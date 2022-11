Sindicats de l'habitatge ocupen la seu d'un fons inversor per evitar cinc desnonaments a Ciutat Vella

Els sindicats de l'habitatge del Raval i Ciutat Vella han ocupat aquest dijous la seu del fons inversor Haya Real Estate per exigir la suspensió de cinc desnonaments en aquesta zona de Barcelona. Al voltant de les 11 del matí, els membres de les dues plataformes s'han presentat a les oficines per demanar que s'ofereixi lloguer social a les famílies afectades, ja que, segons els sindicats, "totes elles compleixen els requisits de vulnerabilitat i manca d'alternativa habitacional".

"Divarian (de la qual n'és gestor Haya Real Estate) és una de les moltes seccions que té Cerberus, un dels majors fons voltor del món. Els fons voltor no són ens abstractes; malgrat ser òrgans d'acumulació capitalista internacionals se'ls pot atacar, se'ls pot doblegar. Avui som aquí per això", han afirmat des del Sindicat Habitatge Raval a través del seu compte de Twitter. Els membres dels sindicats també han recordat que, com és un gran tenidor, si no opta per aquesta via estaria incomplint la llei 24/2015.

Els manifestants han penjat diverses pancartes a les finestres i, finalment, els treballadors de la seu han marxat, deixant les oficines tancades. Els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets, on han vigilat que les sortides dels treballadors es desenvolupessin sense incidents i han exercit de mediadors entre les dues parts.

Pel que fa a les famílies pendents del desnonament, els sindicats apunten que tres viuen al Raval i dos més al casc antic. Tal com han explicat a través de les xarxes socials, després de l'ocupació d'avui han aconseguit obrir negociacions pels casos de totes elles.