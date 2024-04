La sarta de bulos contra Pedro Sánchez y su mujer: de la falsa Begoña Gómez a la "sauna gay"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles una carta en la que se reconoce abatido por los "ataques sin precedentes" de la derecha y la extrema derecha contra él y su familia. El líder del Ejecutivo reflexionará este fin de semana sobre su continuidad en el cargo y se pregunta si verdaderamente "merece la pena". Lo cierto es que la ristra de bulos y noticias falsas que han disparado tanto las redes como los medios de desinformación durante estos cinco años es infinita.

El pseudosindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido poner en marcha una investigación después de admitir a trámite la demanda. El grupo ultra ha reunido en siete páginas un total de ocho recortes de El Confidencial, Voz Pópuli, The Objective, ES Diario y Libertad Digital con presuntas informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, todas ellas sin contrastar. La propia organización ha admitido horas después que es posible que su denuncia esté basada en noticias falsas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado el archivo del caso.

"Me atrevo a decir que hay sospechas de que nuestra querida segunda dama, porque la primera es la Reina, me atrevo a decir que en un inicio fuera Begoño". Con estas palabras, Pilar Baselga puso en marcha una espiral de bulos y descalificativos que parece no tener fin. La tertuliana se inventó que la mujer del presidente era una persona transexual y lo soltó ante las cámaras de Distrito TV, un canal de YouTube que también se emite por la TDT en algunas comunidades. El presentador le preguntó por la fuente de la que había sacado la información. Ella aseguró que lo había leído en "medios más alternativos" y fue un paso más allá al relacionarla con una presunta trama de narcotráfico en Marruecos.

Villarejo también tiene su cuota de protagonismo en este entramado. El comisario aseguró en su día que una red de "saunas gays" del padre de Begoña Gómez había sido utilizada para extorsionar a distintos líderes políticos. "El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay". Este es el titular que sacaron en su día medios como ES Diario y del que también se hicieron eco OKDiario y El Mundo. El portal del agitador Javier Negre también habló del "imperio sexual" y los supuestos "prostíbulos" que rodearían al líder del Ejecutivo. Las acusaciones de "espionaje" y extorsiones llegaron a algunos parlamentos autonómicos de la mano de PP y Vox.

Las primeras informaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez salen en el sumario del caso Koldo y las publicó precisamente El Confidencial. La prensa puso el foco en una serie de presuntas reuniones con representantes de Air Europa durante la pandemia. Manos Limpias recoge en su denuncia noticias publicadas por digitales de derecha y ultraderecha que apuntarían a un supuesto tráfico de influencias a través de la aerolínea por parte de la esposa del presidente.

El PP de Feijóo considera que existe aquí un posible conflicto de intereses y llevó el caso ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, que contestó asegurando que Begoña Gómez "no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades". El organismo desestimó el caso, aunque los medios de desinformación apenas recogieron la noticia. The Objective tuvo que rectificar la semana pasada por una supuesta información que hacía hincapié en las subvenciones recibidas por una tal Begoña Gómez. Telemadrid llegó a abrir sus informativos con este titular, pero se trataba de otra persona con el mismo nombre y apellidos que la mujer del presidente.

Begoña Gómez no ha sido la única víctima de los bulos de la extrema derecha. Las redes sociales también difundieron la noticia falsa de que el hermano del presidente del Gobierno ha sido "colocado" al frente de la dirección de fotografía del BOE. Libertad Digital, Voz Pópuli y Carlos Herrera también soltaron que el hermano de Pedro Sánchez vivía en Portugal "o lo simulaba" para "no pagar impuestos" en España. El padre del jefe del Ejecutivo y su círculo de amigos también han sido objeto de esta escabechina. La Justicia, los medios y la derecha política llevan cinco años alineados contra un resultado electoral que no les termina de agradar.