Una cooperativa vol fer renéixer un gran edifici del barri vell de Berga

Berga reconeix un problema estructural i de degradació de l'habitatge d'algunes zones del barri antic de la ciutat. Després d'any d'insuficients accions, molts dels pisos es troben deshabitats i en molt mal estat, i no s'ha trobat solució des de cap part. Enmig de tot plegat, ara una iniciativa pretén recuperar una d'aquestes construccions.

Es tracta de Cal Blanxart, un gran edifici ubicat enmig de la part alta del barri vell de la ciutat, al al carrer Buxadé. Després d'anys sense inquilins i amb la consegüent degradació, ara s'hi volen fer 14 habitatges d'entre 40 i 80 m². Es tracta del 60% de l'edifici previst per la iniciativa, ja que en el 40% restant s'hi volen crear fer espais comuns, amb l'objectiu de recuperar la vida en comunitat que havia tingut el lloc.

Per tirar endavant el projecte s'han unit en un grup motor 13 persones d'entre 25 i 71 anys que volen garantir l'accés a un habitatge digne, estable, sostenible i autogestionat. I no de qualsevol manera, sinó apostant pel model de cooperativa, apartant-se així del mercat immobiliari, una "alternativa al model capitalista d’habitatge que l'ha portat a l'actual situació de degradació i d'especulació".

"Llogar un pis o la masoveria urbana no ens encaixava, perquè l'edifici seguiria sent d'un privat. Per això vam dir que la millor opció era crear una cooperativa, comprar l'edifici i treure'l del mercat", detalla Judit Muñoz, una de les impulsores.

El pati interior de Cal Blanxart. — Cal Blanxart Coop

A hores d'ara a Cal Blanxart hi tenen previst viure un total de vuit unitats de convivència, però esperen arribar a les 14 per a fer-ho viable. Asseguren que se'ls ha acostat molta gent d'ençà que van presentar el projecte, alguns interessats en viure-hi, però "és decisió que no es pren d'un dia per l'altre".

Acompanyats per La Dinamo, una fundació que dona suport a altres projectes similars arreu de Catalunya, preveuen entrar-hi a viure finals del 2026. Un cop comprat l'edifici abans d'acabar l'any, preveuen que les obres comencin a finals de l'any 2023.

Calculen que necessitaran prop de 2,5 milions d'euros de pressupost, que sortiran essencialment d'un crèdit bancari (1,5 milions), així com d'ajudes i subvencions (500.000 euros) i de les aportacions directes dels socis (450.000 euros). El gruix de la despesa serà per la compra i rehabilitació pròpiament, amb un total d'1,8 milions, el que suposa un 75% del total. La resta de diners es destinaran a contingències i despeses vàries (300.000), a l'equip de gestió (165.000 ) i a l'equip tècnic per a la construcció (155.000 ).

Actualment, s'està enllestint l'avantprojecte d'arquitectura per tirar endavant la iniciativa tal com l'han pensat. "Es una rehabilitació bastant completa, no podem dir que integral, però sí que moltes coses es fan de nou. Sempre intentarem mantenir tot el que es patrimoni, però canviaran molts espais", detalla Muñoz.

Els socis de la cooperativa són els qui financen el projecte a hores d'ara, amb l'objectiu d'acabar comprant l'edifici a través d'aquest crèdit bancari. Va ser a principi d'any quan van signar les arres de compra, i esperen oficialitzar el traspàs a principis d'aquest 2023 entrant.

La sala d’estar, interior-exterior, amb vistes a cal Blanxart. — Cal Blanxart Coop

La iniciativa també preveu tirar endavant una cooperativa de consum, més enllà de la cooperativa d'habitatge, però en el marc del mateix projecte. Defensen Cal Blanxart com a "projecte de ciutat", un espai que tindrà hort, pati, espai per entitats, local comercial cooperatiu, taller, biblioteca i sala d’estudis, sala de rentadores i biblioteca de les coses.

Un gran edifici

Cal Blanxart és un edifici al cor de la part alta del centre històric de la ciutat de Berga. L'edifici es localitza al número 18-20 del C/ Buxadé i la seva façana principal d'accés fa continuïtat amb la casa de Cal Sarraïs. Al centre s'hi ubica una escala, amb diversos balcons al seu voltant, i també té un gran pati a la part del darrere, que es pot utilitzar com a hort.

Muñoz explica que van "descobrir" l'edifici quan un dels implicats buscava un hort al barri vell, en un moment en el qual el grup d'amics vivia a la zona. "Veure aquell edifici tan gran en desús ens va fer plantejar opcions per anar-hi a veure", reconeix.

L'immoble pren el nom del doctor Blanxart, que és qui va deixar l'edifici tal com està ara, segons han detallat els impulsors del projecte. Actualment, és propietat d'una família que ja no viu a la ciutat de Berga, amb qui han estat negociant durant un bon grapat de mesos, detallen els impulsors.

"No teníem clar el fet de tirar-ho endavant, sobretot per la viabilitat econòmica. Però sempre ens hem entès molt bé i han tingut molt bona disposició i ens han facilitat moltes coses", sosté Muñoz.

El model cooperatiu

El model pel qual han optat els impulsors de Cal Blanxart contempla que els socis de la cooperativa tinguin cedits els drets d'ús de l'espai, per bé que no siguin propietaris de l'habitatge. Es tracta d'una cessió indefinida, sempre que es compleixi el règim intern, però flexible, ja que hi ha llibertat per marxar en qualsevol moment, segons ha detallat Muñoz. "Deixes de pagar les quotes mensuals i se't retorna l'aportació inicial, que és un gruix important de diners", diu la impulsora del projecte.

La jove ha detallat que es tracta d'un model que ja s'està aplicant en altres països, i fins i tot en alguns ja hi ha "molta tradició", posant d'exemple el Quebec. "És un model que funciona. No estem descobrint la sopa d'all", defensa sobre la viabilitat de la iniciativa.

L'Ajuntament celebra la iniciativa

L'Ajuntament de Berga ha celebrat aquesta iniciativa privada. Ho fa per dos motius: per la proposta d'accés a l'habitatge i per la zona on s'ubica l'espai, segons ha detallat el regidor d'Habitatge i Urbanisme, Aleix Serra.

"Les cooperatives són una via molt bona, però requereixen una iniciativa que moltes vegades no estem acostumats, requereixen militància, però tot és començar. Celebrem qualsevol actuació per rehabilitar habitatges, però sobretot al barri vell. A més un de tan gros i situat on està", argumenta.

El regidor diu que la cooperativa no ha demanat cap ajuda a l'ajuntament a hores d'ara, i confia que tinguin en compte les opcions que ofereixen els Next Generation. "Pel futur, si apareix interès d'una o més cooperatives, podríem posar a concurs o establir com accedir a un solar que tenim", ha avançat.

El passatge previst, un espai comunitari, de relació i celebració, segons defineixen. — Cal Blanxart Coop

I és que, per bé que el consistori "pràcticament no té edificis d'habitatge en propietat", sí que hi ha aquesta oportunitat en un solar. "Si les opcions són de rehabilitació i al barri vell, sempre serà millor. Però si hi ha interès de més cooperatives i demanen un solar públic, ens mourem", assegura Serra.

El regidor també ha definit com un problema estructural el que pateix el barri vell, una zona molt densa, amb edificis "de no gaire qualitat i amb molt pendent". "Hem arribat als nostres dies amb zones amb moltes cases abandonades, mig abandonades o gent vivint de forma irregular. Una situació bastant dolenta", reconeix.

Considera que l'"abandonament i la degradació molt important, fins a arribar a la ruïna i el perill, d'alguns edificis" que hi ha hagut en les darreres dècades s'ha sumat a les "especulacions" dels 2.000, on es van fer "petites operacions de maquillatge", sense rehabilitar.