grogues del PR-C144.

El Museu de les Mines de Cercs

El Museu de les Mines de Cercs mostra com es vivia i es treballava en una mina de carbó i mitjançant un ferrocarril miner. S'hi poden visitar un total de 450 m de la galeria Sant Romà. La història de la mineria de carbó és clau en la comarca del Berguedà, i va tenir gran importància econòmica i social durant molts anys.

Relacionat amb el territori, Dinosaures Fumanya és espai molt vinculat al Museu de les Mines. Ofereix diverses activitats per conèixer i experimentar la vida d'aquests éssers desapareguts. El jaciment de Fumanya, al terme municipal de Fígols, va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) el 2014.



Selecció d'itineraris circulars de diferents dificultats i durada. — Oficina de Turisme del Berguedà

Senderisme

La comarca del Berguedà ha recuperat recentment vells camins, amb l'objectiu de visibilitzar territori i història, alhora que es gaudeix dels paisatges i la natura. Muntanyes, valls, fonts, boscos… l'oferta per recórrer a peu i connectar amb la natura és inacabable, per la qual cosa és una opció que ens permet repetir i repetir.

El portal de turisme del Berguedà ofereix més d'una setantena d'itineraris circulars per als visitants, de diferent dificultat i temps de durada. Es tracta d'una oferta per a famílies i grups diversos, però també per als més experimentats, amb llargues travesses. En aquest setntit, destaquen especialment recorreguts com el Camí dels Bons Homes, el Camí Picasso, la Cavalls del Vent, la Ruta de l'Ermità o la ruta verda del Llobregat.

Gastronomia

I, després d'una bona caminada, que millor que un bon àpat? La gastronomia també és un dels grans atractius de la comarca, amb una cuina remarcable especialment en aquesta època, amb bolets, tòfona i caça.

S'hi uneixen productes emblemàtics com els pèsols negres o el blat de moro escairat. Plats com les patates emmascarades o la vedella amb bolets també són veritables insígnies de la comarca del Berguedà, que manté la seva tradició i productes de gran qualitat.

Patrimonis de la UNESCO

Al Berguedà existeixen dues grans festes que constitueixen el Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat: la Patum de Berga i la Fia-faia. En el primer dels casos, ha acabat esdevenint una de les festes més representatives del calendari de Catalunya.

Provinent de les antigues manifestacions de teatre popular medieval, es representa al carrer amb la participació ciutadana, i fa més de 600 anys que es manté viva. El foc, la música i la mateixa gent són protagonistes.

La Patum només se celebra per Corpus, però durant l'any podem veure els elements de la festa al Convent de Sant Francesc. Es tracta d'una mostra amb més d'un centenar d'elements de la festivitat, que es pot visitar dissabtes i diumenges, d'11 a 14 h i de 17 a 20:00 h.

La Guita Xica i la Guita Grossa dansen a la plaça de Sant Pere de Berga. — Carola López / ACN

L'altra gran festa és la Fia-Faia, una tradició nadalenca d'origen precristià, celebrada a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola des del segle XIV. Relacionada amb el solstici d'hivern, s'interpreta com una pregària col·lectiva per aturar l'escurçament dels dies.

El 16 de novembre de 2010, La Patum fou declarada festa patrimonial d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. I el 2015 la Fia-Faia va ser admesa a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat juntament amb les falles d'estiu del Pirineu. A més, la comarca compta amb una colla castellera, els Castellers de Berga, i aquesta pràctica cultural també fou declarada el 2010 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.