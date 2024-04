Set cims ideals per fer amb nens i aprofitar l'arribada de la primavera

La muntanya pot ser per a tothom, independentment de sexe, edat i condició social. També per als nens, com a eina per començar a aprendre bons hàbits, i els podem ajudar a aventurar-se a pujar alguns cims. N'hi ha d'inaccessibles per als més menuts, però d'altres són totalment assequibles per als infants, sigui pel desnivell moderat o per tenir poques dificultats tècniques.

Per tot plegat, us proposem fins a set cims ideals per a fer amb els més petits de la casa, especialment amb l'arribada de les temperatures més agradables que es preveu per aquesta primavera. Anem des de clàssics de l'excursionisme fins a d'altres més oblidats, tots ideals per gaudir de la natura i l'entorn.

El cim de la muntanya del Matagalls, en una imatge d'arxiu. — Diputació de Girona

El Matagalls

Arranquem per un clàssic, allà on el personatge Josep Lopes de Plats Bruts va perdre durant una setmana un grup de nens on hi havia David Güell. Es tracta de la ruta que puja de Collformic al pic de Matagalls (1697 m), per la ruta tradicional GR5-2 d'Osona. És una ruta inclosa en el llistat del repte dels 100 Cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Segons detalla aquest itinerari, el desnivell positiu mitjà és d'un 15%: es tracta de 543 m en 3,69 km de pujada, que hem de doblar perquè tornarem pel mateix lloc. El traçat presenta tres desnivells ressenyables, entre els quals podem descansar i recuperar aire. L'esforç dels infants paga la pena quan descobreixen la vista panoràmica del cim, que veiem des dels Pirineus fins al mar.



El Turó de l'Home

El Turó de l'Home al Vallès Oriental s'alça fins als 1706 metres, però també és apta per descobrir amb canalla. Des d'aquest punt elevat del Montseny també podem veure tant el mar com els Pirineus, i en algunes ocasions s'arriba a avisar l'illa de Mallorca. Com a curiositat, cal destacar que fou una base militar, i que s'hi va instal·lar la primera estació meteorològica de la península Ibèrica.

Es tracta d'un recorregut senzill i bàsic per fer amb els més petits de la casa. Això no obstant, hem d'anar amb compte perquè el camí va per l'obaga, on podem trobar neu o gel, per la qual cosa cal anar amb compte de no relliscar. Aquesta ruta arranca al pàrquing als 1.542 metres, acumulant un recorregut d'anada i tornada de prop de 6,3 km, i un desnivell positiu de pràcticament 230 metres.



La Foradada

Passem a un cim que no es troba en una muntanya tan alta, sinó enmig de la serra calcària del Montsià. La Foradada destaca per les formes espectaculars que trobem a la zona rocosa del capdamunt, que li donen el nom a la Foradada. Ens ofereix una vista espectacular del Delta de l'Ebre, des dels 765 metres.

Aquest recorregut arranca als 230 metres i arriba als 660, superant els 400 m de desnivell. La distància és d'uns 5-6 quilòmetres, començant des del pàrquing de cocó d'en Jordi, on tornarem al final puix es tracta d'una ruta circular, i que trobem ben senyalitzada. És una ruta fàcil i sense dificultats destacables (a banda del desnivell), ideals per a fer i gaudir amb canalla, especialment de la visió del Delta.



El Taga

Tornem als cims alts, en aquest cas superant els 2.000 metres, per proposar-vos fer amb nens el cim del Taga des de coll de Jou, al Ripollès. La ruta és d'uns 3,7 km comptant l'anada i la tornada pel mateix camí, i farem un desnivell d'uns 380 metres, dels 1.630 als 2.020 del cim. La creu del cim és ideal perquè els nens puguin visualitzar l'objectiu des del principi del recorregut, així com la recompensa de les vistes que trobarem al capdamunt. L'ascens és generalment d'un desnivell constant.

Després de l'aproximació des de Ribes de Freser fins a coll de Jou, allà podrem deixar el cotxe i arrencar la ruta. Superada la primera part de la ruta trobarem una zona de descanset, el pla de Cabanes, fins que el recorregut es torna a empinar fins a coronar. Al capdamunt gaudirem del Pirineu Oriental, però a l'oest també podem veure el Pedraforca i el Cadí, al sud Montserrat i el Montseny, segons aquesta ruta indica.



El Puigsacalm

Anem cap a un cim més baix, als 1515 metres, per bé que es tracta del punt més alt de la Serralada Transversal. El Puigsacalm és ideal també per a fer amb nens, amb pràcticament uns 9,5 km de distància, uns 550 metres de desnivell, en el seu recorregut des de la collada de Bracons passant per la font Tornadissa.

Aquest recorregut tampoc presenta dificultat destacable, per bé que cal estar una mica a l'aguait a les desviacions, ja que hi ha diverses variants. I també estar atent a l'orientació en dies de boira a la part alta. Un cop al capdamunt, trobarem un gran mirador de la vall d'en Bas, la Garrotxa i bona part de la Catalunya Central.



La Mola

Anem a un altre clàssic com és el cim de la Mola (Vallès Occidental). Aquesta excursió pel camí dels Monjos ens acostarà a un punt de pelegrinatge per la comarca i per tot el territori català, que ha fet molta gent diversa. Al capdamunt hi trobarem el Monestir de Sant Llorenç del Munt, enmig d'un procés de repensament després que no s'hagi renovat la concessió als propietaris del restaurant.

Cert és que la ruta té força desnivell, però el camí d'anada i tornada no presenta massa dificultats. Arrencant des de Matadepera, el traçat és de pràcticament 3 km de pujada fins al cim, ubicat a 1104 metres. Segons aquesta altra ruta de Wikiloc, que és de 6 km perquè calcula l'anada i la tornada, el desnivell positiu és de 444 metres.



El Santuari de Queralt

Acabem al Berguedà per proposar-vos pujar al Santuari de Queralt des de Berga, arribant a una alçada de 1200 metres, l'anomenat balcó de Catalunya. Podem sortir des de la mateixa ciutat, però també des dels diversos aparcaments que trobem de camí per la carretera. El recorregut d'anada i tornada és de prop de 6 km (per bé que sortint de berga pot arribar als 11), amb un desnivell superior als 400 m, sempre en funció dels camins que escollim i des d'on arranquem. Al capdamunt també podem fer una ruta pels seus diversos miradors.

Hi ha diverses variants senyalitzades: bàsicament podrem pujar pel dret (pel davant de la serralada) o per l'obaga i les fonts, utilitzant les varies dreceres que anem trobant per la carretera. Al llarg del recorregut anireu trobant un seguit de capelles que us permetran un recés en el vostre camí. Per la banda del dret, haurem d'anar amb compte amb els nens, ja que alguns trams són estrets i amb pendent. Podem pujar per una banda i baixar per l'altra, però per a nens poc experimentats es més recomanable anar per l'obaga.