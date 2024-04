Vuit llocs per anar amb els nens sense sortir de Barcelona 

Barcelona és una ciutat apta per a tots els públics. Els més petits disposen de desenes de llocs on poder passar una bona estona, tant a l'aire lliure com en espais tancats. Des de museus amb activitats i exposicions que els deixaran amb la boca oberta, a parcs infantils d'allò més extravagants i on podran conèixer altres nens i passar-s'ho d'allò més bé. Si els agrada la muntanya, Collserola està plena de rutes accessibles per passar el matí o tot un dia. Us proposem vuit llocs per anar amb els nens sense sortir de la catalana.

Puja a la Cuca de Llum, el renovat funicular del Tibidabo

Comencem amb un clàssic, el Parc d'Atraccions del Tibidabo, que es troba al cim de la muntanya més alta de Collserola, amb vistes panoràmiques de tota la ciutat. Entre les atraccions clàssiques hi trobareu el Miramiralls, el Talaia o l'avió. Per arribar-hi, us proposem que proveu el renovat funicular la Cuca de Llum. El trajecte dura uns tres minuts i costa 12 euros la pujada i la baixada.

La seva reforma va suposar una renovació integral de la infraestructura ferroviària, que inclou les estacions, la plataforma de les vies i la substitució de l'antiga catenària per un tercer carril, que ha permès que els nous vehicles tinguin més alçada i, per tant, més espai interior. Els dos vehicles són de conducció automàtica amb vagons futuristes, que permeten una visió panoràmica de la capital catalana i plantegen una experiència interactiva als usuaris.



El parc infantil de Glòries

Seguim amb un altre clàssic, el parc infantil de les Glòries. Aquest pulmó de la ciutat compta amb 20.400 metres quadrats de superfície verda. I de tot aquest espai, 1.200 metres quadrats són de cautxú de diverses alçades perquè la canalla jugui i gaudeixi, juntament amb els seus tobogans. Hi ha diverses superàrees de joc.

El Telefèric de Montjuïc

El Telefèric de Montjuïc porta molts anys essent la forma més especial de descobrir els encants de Barcelona. Els seus 750 metres de recorregut permeten contemplar unes vistes incomparables, culminant el seu trajecte al Castell de Montjuïc, al cim d'una muntanya que és història viva de la ciutat. És una activitat ideal per fer amb nens ja que permet veure Barcelona i el Port des de l'aire.



Parc del Laberint d'Horta

Al Passeig dels Castanyers, al barri d'Horta, s'amaga un laberint de tamany real que deixarà amb la boca oberta els més petits. Es tracta d'un jardí-museu que constitueix el recorregut per la dualitat entre el neoclassicisme i el romanticisme. Cal destacar les nombroses instal·lacions d'aigua i les peces escultòriques (algunes de la mitologia grega) repartides per tot el parc.



Laberint d'Horta. — Ajuntament de Barcelona

L'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona

Seguim amb l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que cada temporada acull experiències immersives espectaculars. Si l'any passat Frida Kahlo va ser la protagonista, aquest any ho és Tutankamon. L'equipament s'endinsa en la mitologia, la cultura i la vida quotidiana de l'antic Egipte a través d'una exhibició que busca integrar als espectadors en el món del passat.

La mostra viatja 3.400 anys enrere per endinsar-se en els temples, tresors i secrets de l'antic Egipte. La història d'una civilització màgica de la qual s'ha heretat infinitat d'elements culturals, a més, és explicada per un faraó nen virtual.



Collserola

Molt a prop de Barcelona i la seva àrea metropolitana tenim el Parc Natural de la Serra de Collserola, que ofereix desenes de rutes per fer amb nens. Una d'elles és la que surt de centre de Sant Cugat del Vallès, des de la plaça de Sant Octavià. La primera parada és el monestir de Sant Cugat. Després de visitar-lo caminem fins arribar a la plaça de Rotary, des d'on ens endinsem al bosc direcció la Masia de Can Borrell. Només cal anar seguint les indicacions.

Pel camí trobareu diversos punts que mereixen una parada, com el pi d'en Xandri, que fa 23 metres d'alçada, o la riera de Sant Medir, ideal per anar-se refrescant. El camí és força planer i són uns 13 quilòmetres.

L’Espai Guinovart del recinte del Poble Espanyol

Fins al 20 de maig els més petits podran gaudir de l'exposició immersiva Pinocchio 3D, un dels contes infantils més emblemàtics, a l'espai Guinovart de Poble Espanyol. La mostra proposa un extens recorregut a través de diferents sales que relaten en múltiples formats les aventures i els valors dels personatges de Carlo Collodi.

La instal·lació compta amb un recorregut que transcorre en diferents espais que inclouen una zona de titelles, una sala immersiva de 120m2, un espai amb il·lustracions, i una carpa amb figures i vestits provinents d'una representació teatral del conte. També inclou esbossos inspirats en les primeres il·lustracions, així com projeccions multimèdia amb ambientació, sons i imatges. Si bé l'exposició és en llengua catalana i castellana, els vídeos són en italià, però estan subtitulats en les dues primeres llengües.

El CosmoCaixa

El CosmoCaixa també és un lloc clàssic per anar amb els més petits i que puguin aprendre sobre història i ciència. A banda de les exposicions permanents, una de les mostres que està generant més interès al Museu de la Ciència del CosmoCaixa és la de Dinosaures de la Patagònia, una col·laboració amb el Museu Paleontològic Egidio Feruglio que ha portat a Barcelona una rèplica del dinosaure més gran mai conegut, el Patagotitan mayorum.

L'exposició ‘Dinosaures de la Patagònia’ al CosmoCaixa. — Pere Francesch

L'exposició permet conèixer una de les regions del món que conserven algunes de les restes paleontològiques més primitives del món i les restes òssies d'un dinosaure de més de 40 metres de llarg que va ser trobat per casualitat fa set anys per un poblador rural. Hi serà fins al juny.