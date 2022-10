Els principals mercats medievals de Catalunya per visitar en família

Les fires i mercats medievals s'han convertit en una tradició a desenes de poblacions catalanes, que durant un cap de setmana (o més) tornen a l'Edat Mitjana recreant situacions passades. Els carrers i avingudes del centre històric del municipi o ciutat s'omplen de parades de pa artesanal, mel, joguines de fusta, braçalets i arracades fetes a mà, entre moltes altres coses.

Cada poble o ciutat explica com vivien els nostres avantpassats, quins oficis tenien i quines eren les seves tradicions i costums a través de recreacions històriques i espectacles. A més, desenes de paradistes es disfressen per fer més realista l'experiència del visitant. El llistat de mercats medievals de Catalunya és molt llarg, per això us deixem amb els millors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família.

Setmana medieval de Montblanc

El mercat medieval per excel·lència de Catalunya és el de Montblanc. Durant una setmana, els carrers i avingudes de la capital de la Conca de Barberà s'omplen de parades de productes artesans amb el tradicional mercat medieval, i les recreacions històriques organitzades per diferents entitats del municipi transporten als visitants a l'Edat Mitjana. L'any que ve, la Setmana Medieval de Montblanc se celebrarà del 21 d'abril a l'1 de maig de 2023. L'acte més popular és la representació de la llegenda de Sant Jordi.

Fira del bosc medieval de Canyamars

El 15 i 16 d’octubre, Canyamars, un petit municipi del Maresme, es converteix en un poble de l'Edat Mitjana, amb exhibicions d’oficis i artesania, música, activitats per a totes les edats i un mercat medieval que ofereix tot tipus de productes artesanals.



Mercat Medieval de Besalú

Besalú, un dels pobles més bonics de Catalunya

La Fira Medieval de Besalú, que normalment se celebra a l'agost, és un dels esdeveniments més multitudinaris d'aquesta petita vila medieval de Girona. Durant tres dies, el visitant farà un viatge en el temps a l'antic comtat medieval de Besalú amb desenes d'activitats per a tota la família i un dels mercats medievals més autèntics de Catalunya.



Mercat medieval de Vic

Els amants dels mercats medievals tenen una cita a Vic pel pont festiu de la Puríssima, que enguany s'allargarà del 8 a l'11 de desembre. És un dels mercats més coneguts de Catalunya i un dels més autèntics. La ciutat reviu el seu passat més medieval a través de recreacions històriques pel centre històric, on també s'instal·len desenes de paradistes disfressats per l'ocasió. El moment més important de la fira és la representació teatral de l'episodi històric conegut com L'Assalt de l'Altarriba.



Fira Medieval d’Oficis de Súria

Continuem amb el mercat medieval Súria del 12 i 13 de novembre, una cita imprescindible del calendari festiu del Bages. Paradistes, artesans d'oficis tradicionals i taverners s'instal·len al centre històric d'aquest municipi per demostrar als visitants algunes de les tradicions i costums medievals.

Fira Medieval de Peralada

Castell de Peralada.

Besalú no és l'únic municipi de Girona amb un passat medieval. Aquest petit poble del l'interior de l'Alt Empordà s'ha convertit en un dels principals destins turístics del nord de Catalunya gràcies a l'imponent castell de Peralada, d'origen gòtic i renaixentista. El primer cap de setmana de juny organitzen el seu propi mercat medieval, sota el nom de Na Mercadera.



Mercat medieval de Poble Espanyol

Del 23 al 25 d’octubre, el Poble Espanyol, a Barcelona, es transforma en un autèntic poble medieval, amb un mercat de l’època i desenes d'activitats per fer amb els més petits.



Mercat Medieval dels Canonges

Els carrers estrets del voltant de la catedral de Santa Maria, del segle XII, de Canonges acullen a principis de juny un mercat medieval ple de personatges caracteritzats, tallers i activitats per a tota la família. Hi podem trobar tot tipus de materials i productes, des d'espelmes i perfums a joguines de fusta, coses fetes amb ceràmica i vidre, mel, embotits, formatges del Pirineu, entre altres.